México

Cae “El Bomba”, segundo al mando de Los Salazar en Sonora

El gobernador del estado, Alfonso Durazo, dio a conocer que el detenido cuenta con 10 órdenes de arresto: 8 por desaparición de particulares y 2 por homicidio agravado

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El bomba fue detenido en un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución a cargo de Omar García Harfuch, y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). (X @AlfonsoDurazo)
El bomba fue detenido en un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución a cargo de Omar García Harfuch, y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). (X @AlfonsoDurazo)

Alfonso Durazo, gobernador del estado de Sonora, dio a conocer por medio de sus redes sociales la detención de Jesús Adrián “N”, alias “Bomba”, quien presuntamente es el segundo al mando del grupo delictivo Los Salazar, en esa entidad.

De acuerdo con la información difundida por el mandatario estatal, El Bomba tiene 10 órdenes de arresto activas: 8 por desaparición de particulares y 2 por homicidio agravado.

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Además, se está tramitando otra orden de arresto por homicidio agravado. El arresto, señaló Durazo, se logró como resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución a cargo de Omar García Harfuch, y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Durante el operativo, se informó, se incautaron un arma de fuego, narcóticos y un vehículo. “Continuaremos trabajando de manera coordinada hasta que se restablezca plenamente la paz y la tranquilidad para las familias sonorenses”, concluyó Durazo.

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Aunque el gobernador no especificó a qué grupo delictivo pertenecía el detenido, la periodista Michelle Rivera, de Radio Fórmula, aseguró que pertenece a Los Salazar.

(X @AlfonsoDurazo)
(X @AlfonsoDurazo)

Detienen a El Monstruo de Los Salazar

Apenas hace unos días, autoridades dieron a conocer la detención de Jesús Tadeo Hernández Escareño, El Monstruo, considerado un operador logístico del grupo delictivo Los Salazar, así como a tres sicarios que forman parte del Cártel de Sinaloa. Los detenidos fueron capturados en Ciudad Obregón, Sonora, en un operativo interinstitucional en contra de las organizaciones criminales.

Información de inteligencia generada por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) señaló que el personal naval realizó el operativo en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La Semar dio a conocer que Hernández Escareño era el jefe de sicarios y al momento de su detención también fueron capturados Jesús Adrian Sanchez Saenz,El Gordo, jefe de sicarios, Ivan Julián Ramírez Jiménez y Jonathan Alejandro Miranda Domínguez, quienes forman parte de una célula delictiva que opera principalmente en la zona de Cajeme.

La detención se llevó a cabo durante el cateo a un domicilio en la colonia Morelos, en Ciudad Obregón, donde además, del aseguramiento del inmueble, se decomisaron 110 dosis de metanfetamina, un vehículo, un cargador, 12 cartuchos útiles y dinero en efectivo.

El Monstruo es el sujeto que viste camisa tipo polo de color rojo. Crédito: Especial
El Monstruo es el sujeto que viste camisa tipo polo de color rojo. Crédito: Especial

Quiénes son Los Salazar

El grupo criminal Los Salazar surgió a mediados de los años dos mil como brazo armado del Cártel de Sinaloa en la región de Sonora y Chihuahua, bajo el liderazgo de Adán Salazar Zamorano,alias “Don Adán”. La organización fue clave en la expansión del cártel hacia el norte del país y la guerra contra rivales como el Cártel de Juárez y La Línea. Su negocio principal ha sido el trtáfico de drogas hacia Estados Unidos, especialmente cocaína, y en los últimos años la construcción de narcotúneles.

Los Salazar nacieron en Chínipas, Chihuahua, y rápidamente consolidaron su presencia en Sonora, donde controlaron rutas estratégicas para el paso de drogas y armas. Su fundador, Don Adán, fue considerado uno de los socios más cercanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y pieza clave para asegurar las operaciones del Cártel de Sinaloa en la región. Tras su detención en 2011 y posterior extradición a Estados Unidos en 2023, el liderazgo pasó a sus hijos, principalmente Jesús Alfredo Salazar Ramírez (“El Muñeco”), quien fue detenido en 2012, y Adán “El Indio” Salazar, asesinado en 2016. Actualmente, se señala a Crispín Salazar Zamorano (“El Tío”) como el principal operador.

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