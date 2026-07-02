Una mujer observa las manchas en su piel reflejada en el espejo del baño, que indican envejecimiento prematuro y daño solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de manchas en la piel es una de las consultas más frecuentes en dermatología.

Factores como la radiación solar, el estrés y los cambios hormonales influyen, pero también existen hábitos cotidianos que, sin darnos cuenta, contribuyen a este problema.

PUBLICIDAD

Acciones tan simples como no usar protector solar diariamente, descuidar la higiene o dormir mal pueden favorecer la pigmentación desigual y el envejecimiento cutáneo.

Identificar estos hábitos es clave para prevenir manchas y mantener la salud de la piel.

Identificar estos hábitos es clave para prevenir manchas y mantener la salud de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales hábitos diarios que favorecen la aparición de manchas en la piel

Estos son nueve hábitos diarios que favorecen la aparición de manchas en la piel, según información reciente de especialistas en dermatología y medios de salud:

PUBLICIDAD

No usar protector solar a diario: La exposición cotidiana al sol, incluso durante actividades rutinarias como caminar, manejar o estar en una terraza, provoca daño acumulativo en la piel y favorece la aparición de manchas y envejecimiento prematuro. El protector solar debe aplicarse todos los días, no solo en playa o alberca, y reponerse cada dos horas si hay exposición prolongada. Dormir mal o a deshoras: La falta de sueño reparador y los horarios irregulares alteran los procesos biológicos que regeneran la piel, lo que puede favorecer manchas y desequilibrios cutáneos. Sedentarismo: Pasar mucho tiempo sin actividad física aumenta la inflamación sistémica y altera la sensibilidad a la insulina, factores que pueden impactar en la pigmentación de la piel. Estrés crónico. El estrés afecta de forma directa los procesos hormonales y la respuesta inflamatoria de la piel, lo que puede desencadenar manchas y envejecimiento prematuro. No limpiar bien la piel tras sudar o hacer ejercicio. El sudor y la grasa acumulados, junto con residuos ambientales, favorecen la aparición de lesiones y manchas si no se retiran adecuadamente después del ejercicio físico. Usar ropa muy ajustada o permanecer muchas horas con ropa húmeda. La fricción y la humedad propician lesiones cutáneas que pueden dejar manchas, sobre todo en zonas como cuello, axilas o piernas. Mala higiene. No retirar correctamente el maquillaje o la suciedad diaria impide la regeneración cutánea y puede acentuar manchas, especialmente en pieles propensas. Exposición solar acumulada y sin protección. No solo importa la exposición intensa ocasional, sino la suma diaria de radiación solar sin protección, incluso en la ciudad o durante actividades cotidianas. No realizar autoexploraciones ni acudir a revisiones dermatológicas. Ignorar cambios en la piel o no consultar al especialista ante lesiones nuevas puede retrasar el diagnóstico de problemas subyacentes como acantosis nigricans, relacionada con resistencia a la insulina o problemas metabólicos.

Una infografía de Infobae detalla nueve hábitos diarios que favorecen la aparición de manchas en la piel, con ilustraciones que representan cada factor de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aparecen manchas en la piel

Las manchas en la piel aparecen por una producción irregular de melanina, el pigmento que da color a la piel.

Entre las causas más comunes están la exposición acumulada a la radiación solar sin protección, los cambios hormonales —como los que ocurren durante el embarazo o por el uso de anticonceptivos—, el envejecimiento natural y algunos procesos inflamatorios o lesiones previas.

PUBLICIDAD

Otras causas frecuentes incluyen la predisposición genética, ciertas enfermedades metabólicas, el uso de medicamentos fotosensibilizantes y la falta de cuidados básicos, como la limpieza adecuada o el empleo regular de protector solar.

Además, el contacto repetido con productos irritantes o la fricción constante en áreas como cuello, axilas o muslos también puede desencadenar la aparición de manchas.

PUBLICIDAD