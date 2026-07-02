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Segundo video exhibe el rostro de aficionada mexicana que arrojó cerveza a ecuatoriano en el Estadio Ciudad de México

La viralización de nuevas imágenes desató una búsqueda digital y llamados para que se investigue el incidente ocurrido en el juego entre México y Ecuador

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La difusión de una supuesta identidad generó indignación, pero también alertas sobre el riesgo de señalar a personas sin información oficial.

El incidente protagonizado por una aficionada mexicana antes del partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México tomó un nuevo rumbo en redes sociales. Después de que se difundiera un segundo video desde otro ángulo, usuarios aseguraron haber identificado a la mujer señalada por lanzar cerveza a un seguidor ecuatoriano en los pasillos del inmueble.

La situación ocurrió el martes 30 de junio, durante la jornada en la que la Selección Mexicana consiguió uno de los resultados más importantes de su historia reciente al avanzar al quinto partido de la Copa del Mundo 2026. Mientras el Tricolor celebraba su clasificación, una escena fuera de la cancha comenzó a generar indignación entre los asistentes y posteriormente entre millones de usuarios en plataformas digitales.

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La primera grabación, con una duración cercana a los 28 segundos, muestra a una mujer con playera de la Selección Mexicana cerca de un grupo de aficionados. En las imágenes se observa el momento en que arroja el contenido de un vaso en dirección a un fanático de Ecuador.

La nueva toma permitió ver parcialmente a la mujer que fue señalada por arrojar cerveza durante la jornada del México vs Ecuador. (Ilustración: Jesús Beltrán)
La nueva toma permitió ver parcialmente a la mujer que fue señalada por arrojar cerveza durante la jornada del México vs Ecuador. (Ilustración: Jesús Beltrán)

Tras la acción, la aficionada aparentemente intenta alejarse y mezclarse entre las personas que caminaban por el pasillo. También se aprecia que busca cubrirse parte del rostro, mientras la cámara continúa registrando la escena y algunos asistentes reaccionan a lo sucedido.

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El video se viralizó rápidamente y provocó críticas por el comportamiento de la mujer. Sin embargo, el caso creció todavía más cuando apareció una segunda grabación tomada desde una posición distinta, en la que se alcanza a observar con mayor claridad parte de su rostro.

A partir de ese nuevo material, varios usuarios comenzaron a compartir una supuesta identidad de la aficionada. En publicaciones, comentarios y cuentas dedicadas a temas deportivos, algunas personas afirmaron haber encontrado perfiles que coincidirían con la mujer que aparece en los videos.

La viralización de nuevas imágenes desató una búsqueda digital y llamados para que se investigue el incidente ocurrido en el Estadio Ciudad de México.
La viralización de nuevas imágenes desató una búsqueda digital y llamados para que se investigue el incidente ocurrido en el Estadio Ciudad de México.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de autoridades, organizadores, administradores del Estadio Ciudad de México o alguna institución relacionada con el partido que valide la identidad difundida en redes sociales.

La falta de información verificada no impidió que el tema se convirtiera en tendencia. Algunos internautas exigieron que la mujer sea sancionada y que se le impida ingresar a futuros eventos deportivos, mientras otros pidieron prudencia para evitar acusaciones equivocadas contra personas que no tengan relación con el incidente.

En medio de la búsqueda digital también circularon imágenes generadas o modificadas con inteligencia artificial, presentadas como si fueran fotografías de perfil de la aficionada. Ese tipo de publicaciones incrementó la confusión, debido a que no todas las imágenes compartidas tenían un origen comprobable.

Entre las reacciones de usuarios aparecieron mensajes como: “Cómo me imaginé… Tiene cara de pendeja”, “Es una inepta, cobarde, estúpida, cerda. No tiene educación ni principios”, “Por favor, hagamos un esfuerzo”, ”Hay que seguir buscando, esto no tiene que quedarse así”, fueron algunas de las publicaciones de usuarios.

La polémica escaló en redes sociales, donde usuarios exigieron consecuencias tras el comportamiento de la mujer durante el partido del Tricolor.
La polémica escaló en redes sociales, donde usuarios exigieron consecuencias tras el comportamiento de la mujer durante el partido del Tricolor.

El caso abrió nuevamente la discusión sobre la conducta de las aficiones en encuentros internacionales. Aunque el futbol genera rivalidades, emociones y celebraciones intensas, los recintos deportivos deben ser espacios donde los seguidores puedan convivir sin agresiones ni actos que pongan en riesgo a otras personas.

La exigencia de una posible sanción debe depender de una investigación formal y de evidencia confirmada. Difundir nombres, fotografías o perfiles sin validación puede derivar en hostigamiento digital y afectar a personas ajenas al hecho.

Hasta ahora, la aficionada captada en los videos no ha sido identificada oficialmente. La supuesta localización de su identidad permanece únicamente como una versión surgida en redes sociales, mientras el incidente continúa generando cuestionamientos sobre la seguridad, el respeto y la responsabilidad de quienes acuden a los estadios durante el Mundial 2026.

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