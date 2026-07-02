México

Periodista confronta a Clara Brugada tras sobrevivir a estampida en el Ángel: “Di por hecho que moría”

El reportero estuvo presente en los festejos y mandó un audio a sus familiares de despedida cuando quedó envuelto en la agolmeración

Guardar
Google icon
periodista, clara brugada, angel de la independencia
(Gobierno cdmx/Galo Cañas Cuartoscuro/Gobierno cdmx)

El testimonio de un periodista atrapado en la estampida del Ángel de la Independencia marcó un momento clave en la conferencia de prensa ofrecida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras los festejos por el triunfo de México ante Ecuador.

La experiencia personal de Rodrigo Cerezo puso sobre la mesa las deficiencias en seguridad y control de multitudes que vivió la capital durante una de las celebraciones más multitudinarias registradas en Paseo de la Reforma.

PUBLICIDAD

El relato de Rodrigo Cerezo: “Pensé que ya moría en el lugar”

Durante la conferencia del 1 de julio, Rodrigo Cerezo, reportero de Diario 24 Horas, narró su experiencia ante las autoridades y medios:

“Me tocó acabar ahí atrapado en esta calle de Hamburgo. Abajo de mí quedaron niñas, había mujeres también. Encima de mí también había personas. Yo di por hecho que ya moría en el lugar. Me despedí de mi familia con una nota de voz”.

PUBLICIDAD

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Los aficionados se reúnen en Ciudad de México - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026 Una imagen tomada desde un dron muestra a los aficionados mexicanos reunidos en el Ángel de la Independencia antes del partido. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Los aficionados se reúnen en Ciudad de México - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026 Una imagen tomada desde un dron muestra a los aficionados mexicanos reunidos en el Ángel de la Independencia antes del partido. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Cerezo relató que la situación se agravó por la falta de control y la llegada masiva de personas tras el partido.

“Había también gente desmayada, gritaban que había desmayados”. El periodista aseguró que logró salir gracias a la ayuda de un repartidor en moto, pero subrayó la gravedad del momento: “La situación fue muy crítica”.

La confrontación con Clara Brugada y los reclamos de seguridad

Frente a Clara Brugada, el periodista expuso públicamente lo que vivió y cuestionó la actuación del gobierno capitalino. Preguntó sobre el número de lesionados, la falta de dispositivos de restricción tras el cierre de estaciones del Metro y la ausencia de personal de seguridad.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega

Cerezo señaló: “No hubo ningún policía, no había ningún servidor, no había gente con algún altavoz para ir agilizando el tránsito para que no se aglomeraran”.

Recalcó que la saturación se dio mucho después del partido, cuando la ola de gente ingresó desde Avenida Chapultepec “sin ninguna restricción”.

Finalmente, cuestionó la efectividad de los llamados a celebrar con orden y sin alcohol:

“Ya hemos visto que hasta ahora los llamados no han servido. Se llama a celebrar sin excesos y sin alcohol y las calles terminan repletas de botellas. La gente entra con licor, incluso da moches para que vendedores puedan seguir vendiendo sus bebidas”.

Fallecidos y saldo tras la estampida en el Ángel

La tragedia dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y decenas de heridos. Según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, las víctimas mortales incluyeron dos mujeres y dos hombres, la mayoría por asfixia en medio de las aglomeraciones.

En total, se brindaron más de mil atenciones médicas en la zona, con traslados hospitalarios y decenas de personas atendidas por crisis nerviosas, lesiones y fracturas. El Gobierno capitalino anunció que se reforzarán los protocolos de seguridad, aunque persiste el reclamo sobre la falta de control y prevención que pudo haber evitado la tragedia.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXÁngel de la IndependenciaMundial 2026mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo”, líder de los Cárteles Unidos en Michoacán

La acusación de Farías Mendoza, de 31 años, y Vega Farías, de 37, originarios de Michoacán, indica una red de distribución en varios estados de norteamérica, además de extenderse a Europa, Australia y otras regiones

EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo”, líder de los Cárteles Unidos en Michoacán

Receta de pollo al limón: prepara en casa este clásico inspirado en la cocina china

Descubre cómo elaborar un platillo de sabor equilibrado, con una salsa cítrica y una textura crujiente que conquista desde el primer bocado

Receta de pollo al limón: prepara en casa este clásico inspirado en la cocina china

Pato Merlín salvaría a otros animales de ser explotados: en esto consiste la ley para proteger especies con “valor económico”

Buscan que se destine parte de las ganancias a su cuidado y protección

Pato Merlín salvaría a otros animales de ser explotados: en esto consiste la ley para proteger especies con “valor económico”

Pagos Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Hay depósitos en julio a las beneficiarias?

Cabe recordar que la distribución de los recursos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria

Pagos Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Hay depósitos en julio a las beneficiarias?

Proponen la “Ley Merlín” en CDMX: así busca proteger a animales que generan ganancias en redes y publicidad

La iniciativa presentada en el Congreso de la CDMX plantea que los animales que participen legalmente en actividades que generen valor económico reciban mayores garantías de bienestar

Proponen la “Ley Merlín” en CDMX: así busca proteger a animales que generan ganancias en redes y publicidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo”, líder de los Cárteles Unidos en Michoacán

EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo”, líder de los Cárteles Unidos en Michoacán

El trabajo sexual se mueve a las sombras: violencia transforma la actividad en Culiacán

Chihuahua entre los 10 estados con más violaciones a derechos humanos, revela CNDH

Cae “El Bomba”, segundo al mando de Los Salazar en Sonora

FBI dona a museo el avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

La actriz Ana Brenda Contreras advierte que el Ángel de la Independencia “no es un lugar para niños” tras euforia de festejos en el México vs. Ecuador

La actriz Ana Brenda Contreras advierte que el Ángel de la Independencia “no es un lugar para niños” tras euforia de festejos en el México vs. Ecuador

“Fue un niño héroe”: Fátima Bosch comparte mensaje para Gilberto Mora y fans piden romance cuando cumpla 18

Paulina Villarreal de The Warning se pronuncia tras colapsar en pleno concierto: “Me desmayé un chirris”

Cruz Roja revela cuántos atendidos hubo en los festejos masivos del Ángel tras México vs. Ecuador

Referencias pop y comparaciones culturales previo al México vs Inglaterra inundan redes

DEPORTES

Las tres selecciones anfitrionas avanzan y rompen marca histórica para CONCACAF en el Mundial 2026

Las tres selecciones anfitrionas avanzan y rompen marca histórica para CONCACAF en el Mundial 2026

Entre sorpresas y favoritos calificados: así quedan los Octavos de Final del Mundial 2026 al momento

Tala Rangel sigue los pasos de leyenda rojiblanca y rompe su récord en Mundiales

La curiosa estadística que favorece a Raúl Jímenez contra Jordan Pickford

México vs Inglaterra en el Mundial 2026: ¿qué diferencia hay entre hooligans y barras bravas?