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El alimento lleno de proteína que cuesta sólo 30 pesos el kilo y que ayuda a aumentar la masa muscular

El alimento lleno de proteína que cuesta sólo 30 pesos el kilo y que ayuda a aumentar la masa muscular

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Dos manzanas, brócoli, zanahorias, espinacas, bolsas de verduras congeladas y bayas, latas de duraznos, guisantes y frijoles, frascos de albaricoques secos, lentejas y garbanzos.
Productos alimenticios frescos, congelados y enlatados como frutas, verduras y legumbres se organizan sobre una superficie de madera clara, mostrando diversas opciones de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lenteja aporta 9 gramos de proteína por cada 100 gramos cocida —y hasta 25 gramos en seco— y se consigue en mercados de la Ciudad de México desde 30 pesos el kilo. Ningún suplemento proteico ofrece esa relación de costo y rendimiento nutricional en la misma cantidad.

Para quien busca ganar masa muscular sin gastar en proteína en polvo ni en cortes de carne, la lenteja resuelve buena parte de la ecuación diaria. Combinada con arroz o con una fuente de vitamina C, su perfil de aminoácidos se complementa y su hierro se absorbe mejor. Es el alimento más sufrido de la despensa mexicana y también uno de los más eficientes.

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9 gramos de proteína por porción y solo 116 calorías

Lentejas, ricas en proteína vegetal.
Lentejas, ricas en proteína vegetal.

El perfil nutricional de la lenteja cocida por cada 100 gramos es este:

  • Proteína: 9 g
  • Fibra: 8 g
  • Calorías: 116 kcal
  • Carbohidratos complejos: 20 g
  • Hierro: fuente destacada entre las legumbres
  • Folato (vitamina B9): participa en la formación de nuevas células
  • Magnesio y zinc: minerales que intervienen en la contracción muscular y en la síntesis de proteínas

Media taza de lenteja cocida —unos 100 gramos— aporta 9 gramos de proteína y 8 gramos de fibra en una sola porción. Para una persona de 70 kilos que necesita alrededor de 112 gramos de proteína al día para ganar masa muscular, tres porciones de lenteja cubren cerca del 24% de ese objetivo sin sumar grasas saturadas ni colesterol.

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La lenteja no es una proteína completa por sí sola: le falta metionina, un aminoácido esencial. Eso se resuelve combinándola con arroz, avena o tortilla de maíz en la misma comida o a lo largo del día.

Cómo usarla para construir músculo sin depender de proteína animal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Prueba este alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lenteja encaja en distintos momentos del día y en preparaciones rápidas. Estas son las formas más eficientes de integrarla en una dieta orientada a la hipertrofia:

  • Sopa de lenteja con arroz: la combinación clásica forma una proteína completa. Una taza de esta mezcla puede aportar entre 15 y 18 g de proteína.
  • Lenteja cocida fría en ensalada: con jitomate, cebolla, cilantro y jugo de limón. El limón aumenta la absorción del hierro y suma vitamina C.
  • Puré de lenteja como untable: sobre tostadas integrales con aguacate. Rápido, económico y con buen balance de proteína, fibra y grasa saludable.
  • Lenteja con huevo revuelto: sumar dos huevos a una porción de lenteja eleva el aporte proteico total a más de 20 g por plato.
  • Hamburguesa de lenteja: lenteja cocida y aplastada con avena, ajo y especias, cocida en sartén. Funciona como comida postentrenamiento con carbohidratos de absorción moderada.

La lenteja también se digiere más rápido que otras legumbres como el garbanzo o el frijol, lo que la hace más práctica para consumirla cerca del entrenamiento sin riesgo de pesadez digestiva.

Lo que la diferencia del resto de las legumbres

Una mano vierte lentejas desde una cuchara sobre una ensalada fresca en un plato blanco, que contiene hojas de lechuga verde y rodajas de tomate rojo.
Una mano vierte lentejas sobre una ensalada fresca compuesta de lechuga y rodajas de tomate rojo y verde, destacando una opción de comida saludable y nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las legumbres más consumidas en México, la lenteja tiene ventajas concretas frente a sus alternativas:

  • No necesita remojo previo: a diferencia del frijol o el garbanzo, se cocina en 20 a 30 minutos directamente.
  • Costo: entre 25 y 50 pesos el kilo en mercados y supermercados de la Ciudad de México, según el tipo y la presentación.
  • Fibra superior al garbanzo: 8 g por porción frente a 7.6 g del garbanzo cocido, lo que prolonga la saciedad y regula el azúcar en sangre.
  • Menor contenido de grasa que otras legumbres, lo que la hace más adecuada para dietas con control calórico.
  • Versatilidad: admite preparaciones calientes, frías, en puré, en ensalada o como base de hamburguesas vegetales.

Personas que consumen legumbres con regularidad presentan menor riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 y presión arterial elevada. Una revisión de literatura de 2023 encontró que por cada 50 gramos adicionales de legumbres consumidas al día, el riesgo de muerte por cualquier causa durante los periodos de estudio se redujo 6%.

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