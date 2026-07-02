Oposición exige renuncia del secretario de Gobierno de CDMX tras muertes en festejos en el Ángel de la Independencia

Legisladores del PRI acusan fallas en la planeación y seguridad durante la celebración futbolera en CDMX.

Las cuatro muertes registradas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en las inmediaciones del Ángel de la Independencia desataron una fuerte confrontación política.

Legisladores de oposición, principalmente del PRI, exigieron la renuncia del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, al considerar que existieron fallas en la planeación y en los protocolos de seguridad para atender la concentración masiva.

PUBLICIDAD

Las críticas surgieron luego de que el Gobierno capitalino confirmara el fallecimiento de cuatro personas y anunciara apoyos económicos y acompañamiento a las familias afectadas, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Rubén Moreira acusa falta de preparación para eventos multitudinarios

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, afirmó que la tragedia refleja la falta de capacidad de las autoridades para organizar eventos de gran magnitud y sostuvo que César Cravioto “es una mala imagen para la Ciudad de México”.

PUBLICIDAD

Rubén Moreira acusa al gobierno de CDMX de falta de preparación tras las muertes en festejos en el Ángel de la Independencia.(Cuartoscuro)

El legislador señaló que las muertes por asfixia evidencian que la capital no estaba preparada para recibir a la enorme cantidad de personas que acudieron a celebrar el pase de México a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Además, Moreira aprovechó para criticar la actuación de las autoridades frente a las madres buscadoras que recientemente se manifestaron en la capital.

Afirmó que las familias requieren atención permanente y una ruta institucional para atender sus demandas, en lugar de ser objeto de confrontaciones o actos que, dijo, agravan su situación.

PUBLICIDAD

Contexto de la tragedia

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de cuatro personas durante los festejos.

Tres víctimas murieron por asfixia derivada de la aglomeración registrada en Paseo de la Reforma .

El cuarto deceso correspondió a un hombre de 30 años que sufrió una emergencia médica y posteriormente un paro cardiorrespiratorio en un hospital .

Las autoridades reportaron una asistencia histórica de aproximadamente 1.4 millones de personas en distintos puntos de la capital .

La Fiscalía General de Justicia capitalina abrió investigaciones para esclarecer las circunstancias de cada uno de los decesos.

Carolina Viggiano cuestiona la planeación del evento

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, calificó como una “gran irresponsabilidad” que las autoridades promovieran una celebración de tal magnitud sin contar, aseguró, con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes.

Carolina Viggiano califica como irresponsable la organización del festejo en el Ángel de la Independencia. salón Afonso Reyes de la sede del partido. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La legisladora sostuvo que en eventos masivos debieron implementarse mecanismos para controlar el acceso y regular el flujo de personas mediante vallas u otras medidas preventivas que evitaran aglomeraciones peligrosas.

PUBLICIDAD

Asimismo, afirmó que una disculpa pública no elimina la responsabilidad de las autoridades y consideró indispensable que se investiguen los hechos para determinar si existieron omisiones en la organización del operativo de seguridad.

Gobierno de CDMX anuncia apoyos a las familias e investigaciones

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que la administración capitalina brindará apoyo emergente a las familias de las víctimas para cubrir gastos inmediatos, además de acompañamiento durante los servicios funerarios y en los trámites ante la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas e hizo un llamado a construir una cultura de cuidado en eventos multitudinarios.

Clara Brugada expresa condolencias a las familias de las víctimas tras la tragedia en el Ángel de la Independencia. - (X)

También exhortó a la ciudadanía a respetar las indicaciones de las autoridades y celebrar con responsabilidad durante los próximos encuentros de la Selección Mexicana.

PUBLICIDAD

Asimismo, señaló que se buscará descentralizar las celebraciones para evitar concentraciones excesivas en un solo punto de Paseo de la Reforma.

Oposición también condena operativo contra madres buscadoras

Además de las críticas por la tragedia ocurrida durante los festejos mundialistas, legisladores de oposición reprobaron la actuación de la policía capitalina durante una protesta de madres buscadoras.

PUBLICIDAD

Rubén Moreira y Carolina Viggiano coincidieron en que las familias de personas desaparecidas deben recibir atención permanente, diálogo y acompañamiento institucional, en lugar de ser confrontadas durante sus manifestaciones.

Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que continuará con las investigaciones sobre los fallecimientos ocurridos durante la celebración y revisará los protocolos de protección civil para los próximos eventos relacionados con el Mundial 2026, ante la expectativa de nuevas concentraciones masivas de aficionados.

PUBLICIDAD