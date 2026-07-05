El Mundial que casi no se juega: el terremoto que puso en jaque a México 1986

Los reportes de The Guardian señalan que el sismo de hoy 19 de septiembre de 1985 deja al menos 5 mil muertos y 30 mil desplazados, además de daños graves en buena parte de la capital. (Infoabe-Itzallana)

México se convirtió en el primer país en organizar dos Copas del Mundo, pero meses antes del inicio del torneo de 1986, un terremoto puso en duda la realización del evento en el país. De acuerdo con reportes de la época publicados por el diario británico The Guardian, el sismo del 19 de septiembre de 1985 dejó al menos 5 mil personas muertas y 30 mil desplazadas, además de daños severos en buena parte de la capital.

Las coberturas de la prensa de la época oscilan entre 5,000 fallecidos y hasta 40,000, sin un consenso oficial definitivo, mientras los daños incluyen unos 250 inmuebles colapsados y 50 con riesgo de derrumbe. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Una cifra de víctimas que hasta la fecha no está cerrada

Según la cobertura del Guardian, la cifra total de fallecidos continúa siendo motivo de discusión. Mientras algunos reportes hablan de 5,000 muertos, otras estimaciones periodísticas de esos días llegaron a mencionar hasta 40,000 víctimas, sin que exista un consenso oficial definitivo sobre el número real hasta el día de hoy.

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De acuerdo con la nota publicada el 21 de septiembre de 1985, alrededor de 250 edificios colapsaron, principalmente en el centro de la ciudad, y otros 50 inmuebles permanecían en riesgo de derrumbe. El mismo reporte señala que al menos tres hospitales resultaron dañados o destruidos, con personal médico y pacientes atrapados entre los escombros, mientras cerca de 50,000 elementos entre militares, policías y bomberos participaban en labores de rescate en medio de escasez de agua y medicamentos.

Un vocero del organismo dice al diario británico que los 12 recintos designados, incluido el Estadio Azteca, no presentan afectaciones, por lo que no se plantean medidas de emergencia en la preparación del torneo. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Testimonios recogidos por la prensa internacional

The Guardian recogió en su momento relatos de sobrevivientes que describieron la magnitud del sismo. Uno de los testimonios citados por el medio, identificado como un rescatista voluntario, comparó la escena con la de una zona de guerra o un bombardeo. Otro sobreviviente, un turista italiano de 21 años, relató a la prensa cómo evitó que su hermano menor cayera desde la ventana de un hotel durante el movimiento telúrico.

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FIFA descartó cambiar de sede

Ante los señalamientos sobre una posible reubicación del torneo, la FIFA se pronunció apenas un día después del terremoto. Según un vocero del organismo citado por el Guardian, ninguno de los 12 estadios designados para el Mundial —entre ellos el Estadio Azteca— sufrió daños, por lo que no se contemplaban medidas de emergencia en los preparativos.

Vale recordar que México había asumido la sede de manera inesperada en 1983, luego de que Colombia se retirara como organizador por razones económicas y de seguridad, según reseñó el mismo medio.

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Un vocero del organismo afirma a The Guardian que los 12 inmuebles previstos, incluido el Estadio Azteca, no registran afectaciones, por lo que los preparativos siguen sin activar acciones extraordinarias. FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Abucheos en la inauguración y una investigación presidencial

El torneo se llevó a cabo, pero de acuerdo con un reporte del Guardian fechado el 3 de junio de 1986, el entonces presidente Miguel de la Madrid ordenó una investigación interna luego de ser recibido con abucheos durante la ceremonia inaugural, frente a 100,000 asistentes en el Azteca.

El mismo reporte indica que el descontento del público también se dirigió hacia el entonces jefe de gobierno de la capital, Ramón Aguirre, señalado por la lentitud en la reconstrucción tras el sismo, así como hacia Guillermo Canedo, directivo del comité organizador, cuyo discurso sobre la recuperación del país contrastó, según la nota, con la situación de miles de personas que aún permanecían sin vivienda.

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