Beca Rita Cetina 2026: qué hacer si tu comprobante de domicilio está a nombre de otra persona

Las tarjetas de la beca se distribuyen de forma gradual en todo el país entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comprobante de domicilio es uno de los documentos que la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina exige para incorporar a un estudiante al padrón de beneficiarios.

Debe tener una antigüedad no mayor a seis meses y presentarse en original.

Existen ocasiones en las que el comprobante —recibo de luz, agua, gas, teléfono fijo, internet o predial—no está a nombre del padre, madre o tutor que realiza el trámite.

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La Beca Rita Cetina 2026 entrega 2 mil 500 pesos anuales por alumno registrado en el programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación es frecuente en hogares donde los servicios están registrados a nombre de un familiar, arrendador u otra persona.

El programa lo contempla, y la solución está en las Reglas de Operación del programa publicadas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

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No es obligatorio que el recibo esté a nombre del tutor

La beca no obliga a que el comprobante esté a nombre del tutor. Lo que exige es que el domicilio quede acreditado, ya sea para recoger la tarjeta o iniciar el registro.

Lo importante es que el domicilio del recibo coincida exactamente con la dirección que se registre en la plataforma.

El comprobante de domicilio es obligatorio en dos momentos del trámite: el registro y la entrega de la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que el comprobante esté a nombre de un tercero, es recomendable adjuntar una carta donde el tutor explique la relación con el titular del documento y declare, bajo protesta de decir verdad, que ese es el domicilio real del solicitante, en caso de registro.

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La plataforma también puede requerir un documento adicional que vincule al tutor o al alumno con esa dirección.

El documento oficial que puede presentarse en caso de no tener recibos de servicios

En caso de no tener comprobante de domicilio proveniente de pago de servicios, el trámite también puede avanzar con documentación alternativa que cumpla los requisitos normativos.

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El Acuerdo número 39/12/25 de la CNBBBJ establece que otra alternativa válida es la Constancia de Residencia o Constancia de Autoridad Local.

La infografía de Infobae detalla la Constancia de Residencia como documento alternativo al comprobante de domicilio, con sus requisitos y autoridades para su expedición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este documento reemplaza al comprobante de servicios y debe reunir los siguientes elementos:

Vigencia no mayor a seis meses.

Nombre completo del solicitante.

Fecha de nacimiento.

Domicilio completo.

Fotografía y firma o huella del solicitante.

Nombre completo.

Firma y sello de la autoridad local que la expide.

La constancia puede tramitarse ante el comisariado ejidal, la presidencia municipal, el delegado o cualquier autoridad local reconocida en la localidad del solicitante.

Ningún trámite relacionado con la Beca Rita Cetina tiene costo; la CNBBBJ no autoriza intermediarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si alguno de los elementos requeridos falta, el sistema puede rechazar el documento durante la validación.

Cómo se entrega el comprobante y qué pasa si hay un error

El procedimiento en caso de registro es el mismo que para cualquier otro documento del expediente: debe presentarse el original y cargarse en la plataforma becaritacetina.gob.mx durante la solicitud en línea, después de crear la Llave MX.

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Si el sistema detecta una omisión, emite una “prevención” para que el solicitante corrija o complemente la información.

El tutor debe verificar el estatus del menor en el buscador oficial Becas Bienestar antes de acudir a recoger la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta es inmediata, dado que el trámite es digital a través de la Cédula Única y la Cédula de Solicitud de Incorporación, según las Reglas de Operación del programa.

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La plataforma permite actualizar datos solo durante el periodo de registro o en una aclaración oficial.

En caso de dudas, el tutor puede acudir a los módulos oficiales del programa o a la escuela, donde el responsable del registro en el Sistema de Información y Gestión Educativa puede orientar sobre los documentos auxiliares aceptados.

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Cada plantel tiene asignada una fecha, una sede y un horario específicos para la entrega de tarjetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo el tutor registrado puede subsanar el trámite. El programa advierte no entregar documentación a terceros no autorizados.

El comprobante también se pide el día de la entrega de la tarjeta

Resolver el comprobante de domicilio no termina con el registro. El documento vuelve a ser necesario cuando el tutor acude a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

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Si el comprobante tiene más de seis meses al momento de la entrega, no es válido, aunque haya sido aceptado durante el registro.

Solo el tutor registrado puede realizar trámites relacionados con la beca, incluida la entrega de documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarjetas se distribuyen de forma gradual entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026, con fechas y sedes distintas para cada plantel.