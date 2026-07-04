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Tigre Kenzo: cronología de una captura que terminó en tragedia

Todo comenzó desde que no se tenía claro de dónde escapó el felino, el cual pertenece a una especie declara en peligro de extinción

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Acuarela de tigre blanco con rayas grises, ojos verdes, nariz rosa y un moño negro en el cuello, sobre un fondo abstracto verde y amarillo.
Tigre Kenzo, un tigre de Bengala que se encuentra en peligro de extinción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia del tigre Kenzo está marcada por una serie de contradicciones y versiones que chocaron entre sí desde el momento en el que se supo de su fuga, sin embargo, lo más relevante fue el trágico final de una especie en peligro de extinción cuya historia es todavía incierta.

Todo comenzó, desde que no se tenía claro de dónde escapó el tigre Kenzo. El sábado 28 de junio de 2026, autoridades de Tepetlaoxtoc, Estado de México, confirmaron la fuga de un tigre de Bengala adulto, el cual habría escapado del Centro de Resguardo administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan.

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La alerta activó operativos de búsqueda. Fue la alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez, difundió a través de sus redes sociales un mensaje para alertar a la población. “Como ustedes saben, en San Bernardo Tlalmimilolpan se tiene un resguardo de animales por parte de la Semarnat y desafortunadamente se escapó el tigre que estaba ahí”, explicó.

En ese mensaje, informó que ya se les había dado aviso a las autoridades ambientales y animales correspondientes.

No obstante, un día después, el 29 de junio, la Semarnat dio a conocer a través de una Nota Informativa que el tigre de bengala “no escapó de alguna instalación operada por esta dependencia, sino por un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su hábitat natural (PIMVS) de nombre Animal Experience México”. Esa fue la primera contradicción en el caso del tigre Kenzo.

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Mariana Boy explicó que se debe esperar la necropsia para conocer con certeza el motivo del deceso de Kenzo,
Mariana Boy explicó que se debe esperar la necropsia para conocer con certeza el motivo del deceso de Kenzo, (Jesús Avilés / Infobae México)

La fuga y el operativo

Luego de que la fuga se reportara la noche del sábado y la presidenta municipal pidiera a la población mantenerse en sus casas y reforzar medidas de seguridad, el operativo se centró en tres comunidades y empleó rastreo con drones térmicos y perros especializados para dar con el paradero de Kenzo, un ejemplar que, hasta donde se sabía, había estado en cautiverio.

Según autoridades, las condiciones climatológicas y la orografía dificultaron la localización de Kenzo durante los cinco días de búsqueda.

El primer avistamiento se registró el domingo y el segundo el martes, pero no se logró la contención. El jueves por la madrugada, un habitante reportó que su caballo había sido atacado por el tigre, lo que permitió reiniciar la búsqueda con mayor precisión.

El momento de la captura y contradicciones

Aproximadamente a las 7:00 horas del jueves, una brigada localizó a Kenzo en una barranca de difícil acceso. Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), relató que el tigre, bajo condiciones de estrés extremo, reaccionó de forma agresiva al detectar a la brigada que intentaba sedarlo.

“Cuando se aproxima la brigada para prepararse para hacer la contención, el tigre los detecta, los percibe y se acerca con la intención de atacar al médico veterinario que iba a lanzar el dardo sedante”, relató en una entrevista con Aristegui Noticias. En ese momento, un elemento de seguridad disparó al suelo para intentar repeler al animal. El felino se retiró y luego regresó.

En ese momento, los médicos veterinarios “sueltan el primer dardo de sedación y hay que decir que, bueno, pues estos dardos tardan entre tres y cinco minutos para hacer efecto”, explicó Boy, tiempo que fue suficiente para que el felino intentara, según su relato, atacar al médico: se abalanzó contra el veterinario, por lo que un elemento de seguridad le disparó. Posterior a ello, se le aplicaron otros dos dardos sedantes adicionales.

El tigre fue colocado en una camilla vivo y sedado —según relató Mariana Boy— y fue trasladado hacia el santuario Reino Animal, en Teotihuacán. Sin embargo, la tragedia ocurrió poco antes de llegar: Kenzo, un tigre de Bengala declarado en peligro de extinción, perdió los signos vitales.

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(Profeopa)

Discrepancias entre versiones oficiales

En redes sociales y ante medios, la alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Morales, aseguró que el tigre había sido capturado vivo, en buen estado y sedado, con lesiones menores. “De aquí sale el felino en muy buen estado. Obviamente iba sedado para poderlo capturar, pero no llevaba ninguna herida que comprometiera su vida”, afirmó. Estas declaraciones contrastan con la versión de PROFEPA, quien subrayó que el felino falleció antes de llegar al refugio. Aseguró que aún no se tiene clara la razón de la muerte, si fue por el disparo que recibió, por una sobredosis de sedantes —como sugerían algunas versiones— o cuál fue la causa, la única certeza al momento es que falleció durante el traslado después de ser capturado. La funcionaria federal destacó que la necropsia será la que determine la situación; sin embargo, aseguró que se seguirá investigando.

¿Qué se sabe del lugar de donde escapó?

El tigre Kenzo se fugó de un predio autorizado para el manejo de vida silvestre ubicado en Tepetlaoxtoc, Estado de México. Según Mariana Boy Tamborrel, la visita de inspección realizada por la dependencia reveló que el escape ocurrió debido a un error en el protocolo de apertura y cierre de puertas mientras se daba mantenimiento al encierro del animal.

“Lo que nos reporta y lo que declara el inspeccionado es que tuvieron un error de comunicación en el protocolo de apertura y de cierre de puertas. Estaban dando mantenimiento al encierro del tigre y, en este abrir y cerrar de puertas del propio lugar, el tigre se escapa”.

Las brigadas hallan al ejemplar cerca de las 07:00 horas tras cinco días de rastreo en zona cerril y lo trasladan al santuario Reino Animal, en Teotihuacán, donde autoridades notifican el deceso.
Las brigadas hallan al ejemplar cerca de las 07:00 horas tras cinco días de rastreo en zona cerril y lo trasladan al santuario Reino Animal, en Teotihuacán, donde autoridades notifican el deceso.

La PROFEPA procedió a clausurar el sitio por violar los protocolos establecidos para el resguardo y manejo de especies peligrosas. La investigación administrativa continúa para revisar la documentación, los controles internos y las medidas de seguridad del predio, así como para determinar las sanciones que correspondan.

Kenzo pertenecía a una especie en peligro de extinción y su muerte ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de manejo y la responsabilidad de las autoridades. Mientras se espera el dictamen técnico definitivo, el caso se mantiene como un ejemplo de las dificultades para el manejo de fauna silvestre y los vacíos en la coordinación interinstitucional.

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