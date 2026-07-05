“¡Vamos México!“: así apoyan los políticos al Tri previo al partido contra Inglaterra

Aficionados de la selección mexicana animan a su equipo en un estadio de fútbol, con banderas nacionales y el lema "¡Vamos México!". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana se prepara para vivir un día histórico frente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre llega fuertemente motivado tras eliminar a Ecuador y ahora buscará dar uno de los golpes más importantes del torneo ante una escuadra inglesa llena de estrellas y gran tradición futbolística.

En este emocionante contexto mundialista, diversas figuras de la política mexicana han hecho una pausa en sus agendas para expresar su total apoyo al Tri a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. A continuación, los mensajes más destacados.

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El mensaje de Cuauhtémoc Blanco

El exfutbolista histórico y actual senador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Blanco, publicó un emotivo mensaje dirigido a la Selección Mexicana y a la afición.

Fiel a su estilo, Blanco afirmó que hay camisetas que hacen historia y otras que inspiran a todo un país. Destacó que el escudo nacional pesa más que cualquier nombre y representa a millones de mexicanos de distintas generaciones que nunca han dejado de creer.

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Cuauhtémoc Blanco llama a la Selección Mexicana a jugar con orgullo y corazón (RS)

“La historia la escribieron algunos, pero ahora corresponde a una nueva generación continuar ese legado”, señaló el senador, haciendo un llamado a enfrentar el reto con orgullo, carácter y el corazón por delante para que el mundo recuerde de qué está hecho México.

“¿Y si sí?”: El optimismo desde Nuevo León y Coahuila

La frase que se ha vuelto un himno de esperanza para la afición fue replicada por varios mandatarios estatales. Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, publicó en su cuenta de X :

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“¿Y si sí? Desde Nuevo León decimos fuerte y claro: Claro que sí (...) Sí a hacer historia, sí a ganarle a Inglaterra, sí a los cuartos de final, sí a ganar este Mundial”. Además, el emecista pidió a los ciudadanos unirse para “demostrar de qué estamos hechos”.

Dos aficionados con camisetas y sombreros de fútbol con los colores de México se muestran frente a una bandera nacional que exhibe la frase "¿Y si sí?". (Zurisaddai Gonzalez | Infobae México)

Por su parte, el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, compartió su entusiasmo y esperanza de ver a México levantar la Copa del Mundo:

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“¡Los mexicanos somos geniales, somos los mejores! Si imponemos en los mundiales de otros países, aquí teníamos que romperla. ¡Así que vamos con todo pa’delante a seguir ganando, México! ¡Vamos por la copa! ¿Y si sí?”.

Apoyo desde Chihuahua y Puebla

La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos —quien recientemente ha enfrentado señalamientos políticos por presuntamente violar la soberanía nacional tras participar en un operativo con agentes extranjeros no autorizados—, no dejó pasar la oportunidad de alentar al combinado nacional. Reposteando un video oficial de la Selección, escribió:

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“Hoy juega la Selección, y todo México late con ustedes. Miren este padrísimo video de la selección ¡Venga México! ¿Y si sí?”.

Este video presenta una serie de escenas de deportistas. Se observa una vista aérea de una ciudad, un combate de taekwondo con un marcador que incluye "MÉXICO", ciclistas en una competición de ruta, un nadador realizando un estilo libre bajo el agua y un portero de fútbol en un campo deportivo. Las imágenes se acompañan de texto que alude a la resistencia y el intento continuo. El contenido muestra varios eventos deportivos con participación de atletas. El video ilustra diferentes disciplinas atléticas.

Finalmente, el gobernador de Puebla se sumó a la fiebre mundialista mostrando su lado más casual y familiar en X:

“Hoy la verde no solo se lleva puesta, se lleva en el corazón (...) Tobby y yo estamos listos para apoyar al Tri. ¡Vamos México!”.

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