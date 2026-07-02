México

Referencias pop y comparaciones culturales previo al México vs Inglaterra inundan redes

El duelo se disputará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, último partido mundialista programado en este recinto para la presente edición

Guardar
Google icon
Un cartel con las banderas de México e Inglaterra muestra a Yuridia, Adele, RBD, Spice Girls, The Beatles y una banda de rock. Gente observa en un estadio.
Un gran cartel en el Estadio Ciudad de México compara íconos musicales mexicanos e ingleses, señalando la rivalidad cultural alrededor del partido de la Copa Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado una ola de comparaciones culturales en redes sociales, donde usuarios han recurrido a íconos de la música pop y la cultura popular para dimensionar la expectativa frente a este encuentro.

El duelo se disputará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, último partido mundialista programado en este recinto para la presente edición.

PUBLICIDAD

La importancia del partido se refleja no solo en lo deportivo, sino en la creatividad con la que aficionados mexicanos han reinterpretado la rivalidad futbolística a través de referentes musicales y culturales. En plataformas como X y TikTok, han surgido memes y debates que confrontan a Adele y Yuridia, comparan a las Spice Girls con RBD, y enfrentan a agrupaciones como The Beatles y Maná.

México e Inglaterra, entre el fútbol y la cultura pop

El enfrentamiento marca el segundo choque entre ambas selecciones en la historia de los mundiales y el primero en la capital mexicana. En 1966, el equipo inglés ganó 2-0 en la fase de grupos. Desde entonces, Inglaterra domina el historial general con seis victorias, dos derrotas y un empate en partidos oficiales y amistosos, aunque nunca ha vencido a México jugando en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

México e Inglaterra, entre el fútbol y la cultura pop (RS)
México e Inglaterra, entre el fútbol y la cultura pop (RS)

En la previa del encuentro, la conversación digital ha trascendido lo futbolístico. Usuarios han propuesto duelos paralelos: Adele (con baladas que han encabezado listas globales) frente a Yuridia, figura de la balada romántica mexicana; el pop juvenil de las Spice Girls contra el fenómeno latinoamericano de RBD; y las bandas de chicos CD9 y One Direction. Incluso se han planteado comparaciones entre el legado de The Beatles y la longevidad de Maná como representantes de sus respectivos países.

El humor y la creatividad: memes y tendencias virales

Las referencias musicales han sido replicadas por cuentas con miles de seguidores, donde se ironiza sobre la supuesta “rivalidad” entre divas pop, agrupaciones de rock y bandas de chicos. En un tuit viral, un usuario escribió: “El México vs Inglaterra no solo es fútbol, es Yuridia contra Adele, es CD9 contra One Direction, es RBD contra Spice Girls”. El comentario alcanzó más de 20 mil interacciones en menos de 24 horas.

Otro tema recurrente es la diferencia de escenarios. Mientras Adele ha llenado recintos como el Wembley Stadium, Yuridia agotó boletos en el Auditorio Nacional. El fenómeno se extiende a la televisión: la telenovela juvenil Rebelde se transmitió en más de 20 países, mientras que el grupo británico Spice Girls vendió más de 85 millones de discos en todo el mundo.

Datos clave del partido y transmisión

El humor y la creatividad: memes y tendencias virales (RS)
El humor y la creatividad: memes y tendencias virales (RS)

México llega como líder invicto del Grupo A, con cuatro victorias consecutivas, ocho goles anotados y ninguno recibido. Julián Quiñones y Raúl Jiménez han sido las figuras del ataque, bajo la dirección de Javier Aguirre. Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, aseguró el liderato del Grupo L y avanzó tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo, con dos goles de Harry Kane.

El cuerpo técnico inglés ha mostrado inquietud por la altitud de la Ciudad de México, situada a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar. El equipo europeo solo tendrá dos días para aclimatarse, mientras que la selección mexicana jugará en condiciones habituales. El ganador del partido enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Brasil y Noruega.

El encuentro se transmitirá en televisión abierta por Canal 5, Las Estrellas, Canal Nu9ve y Azteca 7, así como en TUDN para televisión de paga. Plataformas de streaming como ViX Premium y la aplicación de TV Azteca Digital también ofrecerán la señal en vivo para el público mexicano.

