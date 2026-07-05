Onda tropical No. 15 y circulación ciclónica provocarán lluvias muy fuertes en México: así será el clima hoy domingo 5 de julio

Estos sistemas, junto con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, el mar Caribe y el golfo de México, mantendrán condiciones para tormentas en el occidente, centro y sur del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 15, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y canales de baja presión provocarán este domingo 5 de julio lluvias fuertes y muy fuertes en distintas regiones de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la onda tropical No. 15 se desplazará frente a las costas de Jalisco y Colima, mientras que una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo. Estos sistemas, junto con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, el mar Caribe y el golfo de México, mantendrán condiciones favorables para tormentas en el occidente, centro, sur y sureste del país.

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Además, una circulación ciclónica ubicada en niveles altos de la atmósfera sobre la Península de Yucatán interactuará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, lo que reforzará el potencial de lluvias en estados como Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Morelos y Estado de México.

Onda tropical No. 15 y nueva onda tropical reforzarán las lluvias

El SMN mantiene vigilancia sobre el desplazamiento de la onda tropical número 15 y sobre la aproximación de una nueva onda tropical hacia las costas de Quintana Roo.

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La interacción de estos sistemas con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica ocasionará lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente durante la tarde y noche.

En el occidente del país, la onda tropical No. 15 favorecerá lluvias en estados como Nayarit, Jalisco y Michoacán. En tanto, el sistema que se aproxima al Caribe mexicano podría incrementar la nubosidad y el potencial de lluvias en la Península de Yucatán.

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Estos estados tendrán lluvias muy fuertes este domingo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Morelos

Guerrero

Yucatán

Quintana Roo

También se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Sonora

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Asimismo, habrá intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, además de lluvias aisladas en Tabasco.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas o de alta vulnerabilidad.

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CDMX tendrá lluvias fuertes durante la tarde

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica cielo medio nublado a nublado durante la tarde, con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima será de 14 a 16 grados Celsius, mientras que la máxima se ubicará entre 24 y 26 grados.

En el Estado de México se esperan lluvias muy fuertes en las regiones sureste y suroeste, las cuales podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como reducción de visibilidad.

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Continuará el ambiente muy caluroso en el norte del país

Aunque las lluvias dominarán parte del pronóstico, el SMN informó que continuará el ambiente vespertino muy caluroso en zonas del noroeste y noreste de México.

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Además, se prevén temperaturas de 35 a 40 grados en:

Coahuila

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables.

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Vientos fuertes y mar de fondo en costas mexicanas

Finalmente, el SMN pronosticó rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Zacatecas

Chiapas

También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Durango, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y el Istmo de Tehuantepec, además de evento de surada en Nuevo León y Tamaulipas.

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En el litoral del Pacífico continuará el mar de fondo, con oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró el llamado a mantenerse informado mediante los canales oficiales de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil, debido a que las lluvias, el viento y el oleaje podrían generar afectaciones durante este domingo.

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