Encuentran con vida a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio: esto fue lo que le pasó

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La desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio, mantuvo en vilo a la familia, la comunidad artística y la opinión pública durante más de cuarenta días.

El caso atrajo la atención nacional, generando solidaridad y expectativa en torno a su búsqueda.

Familia de Paquita la del Barrio confirma localización de Kelly Ariadne

El pasado 1 de julio, la familia de Paquita la del Barrio informó que Kelly Ariadne fue localizada con vida, tras cuarenta días de incertidumbre. En un comunicado, la familia expresó:

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“Hoy con enorme alivio y gratitud informamos que Kelly ha sido localizada con vida. Este reencuentro representa una bendición para nuestra familia y una muestra de que la esperanza nunca debe perderse”.

(Instagram)

El mensaje también subrayó:

“Este hecho no pone fin a las investigaciones. Confiamos en que las autoridades competentes continuarán con el curso de las diligencias hasta esclarecer plenamente lo sucedido y determinar conforme a derecho las responsabilidades que correspondan”. La familia pidió comprensión y respeto para que Kelly pueda vivir este reencuentro en privacidad y tranquilidad.

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Paquito Torres relató detalles del reencuentro y estado de salud

En el programa De Primera Mano, Paco Torres, quien fue asistente de Paquita la del Barrio, relató que la familia recibió la noticia por parte de la Fiscalía.

“Efectivamente, el día de ayer recibimos una llamada de la fiscalía en la cual nos indicaban que se había encontrado al parecer Kelly. Todavía íbamos un poco incrédulos… y gracias a Dios confirmamos que fue”, dijo Torres en entrevista.

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(Facebook)

Torres explicó que Kelly fue hallada en un estado de “mucha desnutrición, muy descuidada, con un alto grado de desnutrición, con muchas lastimadas en su cuerpo por los matorrales y el tiempo que estuvo descalza”.

También destacó que, aunque las autoridades descartaron abuso sexual, Kelly presentaba un fuerte cuadro de psicosis y delirio de persecución: “Se muestra ella muy espantada, con un delirio de persecución, como que siente que la están buscando”.

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El entorno familiar señaló que la investigación sigue en curso y que la clínica de rehabilitación donde Kelly había sido ingresada tendrá que responder por su actuación.

“Todo este infierno, esta pesadilla, ocurrió después de haber ingresado a esta clínica. Y gracias a Dios hoy podemos celebrarlo, que está con vida”, puntualizó Torres.

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