Cultura pop y fútbol: un fenómeno en redes sociales

Las comparaciones entre estrellas musicales y tendencias culturales han funcionado como una forma de apropiación simbólica del partido. En videos y publicaciones, aficionados mexicanos han imaginado alineaciones de cantantes y grupos icónicos, donde la competencia va más allá de la cancha y se traslada al terreno de la industria musical, la televisión y la cultura popular.

Entre las tendencias más compartidas se encuentran los duetos hipotéticos entre Adele y Yuridia, los “mano a mano” entre RBD y Spice Girls, y los debates sobre el alcance global de The Beatles frente al arraigo de Maná en el continente americano. Las referencias no se limitan a la música: también se han citado películas, series y celebridades británicas y mexicanas, ampliando el espectro del cruce cultural.

El partido entre México e Inglaterra del domingo se perfila como un evento de alto interés deportivo y social, donde la conversación digital ha sumado capas de humor y creatividad a la previa de uno de los encuentros más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Temas Relacionados

México vs InglaterraMundial 2026RBDAdeleYuridiaSpice Girlsmexico-entretenimientoThe BeatlesCD9One Direction

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Derecho a la alimentación: cuáles son los puntos clave más buscados en la Consulta Indígena

Esta legislación busca que la alimentación deje de ser una aspiración y se convierta en una obligación efectiva para el Estado mexicano

Derecho a la alimentación: cuáles son los puntos clave más buscados en la Consulta Indígena

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 2 de julio: la mandataria responde a la alerta de precaución para viajar a México emitida por la Unión Europea

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 2 de julio: la mandataria responde a la alerta de precaución para viajar a México emitida por la Unión Europea

Resistencia a los antibióticos: por qué la ciencia prohíbe tomarlos para un resfriado común

La mitad de las amputaciones en diabéticos mexicanos están ligadas a infecciones que los antibióticos ya no controlan

Resistencia a los antibióticos: por qué la ciencia prohíbe tomarlos para un resfriado común

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio

Cómo hacer tacos estilo ‘Fish and Chips’ para el partido México vs Inglaterra

La receta adapta el platillo británico más popular a la presentación más mexicana: el taco

Cómo hacer tacos estilo ‘Fish and Chips’ para el partido México vs Inglaterra
MÁS NOTICIAS

NARCO

FBI dona a museo el avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada

FBI dona a museo el avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada

CJNG y huachicol fiscal: Monreal pide a EEUU probar ante la FGR que el cártel financió campañas políticas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Encuentran dos camionetas abandonadas con arsenal en Mazatlán: había un fusil Barrett y granadas

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

ENTRETENIMIENTO

Cruz Roja revela cuántos atendidos hubo en los festejos masivos del Ángel tras México vs. Ecuador

Cruz Roja revela cuántos atendidos hubo en los festejos masivos del Ángel tras México vs. Ecuador

Encuentran con vida a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio: esto fue lo que le pasó

Juan Gabriel en la pantalla grande: esto se sabe sobre la fecha y costo para ver su concierto en Bellas Artes

Eréndira Ibarra revela que familiares de su esposo murieron en los terremotos de Venezuela

Macabro 2026: fechas, sedes y actividades por los 25 años del Festival Internacional de Cine de Horror de la CDMX

DEPORTES

Euforia y alegría: así fue la llegada de Sudáfrica a su país luego de haber hecho historia en el Mundial 2026

Euforia y alegría: así fue la llegada de Sudáfrica a su país luego de haber hecho historia en el Mundial 2026

¿Por qué a la Selección de Inglaterra se le conoce como “Los Tres Leones”?

Coco, el gato de Palacio Nacional, se pone la playera de la Selección Mexicana tras el pase a octavos del Mundial 2026

Erling Haaland responde a la Selección Mexicana tras copiar festejo de remo vikingo a Noruega

¿Y si sí? Este es el complicado historial de Inglaterra en Mundiales disputados en ciudades de gran altitud