Maestro Shifu sufre duro golpe tras apostar por México en el duelo ante Inglaterra: “Perdí dos millones”

(Instagram)

El Maestro Shifu volvió a colocarse en el centro de la conversación durante el partido entre México e Inglaterra, pero esta vez no solo por la serenata que organizó frente al hotel de la selección inglesa, sino también por una apuesta millonaria que terminó jugando en su contra. El creador de contenido compartió cada momento en una transmisión en vivo, desde el entusiasmo previo hasta la decepción tras la eliminación del combinado nacional.

Antes del encuentro, el influencer, cuyo nombre es Adriano Zendejas, se mostró convencido de que México conseguiría la victoria y no ocultó la confianza que tenía en el resultado. Incluso reveló la cantidad de dinero que decidió arriesgar y lo que esperaba obtener si el marcador favorecía a la Selección Mexicana.

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Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al que imaginaba. Tras la derrota de México, El Maestro Shifu confirmó que perdió dos millones de pesos, dejando atrás la posibilidad de cobrar una ganancia millonaria y cumplir uno de los lujos que ya tenía planeados.

“Si se arman esos seis millones, me compro un Porsche”

El contenido está relacionado con la promesa de un Porsche si la Selección Mexicana logra una victoria.

Durante la transmisión previa al partido, Maestro Shifu explicó el monto de su apuesta y recordó que en una ocasión anterior ya había obtenido una importante ganancia gracias a un pronóstico acertado.

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“Estoy seguro que va a ganar. La vez pasada me regaló un millón de pesos el partido. Sé que esta vez si yo gano la apuesta con dos millones ciento ochenta mil pesos, gano seis millones quinientos setenta mil pesos. Vamos por esos seis millones”, comentó.

El streamer incluso confesó en qué pensaba gastar el dinero si todo salía como esperaba. “Si se arman esos seis millones, me compro un Porsche. Me compro el Porsche RS… me lo compro”, expresó entre risas, convencido de que el resultado estaría de su lado.

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La derrota cambió por completo el panorama

El video documenta su reacción y comentarios sobre la eliminación de México de una competición deportiva, presentando un formato de análisis y reacción personal.

El resultado del encuentro terminó por derrumbar las expectativas del creador de contenido, quien regresó a su transmisión visiblemente afectado para compartir con sus seguidores el desenlace de la apuesta.

“Hasta aquí llegó México. Tenía la esperanza que llegara un poquito más lejos, pero no se pudo”, dijo al reconocer que el sueño mundialista había terminado para la Selección Mexicana.

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Después confirmó el golpe económico que sufrió. “Estoy triste, la neta. Perdí dos millones, ya estoy que me lleva..., pero ni modo. Los amo mucho. Chao, chao”, expresó antes de despedirse de la audiencia.

De la serenata en Inglaterra a una pérdida millonaria

Este video documenta la visita al hotel donde se hospeda la delegación de Inglaterra.

Horas antes del encuentro, Maestro Shifu ya había llamado la atención por organizar una serenata con banda y pirotecnia en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba la selección de Inglaterra. El influencer transmitió el momento en vivo mientras buscaba sorprender al conjunto europeo antes del compromiso.

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La movilización provocó la intervención de elementos de seguridad, quienes acordonaron la zona y restringieron el acceso para controlar la situación. Aunque surgieron rumores sobre posibles detenciones, el streamer y su equipo continuaron con sus actividades sin ser arrestados.

Así, el partido dejó un doble episodio para Adriano Zendejas: primero la viral serenata que generó conversación en redes sociales y, horas más tarde, una apuesta que terminó costándole dos millones de pesos y el Porsche que ya imaginaba comprar si México avanzaba.

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