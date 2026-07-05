Qué hacer en Ciudad de México después de jubilarse: actividades gratuitas o de bajo costo por alcaldía

Una vez obtenida, la tarjeta funciona como llave de acceso a una red de descuentos y gratuidades. En materia de transporte, permite viajar sin costo en Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y Cablebús. En servicios básicos, otorga descuentos de hasta 50% en el pago del predial y el suministro de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier persona de 60 años o más puede tramitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) de forma gratuita en los módulos de Bienestar de la ciudad. Solo se requiere acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y una fotografía reciente.

Una vez obtenida, la tarjeta funciona como llave de acceso a una red de descuentos y gratuidades. En materia de transporte, permite viajar sin costo en Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y Cablebús. En servicios básicos, otorga descuentos de hasta 50% en el pago del predial y el suministro de agua.

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En cultura y recreación, los portadores de la credencial entran gratis a museos, teatros, cines y zonas arqueológicas de la red del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) cualquier día de la semana, sin necesidad de esperar al domingo. La credencial no requiere renovación periódica.

En servicios básicos, otorga descuentos de hasta 50% en el pago del predial y el suministro de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Utopías: complejos gratuitos por alcaldía

El proyecto más ambicioso del gobierno de Clara Brugada Molina para la vida comunitaria son las Utopías —Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social—, complejos de decenas de miles de metros cuadrados con servicios totalmente gratuitos para la población.

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Cada Utopía incluye alberca semiolímpica, canchas de pádel, voleibol, básquetbol y squash, gimnasio, talleres de música, danza, teatro y artes plásticas, biblioteca, aula digital, comedor comunitario y lavandería popular. Los adultos mayores tienen acceso a Casa de Día, un espacio de acompañamiento, alimentación y actividades para personas que enfrentan soledad o aislamiento.

En 2026 operan al menos tres grandes complejos: la Utopía Mixiuhca en Iztacalco (Viaducto Río de la Piedad 6, Granjas México, lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas), la Utopía La Heroica en Venustiano Carranza —con casi 100,000 metros cuadrados, laboratorio clínico gratuito y servicios de geriatría— y la Utopía Cen Tlalli Ocotepec en Magdalena Contreras, inaugurada a finales de junio de 2026, con más de 30,000 metros cuadrados y atención a más de 72,000 habitantes.

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Para inscribirse se presenta identificación, CURP, comprobante de domicilio y certificado médico ante la Dirección de Atención al Adulto Mayor de cada alcaldía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casas del Adulto Mayor: programas gratuitos por alcaldía

Varias alcaldías operan sus propias Casas Club o Casas del Adulto Mayor, programas diurnos sin costo para personas autosuficientes empadronadas en la demarcación. El modelo documentado en Venustiano Carranza funciona de 08:00 a 18:00 horas e incluye talleres culturales y manualidades, activación física y baile, pláticas de salud y prevención, atención de director médico, psicología y tres comidas al día.

Para inscribirse se presenta identificación, CURP, comprobante de domicilio y certificado médico ante la Dirección de Atención al Adulto Mayor de cada alcaldía. No hay cuota de inscripción ni mensualidad.

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Museos y espacios culturales con acceso libre

Los museos de la red INAH e INBAL —entre ellos el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes— abren sin costo todos los domingos para mexicanos y residentes con identificación oficial. Con credencial INAPAM, el acceso es gratuito cualquier día de la semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudad de México concentra una de las redes de museos gratuitos más grandes del continente. Varios recintos no tienen costo ningún día del año: el Museo Soumaya (Miguel Hidalgo), el Complejo Cultural Los Pinos (con túneles históricos y exposiciones de arte contemporáneo), el Centro Cultural de España en el Centro Histórico, el Museo Estanquillo (colección de Carlos Monsiváis, Isabel La Católica 26) y el Museo Archivo de la Fotografía (República de Guatemala 34).

Los museos de la red INAH e INBAL —entre ellos el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes— abren sin costo todos los domingos para mexicanos y residentes con identificación oficial. Con credencial INAPAM, el acceso es gratuito cualquier día de la semana.

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Las FAROS y la oferta cultural por zona

Adultos mayores ríen y comparten momentos de amistad y felicidad en un centro para adultos mayores, reflejando el ambiente positivo y las conexiones generadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Fábricas de Artes y Oficios (FAROS) son centros culturales comunitarios de libre acceso distribuidos en distintas alcaldías: FARO Oriente (Iztapalapa), FARO Aragón (Gustavo A. Madero) y FARO Azcapotzalco, entre otros. Ofrecen talleres, cine club, conciertos, proyecciones y actividades artísticas de forma permanente y sin costo de entrada.

A escala de ciudad, la Noche de Museos —que en su edición de marzo de 2026 reunió más de 90 espacios con acceso gratuito durante ocho horas— y los conciertos regulares en el Bosque de Chapultepec y el Zócalo completan la agenda cultural sin gasto. La Secretaría de Cultura de la CDMX mantiene la cartelera actualizada en cartelera.cdmx.gob.mx.

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Pensiones y apoyos económicos complementarios

Quienes aún no cuenten con una pensión propia pueden acceder a transferencias directas del gobierno federal. El programa Adultos Mayores Bienestar otorga $6,400 MXN bimestrales a personas de 65 años o más; el programa Mujeres y Hombres Bienestar cubre a personas de entre 60 y 64 años con $3,100 MXN bimestrales.

El registro y la actualización de datos se realizan de forma presencial y gratuita en los módulos Bienestar de cada alcaldía, con horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. La dirección del módulo más cercano se consulta en ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.

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