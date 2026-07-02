México

Paulina Villarreal de The Warning se pronuncia tras colapsar en pleno concierto: “Me desmayé un chirris”

La presentación en Alemania terminó antes de lo previsto tras un inesperado incidente que encendió las alarmas entre los seguidores de la agrupación mexicana

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The Warning lanza "Kerosene" y consolida su presencia como banda mexicana destacada en el rock contemporáneo. (X/TheWarningBand2)
Paulina “Pau” Villarreal, baterista de The Warning, sufrió un desmayo durante un concierto en Alemania. - (X/TheWarningBand2)

Paulina “Pau” Villarreal, baterista de The Warning, sufrió un desmayo durante la presentación que la banda ofrecía en Alemania, mientras interpretaba “Disciple”, un tema muy demandante. El incidente obligó a detener el concierto y, minutos después, a cancelar el resto del espectáculo.

La propia músico reveló más tarde que ya se encontraba indispuesta antes de subir al escenario, pero decidió presentarse junto a sus hermanas Daniela y Alejandra Villarreal. Sin embargo, el esfuerzo físico terminó por pasarle factura en medio de la actuación.

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El equipo técnico reaccionó de inmediato para asistirla. Aunque Daniela y Alejandra intentaron continuar con algunas canciones, finalmente optaron por suspender la presentación para priorizar la salud de Pau, decisión que fue comprendida por el público presente.

Paulina rompe el silencio tras el susto

Paulina Villarreal - (Instagram)
Paulina Villarreal - (Instagram)

Horas después del incidente, Paulina Villarreal tranquilizó a sus seguidores mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde confirmó que se encontraba fuera de peligro y explicó qué provocó el desmayo.

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"hi i’m okay. sorry to cut the show short munster, i hope that you still had fun for the short amount of time that we were able to play. thank you for understanding. i shall rest a little bit now! danke!“, escribió la baterista al dirigirse a los asistentes.

Después añadió una explicación en español: "traigo una gripita y entre el cansancio de estar enferma y el calorón que hacía en el show me desmayé un chirris, pero ya estoy mejor, todo bien, namás a descansar tantito. pásenme el video lol“, mensaje que rápidamente generó miles de reacciones por el tono relajado con el que enfrentó el momento.

Un contratiempo en medio de una nueva etapa para la banda

Paulina Villarreal de The Warning se desmaya en concierto

El anuncio del quinto álbum de estudio de The Warning, titulado Everything’s Falling, se produjo tras semanas de expectativa generada por publicaciones en redes sociales. La fecha de lanzamiento quedó fijada para el 28 de agosto.

Esta producción marca el inicio de una etapa distinta en la trayectoria de las hermanas Villarreal, quienes ya presentaron los sencillos “Kerosene”, “Ego” y “Ritual” como adelanto de lo que ofrecerán en el nuevo disco.

El incidente se produce en un contexto de gran proyección internacional para el trío originario de Monterrey, que atraviesa uno de los momentos más relevantes de su carrera.

De Monterrey al escenario internacional

La fusión entre rock y regional mexicano posiciona la canción “Love to Be Loved” entre las novedades musicales más comentadas en México.
Las hermanas Villarreal presentan los sencillos “Kerosene”, “Ego” y “Ritual” como adelanto de la nueva etapa de la banda originaria de Monterrey. - (Instagram/@thewarningrockband)

El mensaje difundido por Paulina Villarreal Vélez disipó la inquietud entre los seguidores de The Warning, al confirmar que su recuperación avanza de forma positiva. La prioridad inmediata será el descanso, mientras la banda se prepara para retomar los compromisos de una fase crucial en su trayectoria.

Desde 2013, las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez integran el grupo originario de Monterrey, Nuevo León, consolidado como uno de los exponentes mexicanos de rock con mayor proyección internacional.

La combinación de la voz y guitarra de Dany, la intensidad de Pau en la batería y el bajo de Ale ha posicionado al trío como referente de la nueva ola del rock mexicano, con un número de seguidores en constante aumento a nivel global.

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