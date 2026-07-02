FBI dona a museo el avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada

La aeronave Beech King Air 200 utilizada por Joaquín Guzmán López para trasladar a El Mayo Zambada a EEUU. (Reuters/Gobierno de EEUU)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) donó al War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México, el avión Beechcraft King Air en el que fue trasladado por la fuerza Ismael “El Mayo” Zambada desde Culiacán, Sinaloa, hasta territorio estadounidense el 25 de julio de 2024.

La aeronave, valuada en alrededor de 650 mil dólares, permanecerá en exhibición durante dos años bajo un Memorando de Entendimiento entre la agencia federal y el museo, con posibilidad de que la institución la conserve al término del acuerdo.

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La donación fue formalizada por la oficina de campo del FBI en El Paso, Texas. Kimberly Carrillo, oficial interina de Relaciones Públicas de esa oficina, dijo en un correo electrónico a Aristegui Noticias que “este avión es un ejemplo de las prioridades del FBI, entre las que se incluyen la defensa de la seguridad nacional y el combate implacable contra los crímenes violentos”.

Aeronave usada en el traslado de El Mayo Zambada a territorio estadounidense. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

La aeronave estuvo bajo resguardo federal desde el día de los arrestos. Andrés Cabral, director de operaciones del museo, dijo medio antes citado que el avión ya puede verse en el exterior del hangar principal del recinto y que próximamente será integrado a la exhibición permanente, aunque sin fecha exacta confirmada.

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Será una “herramienta educativa”

La agencia federal señaló que el objetivo de la exhibición es “educar al público sobre la importante labor que realizan las fuerzas del orden para detener a estos fugitivos” y “garantizar justicia para las innumerables víctimas” de los cárteles del narcotráfico.

Por otro lado, el museo habría aclarado en un comunicado que la muestra no busca glorificar actividades criminales. “Esta aeronave cuenta una historia compleja. Demuestra cómo la aviación puede ser explotada por organizaciones criminales y cómo los esfuerzos coordinados de las fuerzas del orden pueden detener esas actividades”, señaló la institución según Telemundo.

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Foto de archivo de diarios que reportan el arresto de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquin Guzman Lopez, hijo de "El Chapo" Guzman, en Ciudad de Mexico Jul 26, 2024. REUTERS/Gustavo Graf

De acuerdo con a información, los números de serie de las piezas del avión fueron borrados o alterados antes de que la aeronave aterrizara en territorio estadounidense, y la matrícula N287KA que aparece en los costados pertenecía originalmente a otro modelo registrado en el país.

Por esa razón, la aeronave no puede ser utilizada ni vendida en Estados Unidos, lo que motivó la decisión de donarla al museo. Al término del acuerdo de dos años, la institución podría optar por conservarla o, de no tener utilidad práctica, desmantelarla.

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El informe de decomiso publicado por el FBI tras los arrestos atribuye la propiedad del avión tanto a Zambada García como a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien también fue detenido ese día en el aeropuerto de Santa Teresa.

Las incógnitas de la captura del capo

La captura de “El Mayo” en ese avión ha estado rodeada de preguntas sin respuesta desde el primer día. La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a Estados Unidos registros aeronáuticos, el número de serie real de la aeronave y una constancia migratoria del vuelo, entre otros datos. Hasta la fecha se desconoce si esa información fue entregada.

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Esta imagen proporcionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos muestra a Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. (Departamento de Estado de EEUU vía AP)

Una de las dudas persistentes es la identidad del piloto. Al día siguiente de los arrestos, la entonces secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez —hoy secretaria de Gobernación— lo identificó erróneamente como un ciudadano estadounidense, quien después se confirmó no tuvo ninguna participación en el vuelo.

El Departamento de Estado desmintió después cualquier vínculo oficial con dicho piloto: “No era nuestro piloto, no era nuestra gente. El piloto no era un empleado del Gobierno de Estados Unidos ni tampoco un ciudadano estadounidense”, señaló en un comunicado.

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Las dudas sobre el grado de involucramiento de agencias estadounidenses en la operación llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a reiterar la exigencia de aclaraciones a Washington.

De acuerdo con la FGR, Joaquín Guzmán López convenció a Zambada de asistir a una reunión en Culiacán bajo el pretexto de que actuaría como mediador en un conflicto relacionado con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). En lugar de ello, el capo fue sometido y trasladado por la fuerza al aeropuerto de Santa Teresa.

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En una carta difundida por su defensa legal, “El Mayo” sostuvo que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estaba convocado a esa reunión, y que el político local Héctor Melesio Cuén fue asesinado en el lugar del encuentro. Rocha Moya ha negado haber acudido al sitio.

El Departamento de Justicia presentó en abril una acusación criminal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Sheinbaum rechazó proceder con los arrestos por falta de “pruebas” y pidió a Estados Unidos documentación que sustente las acusaciones.

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¿Qué ha pasado con El Mayo Zambada?

Imagen de archivo. El presunto capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada escucha al intérprete judicial con el auricular en la mano mientras el juez lo interroga sobre posibles conflictos de abogados durante una audiencia en Nueva York, EE. UU. 15 de enero de 2025. REUTERS/Jane Rosenberg

Ambos, Guzmán López y Zambada, llegaron a acuerdos de culpabilidad con el Departamento de Justicia. Al declararse culpable en agosto de 2025 ante la corte federal de Brooklyn, “El Mayo” emitió una disculpa pública: “Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a la gente en Estados Unidos y México. Pido disculpas por todo esto y asumo la responsabilidad de mis actos”.

La audiencia de sentencia de Zambada ha sido pospuesta en tres ocasiones. Estaba prevista para enero de 2026, luego para el 13 de abril y después para el 18 de mayo. Quedó fijada para el 20 de julio. La de Guzmán López fue programada para el 31 de agosto.

La presunta traición de Guzmán López a “El Mayo” desató una guerra entre la facción de Los Chapitos y La Mayiza, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de Zambada García. Desde septiembre de 2024, la violencia ha dejado una oleada de homicidios, desapariciones y robos.