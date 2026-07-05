De la desconfianza al “¿Y si sí?”: así vive la afición mexicana el duelo ante Inglaterra

Los testimonios recopilados por The Guardian describen ilusión entre seguidores locales y extranjeros radicados en el país, a unas horas del juego de este domingo en el Estadio Azteca.

A pocas horas del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, aficionados mexicanos y extranjeros radicados en el país describieron un ambiente de euforia e ilusión ante el desempeño histórico de la selección anfitriona, de acuerdo con testimonios recabados por The Guardian.

Un Tri invicto y sin goles en contra

El equipo mexicano llega al cruce con Inglaterra tras cuatro partidos, cuatro victorias y cero goles recibidos, una marca que los aficionados consultados calificaron como inédita para una selección que históricamente ha cargado con la etiqueta de la inconsistencia táctica.

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Entre los testimonios recogidos destacan:

Lucia Berlanga , de Ciudad de México, señaló que sus expectativas fueron “completamente superadas” por la solidez del equipo y pronosticó un triunfo mexicano por 2-1, apoyándose en la ventaja que representa la altitud del Estadio Azteca.

Mauricio Cervantes , de Hermosillo, Sonora, destacó el papel de Gilberto Mora , el jugador más joven del torneo, y afirmó que México vive su primera fase de grupos con pleno paso perfecto.

Carlos Rodríguez, aficionado con raíces mexicanas e inglesas radicado en Connecticut, describió el duelo como un escenario emocionalmente complicado, aunque anticipó un partido “50-50” con ligera ventaja mexicana.

Aficionados mexicanos ondean banderas mientras observan el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre México y Ecuador cerca del monumento al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

El Mundial como respiro ante el desgaste político y futbolístico

Varios de los entrevistados vincularon el buen momento de la selección con un contexto de desencanto previo hacia el futbol mexicano, marcado por señalamientos de politización dentro de las ligas locales. Ray Hall, residente en Cuernavaca, Morelos, comentó que el equipo logró “levantar el ánimo general” en un momento en que buena parte de la afición se mantenía alejada del deporte.

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De manera similar, Diana López, de la Ciudad de México, explicó que el desempeño del equipo ante Ecuador transformó la percepción pública, generando una identificación colectiva con una generación de jugadores que, según dijo, antes resultaba poco conocida para el público general.

El video inicia con una entrevista de 1970 en México, donde se pregunta sobre la posibilidad de que el país gane un mundial, mencionando el año 2026. Posteriormente, se observan tomas aéreas y a nivel de calle de una multitud de personas, muchas vestidas con los colores de la bandera mexicana, congregadas alrededor del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. El monumento está iluminado de noche y se aprecian vistas cenitales de la concentración masiva. Este contenido documenta una cobertura de evento público.

La frase que se volvió símbolo del torneo

De acuerdo con los testimonios recabados, la frase “¿Y si sí?” se popularizó entre la afición como una forma de expresar un optimismo antes impensado sobre las posibilidades reales de la selección en la competencia.

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La Torre Latinoamericana en Ciudad de México se iluminó con la frase "¿Y si sí?" previo al parido México vs Inglaterra

Pronósticos divididos, pero con confianza generalizada

Aunque las proyecciones sobre el marcador variaron —desde un 1-0 hasta un 2-1 a favor de México—, la mayoría de los aficionados consultados coincidió en que la combinación de la afición local, la altitud de la Ciudad de México y el nivel mostrado por el equipo representan factores determinantes frente a una selección inglesa considerada favorita por buena parte de la prensa internacional.

El partido se disputará este domingo en el Estadio Azteca, en lo que los propios aficionados describieron como el examen más exigente del certamen para la selección mexicana hasta el momento.

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