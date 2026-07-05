México

10 frases y datos que debes saber y aprenderte previo al México vs Inglaterra si no sabes de futbol

El partido se juega a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca

Guardar
Google icon
Estadio de fútbol con gradas llenas de aficionados. Un marcador electrónico muestra el partido México contra Inglaterra. En primer plano, aficionados celebran con banderas y sombreros.
Miles de aficionados con camisetas de México y algunos con sombreros animan a su selección en el Estadio Azteca, mientras el equipo enfrenta a Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección de México enfrenta a Inglaterra este domingo 5 de julio de 2026 en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

El partido se juega a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. Si el futbol no es lo tuyo, aquí tienes diez frases y datos para sobrevivir cualquier conversación y no quedarte fuera del tema.

PUBLICIDAD

El partido se juega en el Estadio Azteca, uno de los más famosos del mundo

El Estadio Ciudad de México, llamado popularmente Estadio Azteca, es un emblema internacional. Ha sido sede de dos finales de Copa del Mundo y partidos históricos, incluido el “Partido del Siglo” en 1970 y la final de 1986 con Maradona.

México busca el “quinto partido”, una obsesión nacional

En México se habla mucho del “quinto partido”, que significa llegar a cuartos de final en un Mundial, algo que la selección no logra desde 1986. Este partido es la oportunidad para romper esa racha.

PUBLICIDAD

Javier “Vasco” Aguirre, el técnico mexicano, regresa al banquillo tricolor

Javier Aguirre dirige a la Selección Nacional en el torneo. Es considerado uno de los técnicos mexicanos más experimentados y ha dirigido al equipo en varios procesos mundialistas.

El Vasco en su tercer mundial como DT espera tener la Copa del Mundo en sus manos.
El Vasco en su tercer mundial como DT espera tener la Copa del Mundo en sus manos.

Inglaterra llega dirigida por Thomas Tuchel

El técnico alemán Thomas Tuchel tomó las riendas de la selección inglesa para este Mundial. Es conocido por su paso por clubes como Chelsea y PSG, donde ganó la UEFA Champions League.

México clasificó invicto y sin recibir gol

La selección mexicana llega a octavos con paso perfecto. Ha ganado sus cuatro partidos y no ha recibido ningún gol en el torneo. En su último juego, venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Inglaterra sufrió para llegar a octavos

El equipo inglés tuvo un camino mucho más complicado. Apenas logró su pase tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en tiempo extra, con doblete de Harry Kane.

La altitud de la Ciudad de México puede ser un factor clave

La capital mexicana está a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar. Para muchos jugadores europeos, jugar en estas condiciones puede ser un reto físico importante. El propio Tuchel ha dicho que la altitud es una desventaja para Inglaterra.

México e Inglaterra se preparan para enfrentarse este 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026 (X@miseleccionmx | REUTERS)
México e Inglaterra se preparan para enfrentarse este 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026 (X@miseleccionmx | REUTERS)

Frases para usar si no sabes de futbol

  1. “¿Crees que ahora sí se logre el quinto partido?”
  2. “El Azteca siempre pesa, ¿no?”
  3. “Aguirre sabe cómo manejar la presión en estos partidos.”
  4. “Inglaterra nunca la tiene fácil en México.”
  5. “¿Viste cómo México no ha recibido ni un gol?”
  6. “El clima y la altitud seguro les va a pegar a los ingleses.”
  7. “Harry Kane es peligroso, pero México viene sólido.”
  8. “Dicen que la afición va a hacer retumbar el estadio.”
  9. “¿Ya tienes tu quiniela para este juego?”
  10. “Va a estar bueno ver cómo responde la defensa mexicana.”

Dónde ver el partido

El encuentro se transmitirá en Canal 5, Las Estrellas, TUDN, TV Azteca y la plataforma ViX Premium. Si no tienes televisión, puedes seguirlo en streaming y redes sociales, donde los memes y comentarios no faltarán.

Más allá del futbol: cultura pop y rituales mexicanos

En México, los partidos mundialistas suelen unir a familias y amigos. Es común ver reuniones con botana, camisetas verdes y cualquier pretexto para ver el juego juntos. La frase “No hay quinto malo” se volverá tendencia si México avanza.

Además, la rivalidad con los equipos europeos siempre genera nervios entre la afición mexicana. No falta quien saque la bandera, el sombrero de charro o el mariachi virtual para animar en redes sociales.

Qué esperar tras el silbatazo final

Si México gana, las celebraciones pueden extenderse hasta el Ángel de la Independencia, punto tradicional de festejos en la Ciudad de México. Si pierde, las redes sociales se llenarán de memes y resignación, pero la ilusión del “quinto partido” seguirá viva para el próximo Mundial.

Temas Relacionados

Mundial 2026México vs Inglaterramexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum critica créditos “impagables” del Infonavit y entrega primeras casas de Vivienda para el Bienestar en Morelia

La presidenta aseguró que los antiguos esquemas hipotecarios del Infonavit beneficiaban a desarrolladores inmobiliarios y generaban deudas interminables

Sheinbaum critica créditos “impagables” del Infonavit y entrega primeras casas de Vivienda para el Bienestar en Morelia

La causa de madres buscadoras en México hace eco internacional en el marco del Mundial 2026

Familiares de personas desaparecidas han realizado distintas acciones en Calzada de Tlalpan y en Paseo de la Reforma para visibilizar los casos de sus seres queridos

La causa de madres buscadoras en México hace eco internacional en el marco del Mundial 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 5 de julio

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 5 de julio

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 5 de julio

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 5 de julio

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 5 de julio en CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 5 de julio en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del mito a la realidad: los rumores que durante años rodearon la muerte de ‘El Mencho’

Del mito a la realidad: los rumores que durante años rodearon la muerte de ‘El Mencho’

Enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados deja 11 muertos en Rosario, Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

Vinculan a proceso a “El Chayanne” y “La Patrona”, de “Los Madame”, por narcomenudeo en Iztapalapa

Reportan intenso operativo federal en la localidad de Agua Verde, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Paola Rojas confirma nuevo romance: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el hombre que conquistó a la conductora?

Paola Rojas confirma nuevo romance: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el hombre que conquistó a la conductora?

¿Alejandro Speitzer prepotente? Circula video de fallida entrevista al actor

Estas son las colaboraciones más importantes entre artistas ingleses y mexicanos

Belinda y Danna grabarán su esperada colaboración juntas ¿Qué pasó con Kenia Os?

Mau y Ricky, Los Cardenales de Nuevo León, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules: los próximos conciertos del Zona Fest de Querétaro

DEPORTES

¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de Inglaterra? Uno de ellos enfrentará a México

¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de Inglaterra? Uno de ellos enfrentará a México

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Aficionados irrumpen en hotel de Inglaterra con serenata, tambora y pirotecnia: Policía ‘apaga fiesta’

México vs Inglaterra: Javier Aguirre asegura que se debe hacer un partido perfecto para llevar a la Selección Mexicana a la siguiente fase

El miedo de Inglaterra en México va más allá del Azteca: The Sun revela blindaje extremo para proteger a familias de los jugadores