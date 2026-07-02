México vs Inglaterra: Estos son los futbolistas ingleses que han pasado por la Liga Mx

Ravel Morrison, canterano del Manchester United, con la camiseta del Atlas. (EFE/Ulises Ruiz Basurto/Archivo)

En el contexto del duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, resulta pertinente recordar a los futbolistas ingleses que han pasado por la Liga MX.

Aunque la presencia de jugadores provenientes de este país europeo en el futbol mexicano ha sido limitada y su impacto no ha sido protagónico, sus historias forman parte del intercambio futbolístico entre ambas naciones.

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Futbolistas ingleses que han pasado por la Liga Mx

El futbolista surgió de la cantera del Manchester United. (@MrMarcoFutbol)

A continuación, te presentamos aquellos jugadores ingleses que han pasado por el futbol mexicano:

Ravel Morrison

Ravel Morrison es el caso más reconocido de un futbolista inglés en la Liga MX. Surgió de la cantera del Manchester United, donde debutó en 2010 y compartió vestidor con figuras como Wayne Rooney y Paul Scholes.

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Después pasó por equipos como West Ham United, Birmingham City y Queens Park Rangers, además de tener breves etapas en Cardiff City y Lazio antes de llegar al futbol mexicano.

En 2017 firmó con el Atlas, lo que generó expectativas por su pasado en la Premier League y su talento natural. Sin embargo, su paso por el futbol mexicano fue breve y discreto. Participó en solo 18 partidos de liga y copa, marcó tres goles y no logró consolidarse como titular ni marcar diferencia en el equipo.

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Colin Kazim-Richards

El inglés con la playera de los Tuzos del Pachuca. (EFE)

Colin Kazim-Richards, nacido en Inglaterra y seleccionado nacional por Turquía, también tuvo un paso fugaz por la Liga MX. Inició su carrera en el Bury de Inglaterra y luego jugó para Brighton, Sheffield United, Fenerbahçe, Olympiacos, Feyenoord, Celtic y Corinthians de Brasil. En la Premier League tuvo una breve etapa con el Blackburn Rovers.

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Llegó a Lobos BUAP para el Apertura 2018, pero en México solo jugó nueve partidos y anotó un gol. Su estadía fue corta y luego fue transferido a Veracruz y posteriormente a Pachuca, sin que su presencia causara impacto en la liga.

Antonio Pedroza

Antonio Pedroza nació en Chester, Inglaterra, pero desarrolló toda su carrera futbolística en México. Debutó con Jaguares de Chiapas en 2010, donde se mantuvo durante varias temporadas antes de pasar por clubes como Cruz Azul, Toluca, Morelia y Puebla.

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En 2011 fue fichado por el Crystal Palace, aunque no llegó a debutar oficialmente en la Premier League y retornó rápidamente al futbol mexicano. Su trayectoria también incluyó etapas en Herediano de Costa Rica y Mineros de Zacatecas.

Qué esperar del México vs Inglaterra

(REUTERS/Raquel Cunha)

México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 con la confianza en alto, luego de mantener su portería en cero durante los cuatro partidos que ha disputado en el torneo.

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El equipo nacional cuenta con el respaldo de la afición en casa, que se ha hecho sentir desde el inicio del torneo, especialmente en el duelo frente a Ecuador.

La expectativa entre los seguidores mexicanos es evidente, pues sueñan con ver a México alcanzar los cuartos de final, algo que no sucede desde 1986.

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Sin embargo, el reto es importante, ya que enfrente estará Inglaterra, una selección de alto nivel que recientemente disputó la final de la Eurocopa y llega con etiqueta de favorita.

Uno de los factores que podría jugar a favor del tricolor es la altitud, ya que los ingleses tendrán poco tiempo para adaptarse a las condiciones de la sede, donde la combinación del apoyo local y el entorno podría ser clave para que México aspire a dar la sorpresa ante un rival de talla internacional.

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