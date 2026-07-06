Anahí emite mensaje tras la eliminación de México y Brasil del Mundial 2026: “Sobreviviendo por pura ansiedad” (RS)

La eliminación simultánea de las selecciones de México y Brasil de la Copa Mundial de la FIFA 2026 provocó reacciones en redes sociales, entre ellas la de la cantante Anahí, integrante de RBD.

A través de su cuenta de X, donde suma más de 7.6 millones de seguidores, la artista publicó: “Sobreviviendo por pura ansiedad …MX BR”, haciendo referencia directa a los dos equipos latinoamericanos que quedaron fuera del torneo el domingo 5 de julio.

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La eliminación de ambas selecciones se consumó durante los octavos de final. México volvió a tropezar ante la llamada “maldición del quinto partido” al perder 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Azteca, mientras que Brasil sufrió una derrota 2-1 ante Noruega en el Estadio Nueva York.

El mensaje de Anahí se viralizó entre aficionados y usuarios de redes, quienes compartieron memes, mensajes de apoyo y comentarios sobre la dramática jornada.

La caída de México en el Estadio Azteca

(RS)

La selección mexicana afrontó su octava eliminación consecutiva en octavos de final. El encuentro ante Inglaterra dejó una serie de datos que reflejan el reto persistente del equipo tricolor. México tuvo la ventaja de jugar con un hombre más durante casi todo el segundo tiempo, tras una expulsión de un jugador inglés. A pesar de esa ventaja numérica y el apoyo de más de 80,000 aficionados en el estadio, el equipo dirigido por Javier Aguirre no logró igualar el marcador.

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El delantero Raúl Jiménez anotó desde el punto penal y mantuvo al equipo en la pelea. Sin embargo, la figura del partido fue el inglés Jude Bellingham, quien marcó dos goles y selló el destino de la selección mexicana. Tras el encuentro, Aguirre anunció su salida como director técnico, y se confirmó que Rafael Márquez, su asistente, tomará las riendas del equipo para el próximo ciclo.

Brasil y su peor Mundial en cuatro décadas

La derrota de Brasil representó el peor desempeño de la selección sudamericana en una Copa del Mundo desde Italia 1990. El delantero noruego Erling Haaland marcó dos goles, a los minutos 11 y 90, que dejaron fuera a la Canarinha. El partido también significó el retiro del futbolista Neymar de la selección brasileña, quien ingresó de cambio en el segundo tiempo y anotó el gol del descuento por la vía penal.

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La crisis técnica de Brasil se profundizó a pesar de que la Confederación Brasileña de Fútbol había blindado el contrato del entrenador italiano Carlo Ancelotti pensando en el siguiente Mundial. La derrota generó cuestionamientos inmediatos sobre el futuro del proyecto y el recambio generacional de la plantilla.

El mensaje de Anahí y la reacción digital

La publicación de Anahí sintetizó el sentimiento de frustración y ansiedad de millones de seguidores de ambos países. Su mensaje, “Sobreviviendo por pura ansiedad …MX BR”, se convirtió en uno de los más compartidos entre la comunidad de fanáticos del fútbol y de la música, quienes asociaron el comentario con el nerviosismo y la decepción tras la doble eliminación.

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La cantante se ha caracterizado por su presencia activa en redes y por expresar su afición por la selección mexicana. La repercusión de su mensaje reflejó la magnitud del golpe anímico tras la eliminación de dos de las selecciones más populares del continente.

(Redes sociales)

Inglaterra y Noruega, a cuartos de final

Con las eliminaciones de México y Brasil, Inglaterra y Noruega avanzaron a los cuartos de final, donde se enfrentarán en Miami Gardens, Florida. El partido concentrará la atención internacional, dados los desempeños de figuras como Jude Bellingham y Erling Haaland, quienes fueron determinantes en los triunfos de sus equipos.

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La salida de México y Brasil dejó vacante la representación latinoamericana en la fase decisiva del torneo, mientras que las reacciones de figuras públicas y aficionados continúan marcando el pulso en redes sociales.