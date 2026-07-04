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Los mejores ejercicios para fortalecer la parte superior del pecho en el gimnasio

No dejes fuera de tu entrenamiento estos movimientos

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Un hombre musculoso sin camisa, de piel clara y cabello oscuro, realiza un ejercicio de cable con los brazos extendidos en un gimnasio, con ventanas al fondo.
Un hombre musculoso realiza un ejercicio de cruce de cables para fortalecer sus pectorales y deltoides en un gimnasio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parte superior del pecho —llamada cabeza clavicular del pectoral mayor— es la zona que más trabajo directo requiere y la que más se descuida en las rutinas convencionales. Mientras el press de banca plano activa el pecho en su conjunto, las fibras superiores solo alcanzan su máxima activación cuando el ángulo del movimiento va de abajo hacia arriba, siguiendo la dirección en que esas fibras corren desde la clavícula hasta el húmero.

La evidencia de electromiografía muestra que el rango de inclinación óptimo para activar la cabeza clavicular está entre 15 y 30 grados. Por encima de los 45 grados, el trabajo se desplaza hacia el deltoides anterior y el pecho pierde protagonismo. Ese dato cambia la forma en que se debe configurar el banco y explica por qué muchos que entrenan inclinado a 60 grados no desarrollan el pecho superior que buscan.

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El press inclinado: el ejercicio que más activa la cabeza clavicular

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El press inclinado con barra o mancuernas es el movimiento compuesto que más carga permite mover en el ángulo correcto. Entre ambas versiones hay diferencias prácticas que conviene conocer:

  • Press inclinado con barra (15–30°): permite mayor carga y es el mejor para sobrecarga progresiva. El agarre va ligeramente más ancho que el ancho de hombros y la barra baja hacia la parte alta del pecho, no hacia el cuello.
  • Press inclinado con mancuernas (15–30°): mayor rango de movimiento y trabajo independiente de cada brazo. Corrige desequilibrios entre lados y permite un estiramiento más profundo en la parte baja del movimiento.
  • Press inclinado en máquina Smith: la trayectoria fija permite acercarse más al fallo muscular con menos riesgo técnico. Útil como segundo ejercicio en la sesión.

La programación recomendada para estos movimientos es de 3 a 5 series de 5 a 10 repeticiones, con descansos de entre 90 y 150 segundos. El pecho superior se trabaja mejor al inicio de la sesión, cuando la fatiga no ha comprometido la fuerza.

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Las aperturas en polea de abajo hacia arriba: el complemento que cierra el trabajo

Un hombre musculoso en ropa deportiva negra realiza aperturas con polea en una máquina de gimnasio gris, con una pared oscura de fondo.
Un hombre musculoso realiza el ejercicio de aperturas con polea en un gimnasio moderno, enfocado en el desarrollo de su musculatura pectoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El press inclinado genera tensión mecánica, pero no ofrece el mejor estiramiento ni la mejor contracción en el punto final del movimiento. Las aperturas en polea baja resuelven eso: la trayectoria de abajo hacia arriba sigue exactamente la línea de tracción de las fibras claviculares.

Cómo ejecutarlas:

  • Fijar las poleas en la posición más baja del cable.
  • Pararse al centro con un agarre en cada mano, ligeramente adelantado respecto al cuerpo.
  • Con los codos levemente flexionados, llevar las manos hacia arriba y al centro, hasta la altura de la clavícula.
  • Sostener la contracción uno o dos segundos en la parte alta antes de bajar con control.
  • Series y repeticiones: 3 a 4 series de 10 a 15 repeticiones, cerca del fallo muscular.

Este ejercicio admite ir hasta el fallo con más frecuencia que el press, porque la técnica no se compromete de la misma forma bajo fatiga.

Ejercicios complementarios para completar la rutina de pecho superior

(Imagen Ilustrativa Infobae)
hombre entrenando, pecho, mancuernas, banco plano, gimnasio, fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos movimientos funcionan como trabajo adicional o como variantes cuando el equipo principal está ocupado:

  • Lagartijas con pies elevados: elevar los pies sobre una banca o cajón cambia el ángulo del movimiento y dirige más trabajo hacia la parte alta del pecho. No requiere equipo y puede usarse como finalizador de sesión.
  • Press en máquina inclinada: la trayectoria guiada permite mayor control y es amigable con los hombros. Útil para quienes tienen molestias en el manguito rotador con barra libre.
  • Apertura con mancuernas en banco inclinado: el movimiento en arco activa las fibras superiores con un buen estiramiento en la parte baja. Se programa en rangos de 10 a 20 repeticiones con carga moderada.

El volumen semanal recomendado para el pecho en general está entre 10 y 20 series, de las cuales al menos 6 a 10 deben orientarse hacia ángulos inclinados para dar estímulo suficiente a la cabeza clavicular. Progresar añadiendo una repetición antes de subir el peso es la forma más segura de avanzar sin sobrecargar hombros y codos.

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