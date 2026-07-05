“¡Vamos México!“: así apoyan los políticos al Tri previo al partido contra Inglaterra

La Selección Mexicana se prepara para vivir un día histórico frente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre llega fuertemente motivado tras eliminar a Ecuador y ahora buscará dar uno de los golpes más importantes del torneo ante una escuadra inglesa llena de estrellas y gran tradición futbolística.
En este emocionante contexto mundialista, diversas figuras de la política mexicana han hecho una pausa en sus agendas para expresar su total apoyo al Tri a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. A continuación, los mensajes más destacados.
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El mensaje de Cuauhtémoc Blanco
El exfutbolista histórico y actual senador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Blanco, publicó un emotivo mensaje dirigido a la Selección Mexicana y a la afición.
Fiel a su estilo, Blanco afirmó que hay camisetas que hacen historia y otras que inspiran a todo un país. Destacó que el escudo nacional pesa más que cualquier nombre y representa a millones de mexicanos de distintas generaciones que nunca han dejado de creer.
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“La historia la escribieron algunos, pero ahora corresponde a una nueva generación continuar ese legado”, señaló el senador, haciendo un llamado a enfrentar el reto con orgullo, carácter y el corazón por delante para que el mundo recuerde de qué está hecho México.
“¿Y si sí?”: El optimismo desde Nuevo León y Coahuila
La frase que se ha vuelto un himno de esperanza para la afición fue replicada por varios mandatarios estatales. Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, publicó en su cuenta de X :
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“¿Y si sí? Desde Nuevo León decimos fuerte y claro: Claro que sí (...) Sí a hacer historia, sí a ganarle a Inglaterra, sí a los cuartos de final, sí a ganar este Mundial”. Además, el emecista pidió a los ciudadanos unirse para “demostrar de qué estamos hechos”.
Por su parte, el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, compartió su entusiasmo y esperanza de ver a México levantar la Copa del Mundo:
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“¡Los mexicanos somos geniales, somos los mejores! Si imponemos en los mundiales de otros países, aquí teníamos que romperla. ¡Así que vamos con todo pa’delante a seguir ganando, México! ¡Vamos por la copa! ¿Y si sí?”.
Apoyo desde Chihuahua y Puebla
La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos —quien recientemente ha enfrentado señalamientos políticos por presuntamente violar la soberanía nacional tras participar en un operativo con agentes extranjeros no autorizados—, no dejó pasar la oportunidad de alentar al combinado nacional. Reposteando un video oficial de la Selección, escribió:
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“Hoy juega la Selección, y todo México late con ustedes. Miren este padrísimo video de la selección ¡Venga México! ¿Y si sí?”.
Finalmente, el gobernador de Puebla se sumó a la fiebre mundialista mostrando su lado más casual y familiar en X:
“Hoy la verde no solo se lleva puesta, se lleva en el corazón (...) Tobby y yo estamos listos para apoyar al Tri. ¡Vamos México!”.
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