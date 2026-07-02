El hábito que tienes al hacer la cama que favorece la proliferación de ácaros

Hay algo que millones de personas hacen cada mañana, casi sin pensarlo, convencidas de que es lo correcto.
Lo aprendieron en casa, lo refuerzan cada día y lo asocian con orden y limpieza. La ciencia, en cambio, tiene una lectura distinta de ese gesto cotidiano.
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Los ácaros del polvo son el alérgeno con mayor prevalencia en México: están presentes en más del 50% de los casos, sin importar la región geográfica.
Investigadores del Hospital Ángeles Puebla y la Universidad Anáhuac analizaron mil 531 pruebas de reactividad cutánea en pacientes con rinitis alérgica.
Los resultados, publicados en 2025 en la Revista Alergia México, son contundentes: Dermatophagoides pteronyssinus, (la especie de ácaro más común) encabezó la lista con 59.5% de los casos positivos.
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El ácaro detrás de la mayoría de las alergias respiratorias que se reproduce en tu cama
Los ácaros del polvo son criaturas invisibles a simple vista: miden apenas 0.4 milímetros.
Se alimentan de las células muertas de piel que los humanos y las mascotas desprenden a diario, según la revisión clínica Dust Mite Allergy publicada en la plataforma médica StatPearls por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.
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Su presencia en los hogares es extendida: alrededor del 84% de las viviendas en Estados Unidos registra niveles detectables de estos organismos.
El NIH también documenta en StatPearls las condiciones que necesitan para prosperar: temperatura de alrededor de 21 °C y humedad relativa cercana al 70%.
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Bajo esas condiciones, cada ácaro produce aproximadamente 20 gránulos fecales por día.
Son esas partículas y no el ácaro en sí, las que al inhalarse desencadenan las reacciones alérgicas: rinitis, conjuntivitis, eczema y asma.
El colchón, las almohadas y la ropa de cama concentran exactamente esas condiciones.
Durante el sueño, el cuerpo humano libera calor y humedad de forma constante. Al despertar, las capas de sábanas y cobertores retienen ese microclima generado durante la noche.
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El hábito al hacer la cama que acelera la proliferación de ácaros
El mecanismo fue demostrado por el doctor Stephen Pretlove, investigador de la Universidad de Kingston en Londres.
Su equipo desarrolló un modelo higrotérmico-poblacional para predecir cómo la temperatura y la humedad dentro de la cama afectan las poblaciones de los ácaros.
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El hallazgo: hacer la cama de inmediato al levantarse atrapa el calor y la humedad corporal acumulados durante la noche bajo las cobijas.
Ese microclima es exactamente el que los ácaros necesitan para hidratarse y reproducirse.
Dejar la cama sin tender tiene el efecto contrario. La humedad se evapora, las condiciones se vuelven menos favorables y la población de ácaros disminuye.
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Pretlove señaló en el comunicado oficial de la Universidad de Kingston que los ácaros dependen de absorber agua del ambiente para sobrevivir, y que algo tan simple como no tender la cama durante el día basta para deshidratarlos.
Qué hacer para que los ácaros no proliferen en tu hogar
El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS) de Estados Unidos indica, en su página oficial, que aunque es imposible eliminar por completo a los ácaros del polvo, sí es posible reducir su población.
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Entre sus recomendaciones oficiales, el NIEHS propone mantener la humedad del hogar en 50% o menos mediante deshumidificador o aire acondicionado.
También indica lavar toda la ropa de cama una vez a la semana en agua caliente, entre 54 y 60 °C, usar fundas antiácaros en colchones y almohadas, y aspirar con filtro HEPA.
Un filtro HEPA es un sistema de filtración que atrapa partículas microscópicas que una aspiradora convencional dejaría escapar de vuelta al aire, entre ellas los gránulos fecales de los ácaros.
Para la ropa de cama que no tolera el lavado con agua caliente, el Instituto ofrece una alternativa: congelarla durante la noche.
El frío extremo mata a los ácaros sin necesidad de calor, de acuerdo con la institución.
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