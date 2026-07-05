Lluvias colapsan la Ciudad de México: Polanco y Circuito Bicentenario quedan bajo el agua

Uno de los puntos con mayores afectaciones se localizó en la calle Alumnos, en la colonia San Miguel Chapultepec II Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde dos edificios sufrieron graves inundaciones en sus estacionamientos subterráneos.

Las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche de este sábado provocaron severas inundaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, dejando vehículos sumergidos, comercios afectados, vialidades colapsadas y decenas de automovilistas atrapados ante una tormenta que rebasó la capacidad del sistema de drenaje capitalino.

Uno de los puntos con mayores afectaciones se localizó en la calle Alumnos, en la colonia San Miguel Chapultepec II Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde dos edificios sufrieron graves inundaciones en sus estacionamientos subterráneos. En uno de los inmuebles, el agua cubrió por completo el área de estacionamiento y dejó al menos un vehículo totalmente sumergido.

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De acuerdo con los reportes, ni las compuertas especiales instaladas para impedir el ingreso de agua lograron contener la fuerza de la corriente. Residentes señalaron que, pese a que previamente se realizaron labores de desazolve, el volumen de lluvia superó la capacidad del drenaje.

Ante la emergencia, la alcaldía Miguel Hidalgo activó el Operativo Tormenta y desplegó brigadas de atención con unidades tipo vactor para retirar el agua acumulada y atender los daños.

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Un ciclista empuja su bicicleta por una calle inundada en la colonia San Miguel Chapultepec, Ciudad de México, con un camión estacionado en un lateral. (X: Héctor Peligro)

Polanco quedó bajo el agua

Las precipitaciones también provocaron severas afectaciones en la colonia Polanco. La calle Euler permaneció cerrada desde la calzada General Mariano Escobedo debido al nivel del agua, que cubrió prácticamente toda la vialidad y alcanzó banquetas y accesos comerciales.

De acuerdo con un reporte de Nmás, varios negocios resultaron inundados y clientes, así como trabajadores, quedaron temporalmente atrapados dentro de los establecimientos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo para agilizar la circulación y auxiliar a conductores afectados, mientras personal de Servicios Urbanos realizó labores para destapar coladeras y acelerar el desalojo del agua.

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Calles inundadas, vehículos parcialmente sumergidos y un estacionamiento anegado en Polanco y Circuito Bicentenario, Ciudad de México, tras intensas lluvias. (X)

Circuito Bicentenario, completamente anegado

Otro de los puntos críticos se registró en el bajo puente de Circuito Bicentenario, a la altura de Paseo de la Reforma, donde la circulación quedó totalmente cerrada en dirección hacia La Raza debido a la acumulación de agua.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC limpia las calles de la Ciudad de México, operando un camión de succión y despejando un registro con agua y espuma. (X: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC)

Únicamente algunos camiones de carga y autobuses intentaron cruzar la zona inundada, generando olas de más de un metro de altura que arrastraron lodo y basura.

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Policías capitalinos apoyaron a automovilistas y motociclistas que quedaron varados, mientras las autoridades continuaban con labores de bombeo y desfogue en distintos puntos de la capital afectados por las fuertes lluvias.