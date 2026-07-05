La causa de madres buscadoras en México hace eco internacional en el marco del Mundial 2026

Personas llegan hasta el Estadio Azteca a manifestarse por sus familiares desaparecidos. (Infobae)

Desde el mes de mayo, distintos movimientos sociales en México advirtieron sobre la realización de acciones -protestas y manifestaciones- en el marco del Mundial 2026, entre ellos, los colectivos de familiares y madres buscadoras de personas desaparecidas, al día de hoy, suman más de 135 mil casos en los registros oficiales.

Los colectivos han visibilizado la búsqueda de justicia y las omisiones del Estado en cada uno de los partidos realizados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; la pega de fichas de búsqueda y las consignas han resaltado antes, durante y después de cada justa mundialista.

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La búsqueda de personas en medio del Mundial 2026 en México

Madres de víctimas de desaparición han dejado claro que su única finalidad es que su causa acaparé los reflectores en el marco del evento mundialista, una acción que comienza a verse reflejada en distintos medios de comunicación de corte internacional.

Uno de ellos es The Guardian, donde el pasado 4 de julio se publicó un reportaje -en formato de video- bajo el título “Crisis de desapariciones: ¿Cómo pueden organizar una Copa del Mundo?”. El medio hace énfasis en que mientras la selección de Inglaterra se prepara para enfrentarse a México este 5 de julio, hay “otra batalla que se libra a las afueras del Estadio Azteca”: la desaparición forzada de más de 130 mil personas.

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Pintas con consignas de familiares de personas desaparecidas rumbo al Mundial 2026. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

En el material publicado en video, el corresponsal Tom Phillips se encuentra en Paseo de la Reforma, una de las calles que ha resultado con mayor aglomeración por las celebraciones mundialistas, mismas que han desbordado a la capital, mientras que en otro punto -el Ángel de la Independencia- familiares de víctimas de desaparición protestan por esta crisis vigente en todo el país.

Entre policías, vallas y los miles de aficionados, consignas como “México es campeón en desaparición”, resaltan en el reportaje; retoma una de las ubicaciones que han sido un punto clave de diversos encuentros entre los colectivos: “La Glorieta de las y los desaparecidos” en Ciudad de México.

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Destaca las labores en campo, donde muchas veces los familiares trabajan sin acompañamiento de las instituciones, ya que “en muchos casos, son las únicas que los buscan”.

“Esta es la crisis que México no quiere que veas”, una frase que acompaña imágenes donde se puede ver la pega de fichas de búsqueda, así como a familiares en protesta, quienes pugnan por justicia. El caso del hijo de Héctor Flores, padre de Daniel, es acompañado por el corresponsal del medio británico, quien fue detenido por la policía en Guadalajara, Jalisco, el 18 de mayo de 2021 y a la fecha no se tiene rastro de su paradero.

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Recuerda que ese estado ha sido epicentro de la violencia, donde en febrero de este año la noticia giró en torno a la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras el operativo de las autoridades mexicanas, el crimen organizado desató la violencia.

En febrero de este año la noticia giró en torno a la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. (Foto: Infobae)

Otro de los padres buscadores que aparecen en el reportaje es Héctor Águila Carvajal, quien busca a su hijo del mismo nombre desde el 21 de julio de 2023. El hombre junto a su esposa Teresa Corona, describen sus sentires respecto a las búsquedas en campo y muestran la forma en cómo han tenido que aprender distintas técnicas que los ha llevado a encontrar restos humanos en algunos puntos de Jalisco.

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“Vivo con ese miedo de encontrarlo en una fosa hecho pedazos, ya no sé dónde irlo a buscar”, dice la mamá de Héctor Adrián Águila Corona, desaparecido en Tlaquepaque. El periodista se adentra más y acompaña a madres del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes en 2025 dieron a conocer el hallazgo en el Rancho Izaguirre: miles de objetos personales y restos óseos.

Una de las movilizaciones documentadas fue la previa a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, donde cientos de familiares se congregaron bajo la acción “Iluminemos la búsqueda: caminata por los desaparecidos”, la cual tuvo lugar en Calzada de Tlalpan, donde se encontraron con el bloqueo de cientos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, quienes les impidieron el paso; además de que el Secretario de Gobierno, César Cravioto, se retiró del lugar entre abucheos y reclamos de los manifestantes.

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Un partido de fútbol mundialista a solo unos pasos de una fosa clandestina

Otro de los medios que ha destacado la organización de colectivos de búsqueda para buscar a los desaparecidos en México, ha sido Deutsche Welle, a través de documentales como “El Mundial y los desaparecidos”, donde se visibiliza la causa de las madres y familiares en medio de una fiesta futbolera que ha invadido tres capitales del país.

A pesar de la fuerte lluvia las personas continúan gritando sus consignas. (Infobae/Raún González)

Entre lágrimas, se puede ver al padre de Yessenia Araceli Gómez Castañeda -Miguel Ángel Gómez Aguilar-, la mujer desapareció en Zapopan el 3 de marzo de 2022, tras la irrupción de un grupo armado en su domicilio. El reportaje realizado por Patrick Tombola da cuenta de la cercanía entre el lugar donde se vio la última vez a la víctima y el Estadio Guadalajara, sede mundialista.

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El enfoque del medio se centra en otro tema que ha quedado invisibilizado en el país, los hijos de las personas desaparecidas, en quienes también deja dolores irreparables, “tristeza, depresión, aislamiento”.

La economía es otro tema que acecha a las familias, debido a que sin el apoyo gubernamental, se ven orilladas a buscar la forma de sostener la búsqueda de su ser querido, teniendo que sortear algunas situaciones para continuar con las labores que lleven a la localización de su familiar.

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Yessenia Gómez jugaba fútbol, por lo que su entrenador relata parte de cómo era ella dentro del equipo, el hombre de nombre Ernesto, detalla algunos otros casos de personas desaparecidas de los que se ha enterado, todos en la misma región.

Familiares de personas desaparecidas intervinieron playeras que visibilizan la crisis que se vive México. (Foto: Santiago Gutiérrez/ Infobae México)

“¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”

Por otro lado, France 24 en Español ha dado a conocer el tema a través de cápsulas informativas como: “México: madres buscadoras y familiares de desaparecidos inician plan de lucha en medio del Mundial”. El video da cuenta de las protestas donde las madres buscadoras cargan con pancartas donde está plasmado el rostro de su familiar, una imagen que ha sido constante en las últimas semanas en Calzada de Tlalpan.

“Marcharon de forma pacífica rompiendo la estampa de celebración que el gobierno federal buscaba reflejar ante miles de turistas”, destaca el medio francés, precisando que el país ya suma más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, agregando que permea la impunidad en cada uno de estos casos.

Repartir fichas de búsqueda y la realización de cadenas humanas para interrumpir el tránsito en zonas frecuentadas por turistas es la estrategia que siguen los colectivos para atraer los reflectores internacionales, enfatiza el documental.

Colectivos comienzan a llegar cerca del Estadio Azteca para llevar a cabo la acción "Iluminemos la búsqueda: caminata por los desaparecidos". (Foto: Santiago Gutiérrez/ Infobae México)

Cabe destacar que, en cada uno de los contenidos periodísticos citados en este artículo se puntualiza el uso de las fuerzas policiacas durante el desarrollo de las actividades pacíficas de los familiares que alzan la voz y dejan claro que pese al Mundial, ellas y ellos siguen haciendo lo que el gobierno quiere invisibilizar: buscar a los más de 135 mil desaparecidos en México.