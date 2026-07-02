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Este es el nuevo fichaje de Cruz Azul de cara al Apertura 2026

El club cementero, que acaba de levantar el trofeo tras vencer a los Pumas en el Olímpico Universitario el pasado mes de mayo, comienza a renovar su plantilla en una pausa de la Liga MX 

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Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)
Todo parece indicar que Cruz Azul iniciará el Apertura 2026 con la incorporación de Juan José Calero como refuerzo ofensivo y la salida de Mauro Zaleta tras conquistar el título del Clausura. (REUTERS)

Todo parece indicar que Cruz Azul iniciará el Apertura 2026 con la incorporación de Juan José Calero como refuerzo ofensivo y la salida de Mauro Zaleta tras conquistar el título del Clausura.

El club cementero, que acaba de levantar el trofeo tras vencer a los Pumas en el Olímpico Universitario el pasado mes de mayo, comienza a renovar su plantilla en una pausa de la Liga MX por el Mundial 2026.

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Juan José Calero llega como campeón de goleo de la Expansión MX

Aunque falta que se haga oficial, el delantero Calero, de 27 años, llegará a la Máquina procedente de los Venados de Mérida en calidad de agente libre y firmará un contrato por dos años con Cruz Azul, según César Merlo. Cabe indicar que su arribo se da tras una de sus mejores campañas: en el Apertura 2025 se consagra como campeón de goleo en la Liga de Expansión MX, con 15 goles en 15 partidos, y mantiene la regularidad en el Clausura 2026 al sumar siete anotaciones más. Así, cierra su ciclo con los yucatecos con 22 goles en el último año futbolístico.

Calero alcanzó su madurez futbolística en Venados de Mérida, donde se coronó campeón de goleo en el Apertura 2025. (Instagram/ Jua José Calero)
Calero alcanzó su madurez futbolística en Venados de Mérida, donde se coronó campeón de goleo en el Apertura 2025. (Instagram/ Jua José Calero)
Juan José ha calificado el peso del apellido Calero como un orgullo y busca construir su propio legado en el futbol mexicano. (Instagram/ Juan José Calero)
Juan José ha calificado el peso del apellido Calero como un orgullo y busca construir su propio legado en el futbol mexicano. (Instagram/ Juan José Calero)

Formado en las fuerzas básicas de Pachuca, Calero debuta en Primera División en 2015 y forma parte del equipo campeón del Clausura 2016 y de la Concacaf Liga de Campeones en 2017. El atacante cuenta con experiencia internacional tras pasar por el Gil Vicente y el CD Nacional en Portugal, y por el Sporting San José en Costa Rica, antes de volver a México para militar en Mineros de Zacatecas y Venados. Calero, nacido el 5 de noviembre de 1998 en Ginebra, Valle del Cauca, tiene doble nacionalidad mexicana y colombiana y mide 1.86 metros.

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Hijo del histórico portero Miguel Calero, el delantero se presenta como una apuesta para reforzar la ofensiva celeste en una plantilla que busca mantener la inercia ganadora después del campeonato.

Mauro Zaleta, la primera baja cementera tras el título

Mientras el cuadro cementero refuerza su ataque, el primer movimiento oficial en salidas es el préstamo de Mauro Zaleta a Necaxa, con opción de compra, lateral izquierdo mexicano, viene de una campaña con Mazatlán antes de incorporarse a los cementeros. Durante el último ciclo, juega 26 partidos, 16 en el Clausura 2026, anota dos goles y da una asistencia. Su regularidad no le alcanza para asegurar un lugar bajo la gestión de Joel Huiqui, y el club decide cederlo en un mercado marcado por la desaparición de Mazatlán tras la compra de su franquicia por Atlante.

La noticia sorprende a la afición de Cruz Azul, que ve en Zaleta a un jugador útil y versátil, aunque sus cifras no resultan determinantes para la directiva en la reestructuración del plantel.

Juan José Calero (Foto: Instagram/@jcalero27)
Juan José Calero (Foto: Instagram/@jcalero27)

Más movimientos y rumores en la plantilla de Cruz Azul

El club analiza más bajas para el Apertura 2026. El futuro del defensa Gonzalo Piovi permanece abierto y su salida dependerá de que llegue una oferta adecuada. El mediocampista Erik Lira también podría ser baja si se concreta una negociación con un club europeo. Además, el portero Andrés Gudiño aparece en rumores que lo vinculan con Atlante, aunque no existe confirmación oficial sobre su transferencia.

Estos movimientos marcan el inicio de una nueva etapa para Cruz Azul, que busca mantener la competitividad y la profundidad del plantel tras el campeonato. La directiva apuesta por combinar juventud, como la de Calero, con la experiencia de quienes se mantienen en la institución.

El Apertura 2026 representa para Cruz Azul la oportunidad de consolidar su proyecto deportivo. La llegada de Juan José Calero refuerza la ofensiva tras la salida de Zaleta y posibles cambios adicionales. La gestión en La Noria muestra un enfoque de renovación constante para sostener el protagonismo en la Liga MX, mientras la atención del futbol mexicano está puesta en el Mundial.

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