Perejil fresco en licuado: el remedio que los nefrólogos advierten no tomar si tienes cálculos renales, aunque sea “natural”

Beber licuados de perejil incrementa la cantidad de oxalato en el cuerpo y puede causar complicaciones renales graves. (Freepik)

El consumo de perejil en licuados genera preocupación en la comunidad médica por su posible relación con daño renal en personas con antecedentes de cálculos.

Diversos especialistas advierten que estas bebidas pueden elevar el riesgo de una crisis aguda de litiasis y afectar la función renal, sobre todo en quienes ya han tenido problemas de riñón.

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El riesgo aumenta cuando el oxalato, compuesto presente en el perejil y en otras hojas verdes, se ingiere en grandes cantidades.

Los licuados permiten consumir dosis mucho mayores de perejil que las habituales en la cocina, lo que incrementa la carga de oxalato que llega al organismo.

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Los expertos recomiendan que las personas con enfermedad renal previa o antecedentes de cálculos eviten estos batidos, ya que una ingesta elevada puede desencadenar insuficiencia renal aguda.

El oxalato del perejil y su efecto en el riñón

El oxalato es un compuesto vegetal que, al combinarse con calcio en la orina, puede formar cristales responsables de la mayoría de los cálculos renales.

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En la dieta habitual, el perejil se usa como condimento y el aporte de oxalato es bajo. El problema surge cuando se concentra en licuados, donde la cantidad de hojas puede multiplicarse por diez respecto al uso culinario normal.

Los licuados de perejil crudo generan una absorción más rápida de oxalato, sobre todo si el intestino ha perdido bacterias que lo degradan, como ocurre tras tratamientos con antibióticos o cirugías bariátricas.

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En estos casos, la absorción intestinal se incrementa y el riñón debe eliminar una carga elevada de oxalato, lo que puede favorecer la formación de microcristales y desencadenar inflamación, daño celular y pérdida aguda de la función renal.

Se han reportado casos en los que pacientes con antecedentes de litiasis desarrollaron nefropatía aguda por oxalato tras consumir licuados de hojas verdes.

En situaciones graves, el daño renal puede ser irreversible y requerir diálisis permanente.

La cantidad de oxalato recomendada para personas con riesgo de cálculos no debe superar los 70 mg diarios, cifra que se rebasa fácilmente con un solo licuado de perejil fresco.

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En la dieta habitual, el perejil se usa como condimento y el aporte de oxalato es bajo. El problema surge cuando se concentra en licuados, donde la cantidad de hojas puede multiplicarse por diez respecto al uso culinario normal. (Freepik)

Instituciones sanitarias advierten sobre los licuados verdes

Organismos internacionales como la National Kidney Foundation y el NIDDK han emitido advertencias específicas sobre el consumo de alimentos ricos en oxalato.

Señalan que los licuados de perejil, espinaca o acelga no son recomendables para quienes tienen antecedentes de cálculos de oxalato de calcio o función renal disminuida.

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La National Kidney Foundation indica que el oxalato no aporta valor nutricional y que su consumo elevado puede agravar la litiasis o desencadenar daño renal en personas susceptibles.

Recomiendan limitar la ingesta de alimentos ricos en oxalato y mantener una hidratación adecuada para reducir el riesgo de formación de cálculos.

También destacan que eliminar el calcio de la dieta no previene los cálculos, sino que puede agravarlos, por lo que sugieren mantener un consumo normal de calcio y combinarlo con alimentos que contienen oxalato para favorecer la eliminación de complejos insolubles por heces.

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Especialistas de instituciones como la Mayo Clinic han documentado casos clínicos de nefropatía aguda por oxalato asociada al consumo intensivo de licuados de hojas verdes.

En estos reportes, pacientes con predisposición genética o antecedentes de cirugía intestinal presentaron daño renal irreversible tras períodos cortos de consumo elevado de estos batidos.

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Especialistas de instituciones como la Mayo Clinic han documentado casos clínicos de nefropatía aguda por oxalato asociada al consumo intensivo de licuados de hojas verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para reducir el riesgo renal

La prevención del daño renal relacionado con el consumo de perejil en licuados debe centrarse en identificar a las personas en riesgo y limitar la exposición a grandes cantidades de oxalato.

Es fundamental que quienes han tenido cálculos renales o padecen enfermedad del riñón eviten los batidos verdes y consulten a un especialista antes de incorporar estos alimentos en su dieta.

También es relevante asegurar una hidratación adecuada, ya que la dilución de la orina ayuda a reducir la concentración de oxalato y calcio en el riñón.

El consumo de calcio debe mantenerse en niveles normales y acompañarse de los alimentos ricos en oxalato para reducir su absorción intestinal.

Además, se recomienda evitar megadosis de vitamina C, ya que el cuerpo la transforma en oxalato, y moderar el consumo de sodio y proteínas animales.

El perejil como aderezo en cantidades habituales no representa un riesgo significativo para la mayoría de las personas.

El problema aparece cuando se utiliza en grandes volúmenes y en forma cruda para preparar licuados, sobre todo en quienes ya presentan factores de riesgo.