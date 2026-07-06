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Desde Nezahualcóyotl, Claudia Sheinbaum ve el México vs Inglaterra acompañada de Delfina Gómez

La presidenta siguió el partido del Mundial 2026 desde el Estado de México

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Sheinbaum encabeza la transmisión del México vs Inglaterra desde Nezahualcóyotl. (Presidencia)
Sheinbaum encabeza la transmisión del México vs Inglaterra desde Nezahualcóyotl. (Presidencia)

Desde Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de respaldo a la Selección Mexicana previo a su participación en el partido ante Inglaterra, en el marco del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria publicó el mensaje “¡Vamos, México!”, en el que expresó su apoyo al combinado nacional en una jornada de alta expectativa futbolística.

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El mensaje se suma a las muestras de respaldo hacia el Tricolor en distintas zonas del país, donde miles de aficionados se han reunido para seguir el encuentro en pantallas públicas y fan fest instalados en la capital.

La mandataria federal observó el encuentro acompañada por Delfina Gómez.

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