México

Tepetlaoxtoc denunciará a responsable de ‘Animal Experience’ tras fuga y muerte del tigre Kenzo

La administración municipal de Tepetlaoxtoc anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía del Estado de México contra el administrador de ‘Animal Experience’, al considerar que hubo negligencia en el manejo del tigre de bengala que escapó y mantuvo en alerta a la población durante cinco días

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El Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc busca que los responsables de ‘Animal Experience’ respondan por la fuga del tigre Kenzo y el riesgo generado a la población.
El Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc busca que los responsables de ‘Animal Experience’ respondan por la fuga del tigre Kenzo y el riesgo generado a la población.

El Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en contra del administrador del refugio ‘Animal Experience México’, luego de la fuga del tigre de bengala Kenzo, cuya captura terminó con su muerte el pasado 2 de julio durante un operativo encabezado por autoridades federales y estatales.

La administración municipal sostiene que existieron presuntas omisiones en el manejo del ejemplar que permitieron su escape, situación que mantuvo en alerta a las comunidades cercanas durante cinco días y obligó al despliegue de un operativo interinstitucional para localizar al felino.

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La presidenta municipal, Diana Morales, afirmó que los responsables del centro de resguardo deberán responder por los hechos, al considerar que el incidente puso en grave riesgo a los habitantes de al menos tres comunidades de Tepetlaoxtoc y de la zona limítrofe con Texcoco.

La investigación buscará esclarecer cómo el tigre logró escapar de las instalaciones del Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), donde permanecía junto con otros ejemplares de fauna silvestre y que operó durante más de dos décadas en el municipio.

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Ayuntamiento exige responsabilidades y pide cerrar el refugio

La alcaldesa sostuvo que la emergencia no puede quedar impune debido a la magnitud del riesgo que enfrentó la población durante los días en que el animal permaneció libre.

La presidenta municipal, Diana Morales, afirmó que los responsables del centro de resguardo deberán responder por los hechos. (Diana Morales/Facebook)
La presidenta municipal, Diana Morales, afirmó que los responsables del centro de resguardo deberán responder por los hechos. (Diana Morales/Facebook)

Por ello, además de la denuncia penal ante la FGJEM, el Ayuntamiento solicitará formalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que proceda con el cierre definitivo de ‘Animal Experience México’.

De acuerdo con Diana Morales, la instalación representa un riesgo latente para la seguridad pública y ya no ofrece garantías suficientes para el manejo de animales silvestres.

La administración municipal también pedirá que los ejemplares que permanecen en el refugio sean trasladados a instalaciones que cumplan con las condiciones necesarias para garantizar tanto el bienestar de los animales como la seguridad de la población.

La solicitud ocurre después de que la propia Profepa colocara sellos de clausura en el establecimiento tras detectar diversas irregularidades durante una inspección realizada luego de la fuga de Kenzo.

Entre las anomalías señaladas por la dependencia federal se encuentran condiciones de confinamiento que no correspondían al plan de manejo autorizado, áreas en proceso de construcción y otras deficiencias relacionadas con la operación del recinto.

Mariana Boy explicó que se debe esperar la necropsia para conocer con certeza el motivo del deceso de Kenzo,
Profepa clausuró el refugio tras detectar diversas irregularidades en el manejo de ejemplares y las instalaciones del recinto. (Jesús Avilés / Infobae México)

Así ocurrió la fuga y la muerte de Kenzo

Según informó la Profepa, el tigre escapó del PIMVS presuntamente debido a una falla en el manejo de las instalaciones.

A partir de ese momento se activó un operativo conjunto en el que participaron autoridades ambientales, personal veterinario, elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y brigadas especializadas para localizar al felino en la zona serrana de Tepetlaoxtoc.

Tras cinco días de búsqueda, Kenzo fue ubicado alrededor de las seis de la mañana del jueves 2 de julio.

Durante las maniobras para asegurar al animal, la Profepa informó que el tigre presuntamente intentó atacar al personal que participaba en el operativo, situación que llevó a las autoridades a activar el protocolo de “contención letal”, mediante el uso de armas de fuego.

En un comunicado, la dependencia explicó que el ejemplar fue retirado con vida del lugar donde fue localizado y recibió atención veterinaria inmediata.

Posteriormente fue trasladado al parque Reino Animal, donde especialistas intentaron estabilizarlo; sin embargo, murió durante el traslado, por lo que la autoridad ambiental informó que se realizaría una necropsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Versiones encontradas tras el operativo

La muerte del tigre también generó polémica entre autoridades ambientales y representantes del sector zoológico.

Después del operativo, el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, criticó públicamente la actuación de la Profepa y acusó a la dependencia de prestarse a “montajes”, luego de que inicialmente informara que el ejemplar había sido rescatado con vida y se encontraba recibiendo atención médica.

Horas más tarde, la propia procuraduría confirmó oficialmente el fallecimiento de Kenzo, ocurrido tras las maniobras de captura y sedación.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas y penales por la fuga del felino, el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc mantiene su postura de impulsar el cierre definitivo de ‘Animal Experience México’, argumentando que los hechos evidenciaron fallas graves en el manejo de fauna silvestre que comprometieron tanto la seguridad de los habitantes como la integridad del propio animal.

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