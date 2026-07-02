México

Incertidumbre por el T-MEC pone a prueba las inversiones: Secretaría de Economía explica las claves para reducir el riesgo

La administración del presidente Donald Trump se negó a una extensión del acuerdo comercial, dando paso a un cambio en las revisiones hasta 2036

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Un hombre de traje y corbata roja habla en un podio con el logotipo de la Secretaría de Economía, flanqueado por las banderas de Estados Unidos, México y Canadá.
Marcelo Ebrard de la Secretaría de Economía de México pronuncia un discurso ante las banderas de Estados Unidos, México y Canadá, en un encuentro sobre relaciones comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard dio a conocer la estrategia que se implementará para reducir la incertidumbre en las inversiones ante el nuevo periodo de revisión anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La incertidumbre en el ámbito internacional y sobre todo en lo que Estados Unidos está promoviendo, pues se deriva de que están rehaciendo todas las relaciones económicas internacionales. Yo creo que lo que reduce la incertidumbre en primer lugar es que el tratado siga vigente, porque la mayor incertidumbre se habría derivado del retiro de Estados Unidos del tratado”, declaró el funcionario durante la mañanera del pueblo de este 2 de julio en Palacio Nacional.

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Asimismo, informó que existe mayor certidumbre ante el nuevo escenario debido a que no permanece la duda sobre si el pacto seguirá vigente entre los tres países.

Una de las iniciativas primordiales en las mesas de conversación será el aumento de la producción de diversos materiales en América del Norte, con el objetivo de fomentar la inversión extranjera durante el periodo de 10 años.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también confirmó que hay certidumbre en los financiamientos nacionales e internacionales. “Hay certidumbre, tan hay certidumbre que se está invirtiendo. Y esta posición, como bien dice el secretario, nos va a dar más incertidumbre. Se mantiene por los próximos diez años”.

Este panorama se da en un contexto donde la administración del presidente Donald Trump se negó a una extensión del acuerdo comercial, argumentando que a “EEUU le va mucho mejor” sin el. La decisión abrió un nuevo periodo de revisiones anuales que con extensión hasta 2036.

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