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Alerta por lluvias en el Estadio Ciudad de México hoy: el pronóstico del clima para el México vs. Inglaterra

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el reporte de antes, durante y después del partido que se disputará este domingo 5 de julio

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Dos futbolistas en uniformes de México e Inglaterra corren en un campo de fútbol con lodo y charcos bajo la lluvia. Se ven banderas y un trofeo.
El partido entre las selecciones de México e Inglaterra se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Tlalpan, como parte de la actividad futbolística de este fin de semana. El encuentro está programado para comenzar a las 18:00 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aficionados que asistirán este domingo 5 de julio al encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra deberán tomar precauciones, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronostica chubascos, tormentas eléctricas y rachas de viento durante gran parte de la jornada en el Estadio Ciudad de México, ubicado en Tlalpan, Ciudad de México.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico especial difundido por el SMN, las condiciones más adversas se presentarán entre las 16:00 y las 18:00 horas, justo en el periodo previo y durante el arranque del partido, cuando existe una alta probabilidad de tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

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Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los asistentes mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil y considerar que las condiciones del tiempo podrían afectar el ingreso y la movilidad en los alrededores del inmueble.

¿Lloverá durante el partido México vs. Inglaterra?

Sí. Según el pronóstico del SMN, existe una probabilidad importante de precipitaciones durante el encuentro.

Este es el panorama previsto para la tarde de este domingo:

  • 15:00 horas: Chubascos, temperatura de 23 a 25 °C, probabilidad de lluvia del 60%, viento de 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
  • 16:00 horas: Tormentas eléctricas, temperatura de 21 a 23 °C, 80% de probabilidad de lluvia y rachas de viento de 40 km/h.
  • 17:00 horas: Se mantienen las tormentas, temperatura entre 19 y 21 °C, 80% de probabilidad de precipitación y rachas de hasta 45 km/h.

El encuentro entre México e Inglaterra está programado para comenzar alrededor de las 18:00 horas, precisamente cuando el pronóstico indica que continuarán las condiciones de mayor inestabilidad.

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Así estará el clima durante el inicio del encuentro

Para las 18:00 horas, el SMN pronostica:

  • Tormentas eléctricas.
  • Temperatura de 17 a 19 °C.
  • 60% de probabilidad de lluvia.
  • Viento de 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Conforme avance la noche, la intensidad de las precipitaciones disminuirá gradualmente.

A las 19:00 horas se esperan chubascos con temperaturas de 16 a 18 °C, una probabilidad de lluvia del 60% y rachas de viento cercanas a 40 km/h.

Finalmente, para las 20:00 horas, el pronóstico indica chubascos aislados, temperatura de 15 a 17 °C, una probabilidad de lluvia del 40% y rachas máximas de 30 km/h.

Recomendaciones para quienes asistirán al Estadio Ciudad de México

Debido a las condiciones previstas por el Servicio Meteorológico Nacional, los asistentes al partido pueden tomar algunas medidas para evitar contratiempos:

  • Llega con anticipación para evitar retrasos por lluvia o tráfico.
  • Lleva impermeable o chamarra ligera contra la lluvia; evita paraguas si el estadio no permite su ingreso.
  • Usa calzado antiderrapante, ya que las superficies pueden volverse resbalosas.
  • Mantente atento a los avisos oficiales del SMN, Conagua y Protección Civil.
  • En caso de tormenta eléctrica intensa, sigue las indicaciones del personal del estadio y evita permanecer en zonas expuestas.

Aunque el pronóstico no anticipa un fenómeno severo que obligue a suspender el partido, la combinación de lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento podría afectar la experiencia de los aficionados, por lo que conviene acudir preparado para un ambiente húmedo y con descenso gradual de la temperatura conforme avance la tarde.

¿Qué llevar al estadio para enfrentar las lluvias?

Si asistirás al México vs. Inglaterra, considera preparar un pequeño kit para enfrentar el clima:

  • Impermeable en lugar de paraguas, ya que muchos estadios restringen su ingreso.
  • Bolsa impermeable para proteger celular, cartera y documentos.
  • Cambio de calcetines si te desplazas en transporte público o caminarás largas distancias.
  • Ropa ligera con una chamarra, ya que la temperatura descenderá de 25 °C por la tarde hasta alrededor de 15 °C durante la noche.
  • Consulta las redes sociales oficiales del SMN, Conagua y del propio estadio antes de salir de casa, pues las condiciones meteorológicas pueden actualizarse conforme se acerque la hora del encuentro.

¿A qué hora y dónde ver el México vs. Inglaterra este domingo 5 de julio?

El partido entre las selecciones de México e Inglaterra se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Tlalpan, como parte de la actividad futbolística de este fin de semana. El encuentro está programado para comenzar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Se espera una buena asistencia de aficionados, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación debido a la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas, las cuales podrían generar tránsito lento y retrasos en los accesos al inmueble.

Para quienes no puedan asistir al estadio, el encuentro podrá seguirse a través de las plataformas y canales con derechos de transmisión en México. Además, es recomendable consultar las redes sociales oficiales de la Selección Mexicana, del Estadio Ciudad de México y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para conocer cualquier actualización relacionada con el desarrollo del partido o las condiciones del clima.

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