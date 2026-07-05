10 frases y datos que debes saber y aprenderte previo al México vs Inglaterra si no sabes de futbol

Miles de aficionados con camisetas de México y algunos con sombreros animan a su selección en el Estadio Azteca, mientras el equipo enfrenta a Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección de México enfrenta a Inglaterra este domingo 5 de julio de 2026 en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

El partido se juega a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. Si el futbol no es lo tuyo, aquí tienes diez frases y datos para sobrevivir cualquier conversación y no quedarte fuera del tema.

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El partido se juega en el Estadio Azteca, uno de los más famosos del mundo

El Estadio Ciudad de México, llamado popularmente Estadio Azteca, es un emblema internacional. Ha sido sede de dos finales de Copa del Mundo y partidos históricos, incluido el “Partido del Siglo” en 1970 y la final de 1986 con Maradona.

México busca el “quinto partido”, una obsesión nacional

En México se habla mucho del “quinto partido”, que significa llegar a cuartos de final en un Mundial, algo que la selección no logra desde 1986. Este partido es la oportunidad para romper esa racha.

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Javier “Vasco” Aguirre, el técnico mexicano, regresa al banquillo tricolor

Javier Aguirre dirige a la Selección Nacional en el torneo. Es considerado uno de los técnicos mexicanos más experimentados y ha dirigido al equipo en varios procesos mundialistas.

El Vasco en su tercer mundial como DT espera tener la Copa del Mundo en sus manos.

Inglaterra llega dirigida por Thomas Tuchel

El técnico alemán Thomas Tuchel tomó las riendas de la selección inglesa para este Mundial. Es conocido por su paso por clubes como Chelsea y PSG, donde ganó la UEFA Champions League.

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México clasificó invicto y sin recibir gol

La selección mexicana llega a octavos con paso perfecto. Ha ganado sus cuatro partidos y no ha recibido ningún gol en el torneo. En su último juego, venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Inglaterra sufrió para llegar a octavos

El equipo inglés tuvo un camino mucho más complicado. Apenas logró su pase tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en tiempo extra, con doblete de Harry Kane.

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La altitud de la Ciudad de México puede ser un factor clave

La capital mexicana está a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar. Para muchos jugadores europeos, jugar en estas condiciones puede ser un reto físico importante. El propio Tuchel ha dicho que la altitud es una desventaja para Inglaterra.

México e Inglaterra se preparan para enfrentarse este 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026 (X@miseleccionmx | REUTERS)

Frases para usar si no sabes de futbol

“¿Crees que ahora sí se logre el quinto partido?” “El Azteca siempre pesa, ¿no?” “Aguirre sabe cómo manejar la presión en estos partidos.” “Inglaterra nunca la tiene fácil en México.” “¿Viste cómo México no ha recibido ni un gol?” “El clima y la altitud seguro les va a pegar a los ingleses.” “Harry Kane es peligroso, pero México viene sólido.” “Dicen que la afición va a hacer retumbar el estadio.” “¿Ya tienes tu quiniela para este juego?” “Va a estar bueno ver cómo responde la defensa mexicana.”

Dónde ver el partido

El encuentro se transmitirá en Canal 5, Las Estrellas, TUDN, TV Azteca y la plataforma ViX Premium. Si no tienes televisión, puedes seguirlo en streaming y redes sociales, donde los memes y comentarios no faltarán.

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Más allá del futbol: cultura pop y rituales mexicanos

En México, los partidos mundialistas suelen unir a familias y amigos. Es común ver reuniones con botana, camisetas verdes y cualquier pretexto para ver el juego juntos. La frase “No hay quinto malo” se volverá tendencia si México avanza.

Además, la rivalidad con los equipos europeos siempre genera nervios entre la afición mexicana. No falta quien saque la bandera, el sombrero de charro o el mariachi virtual para animar en redes sociales.

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Qué esperar tras el silbatazo final

Si México gana, las celebraciones pueden extenderse hasta el Ángel de la Independencia, punto tradicional de festejos en la Ciudad de México. Si pierde, las redes sociales se llenarán de memes y resignación, pero la ilusión del “quinto partido” seguirá viva para el próximo Mundial.