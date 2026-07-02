Periodista confronta a Clara Brugada tras sobrevivir a estampida en el Ángel: “Di por hecho que moría”

(Gobierno cdmx/Galo Cañas Cuartoscuro/Gobierno cdmx)

El testimonio de un periodista atrapado en la estampida del Ángel de la Independencia marcó un momento clave en la conferencia de prensa ofrecida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras los festejos por el triunfo de México ante Ecuador.

La experiencia personal de Rodrigo Cerezo puso sobre la mesa las deficiencias en seguridad y control de multitudes que vivió la capital durante una de las celebraciones más multitudinarias registradas en Paseo de la Reforma.

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El relato de Rodrigo Cerezo: “Pensé que ya moría en el lugar”

Durante la conferencia del 1 de julio, Rodrigo Cerezo, reportero de Diario 24 Horas, narró su experiencia ante las autoridades y medios:

“Me tocó acabar ahí atrapado en esta calle de Hamburgo. Abajo de mí quedaron niñas, había mujeres también. Encima de mí también había personas. Yo di por hecho que ya moría en el lugar. Me despedí de mi familia con una nota de voz”.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Los aficionados se reúnen en Ciudad de México - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026 Una imagen tomada desde un dron muestra a los aficionados mexicanos reunidos en el Ángel de la Independencia antes del partido. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Cerezo relató que la situación se agravó por la falta de control y la llegada masiva de personas tras el partido.

“Había también gente desmayada, gritaban que había desmayados”. El periodista aseguró que logró salir gracias a la ayuda de un repartidor en moto, pero subrayó la gravedad del momento: “La situación fue muy crítica”.

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La confrontación con Clara Brugada y los reclamos de seguridad

Frente a Clara Brugada, el periodista expuso públicamente lo que vivió y cuestionó la actuación del gobierno capitalino. Preguntó sobre el número de lesionados, la falta de dispositivos de restricción tras el cierre de estaciones del Metro y la ausencia de personal de seguridad.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega

Cerezo señaló: “No hubo ningún policía, no había ningún servidor, no había gente con algún altavoz para ir agilizando el tránsito para que no se aglomeraran”.

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Recalcó que la saturación se dio mucho después del partido, cuando la ola de gente ingresó desde Avenida Chapultepec “sin ninguna restricción”.

Finalmente, cuestionó la efectividad de los llamados a celebrar con orden y sin alcohol:

“Ya hemos visto que hasta ahora los llamados no han servido. Se llama a celebrar sin excesos y sin alcohol y las calles terminan repletas de botellas. La gente entra con licor, incluso da moches para que vendedores puedan seguir vendiendo sus bebidas”.

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Fallecidos y saldo tras la estampida en el Ángel

La tragedia dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y decenas de heridos. Según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, las víctimas mortales incluyeron dos mujeres y dos hombres, la mayoría por asfixia en medio de las aglomeraciones.

En total, se brindaron más de mil atenciones médicas en la zona, con traslados hospitalarios y decenas de personas atendidas por crisis nerviosas, lesiones y fracturas. El Gobierno capitalino anunció que se reforzarán los protocolos de seguridad, aunque persiste el reclamo sobre la falta de control y prevención que pudo haber evitado la tragedia.

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