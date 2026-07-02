Tigre de Bengala que escapó en Tepetlaoxtoc ya fue capturado y resguardado por las autoridades

Este video es un anuncio informativo desde Tepetlaoxtoc, México. Dos mujeres se encuentran de pie frente a un camión de bomberos rojo. Una de ellas, identificada como la veterinaria Ivonne Cassin, especialista en fauna silvestre, comunica la captura de un felino. Se detalla que el animal fue anestesiado, presenta algunas lesiones y será trasladado al Zoológico de Zacango para su atención. Se anuncia una próxima conferencia de prensa para proporcionar más información sobre el proceso de captura y reconocer a las comunidades de San Bernardo y San Pedro Huitzingo por su participación.

El operativo para localizar al tigre de Bengala que escapó en Tepetlaoxtoc, Estado de México, concluyó con éxito este jueves, luego de que las autoridades confirmaran que el felino fue asegurado sin que se registraran personas lesionadas durante la intervención. La noticia puso fin a varios días de incertidumbre para los habitantes de la zona, quienes permanecían en alerta desde que se reportó la fuga del animal.

La captura fue resultado de un trabajo coordinado entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autoridades del Estado de México, personal de Protección Civil y el gobierno municipal de Tepetlaoxtoc, quienes desplegaron un operativo permanente para localizar al ejemplar y garantizar tanto la seguridad de la población como el bienestar del felino.

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Con el aseguramiento del tigre concluye uno de los operativos de búsqueda de fauna silvestre más relevantes registrados recientemente en la entidad. El animal permanecerá bajo observación especializada antes de ser trasladado al Parque Ecológico Zacango, donde continuará su valoración médica y manejo por personal especializado.

¿Cómo capturaron al tigre de Bengala en Tepetlaoxtoc?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el felino fue localizado durante las primeras horas de este jueves tras varios días de recorridos terrestres y vigilancia en una zona de difícil acceso del municipio.

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El operativo permitió asegurar al ejemplar sin incidentes mayores y sin poner en riesgo a la población. Posteriormente fue sedado y colocado bajo resguardo para realizar una revisión veterinaria y preparar su traslado al Parque Ecológico Zacango, donde permanecerá bajo el cuidado de especialistas.

Un tigre blanco avanza entre arbustos verdes y cactus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades agradecieron la colaboración de la ciudadanía, que atendió el llamado de evitar acercarse al animal y reportar cualquier avistamiento, lo que contribuyó a que las labores concluyeran de forma segura.

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¿Qué pasó con el tigre y de dónde escapó?

El caso comenzó el pasado 27 de junio, cuando se reportó el escape del tigre de Bengala en el municipio de Tepetlaoxtoc, lo que obligó a activar un operativo especial y emitir recomendaciones preventivas para los habitantes de comunidades cercanas.

En los primeros reportes se señaló que el ejemplar había escapado de una instalación relacionada con la Semarnat; sin embargo, días después la dependencia federal emitió una aclaración oficial para precisar que el felino no se fugó de un centro operado por el Gobierno de México.

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La Semarnat explicó que el tigre escapó de Animal Experience México, un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) de carácter privado. La dependencia recordó que estos establecimientos son administrados por particulares y que la responsabilidad del confinamiento de los ejemplares, así como de garantizar la seguridad de la población, corresponde al titular del registro, conforme al artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre.

Así fue el operativo de búsqueda del felino

Tras el reporte de la fuga, autoridades municipales establecieron comunicación con la Semarnat, la Profepa y el Gobierno del Estado de México para coordinar las acciones de búsqueda.

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Al operativo se sumaron elementos de Protección Civil del Estado de México, personal del Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, especialistas de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial (ORPAGT) y médicos veterinarios del Parque Ecológico Zacango, además de cuerpos de seguridad y rescate.

Las labores incluyeron recorridos en zonas boscosas y cerros, sobrevuelos con drones y vigilancia permanente en áreas donde el ejemplar había sido detectado. Las condiciones del terreno y las lluvias dificultaron la captura durante varios días; sin embargo, finalmente el operativo concluyó con éxito y el tigre fue asegurado sin que se registraran ataques o personas heridas.

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¿Qué sigue para el tigre de Bengala?

Luego de su captura, el ejemplar permanecerá bajo observación para verificar su estado de salud y descartar lesiones derivadas de los días que permaneció en libertad.

Posteriormente será trasladado al Parque Ecológico Zacango, donde especialistas continuarán con su valoración y definirán las condiciones de su resguardo.

El caso también volvió a poner sobre la mesa la importancia de que los PIMVS cumplan con las medidas de seguridad establecidas por la legislación ambiental para evitar la fuga de especies exóticas que puedan representar un riesgo para la población y para los propios animales. La Semarnat reiteró previamente que estos establecimientos privados tienen la obligación legal de mantener a los ejemplares en condiciones de confinamiento que garanticen tanto su bienestar como la seguridad de la sociedad.

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