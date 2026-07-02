México

Coco, el gato de Palacio Nacional, se pone la playera de la Selección Mexicana tras el pase a octavos del Mundial 2026

El minino de orejas y cola anaranjadas que vive en los jardines del recinto preisdencial se sumó a la fiesta mundialista

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Coco
Coco, el felino de pelaje blanco con manchas anaranjadas, apareció en los jardines del recinto presidencial portando la playera verde. (@GobiernoMX)

Coco, uno de los gatos de Palacio Nacional, portó la playera verde de la Selección Mexicana este miércoles 1 de julio, en plena euforia por el pase de México a los octavos de final del Mundial 2026. El Gobierno de México compartió las fotografías del felino en sus redes sociales horas después de que el equipo nacional derrotara 2-0 a Ecuador, con goles de Julián Quiñones al minuto 22 y Raúl Jiménez al 31.

Las imágenes muestran a Coco paseando tranquilo por los jardines del recinto presidencial, con la playera verde puesta. La publicación en la cuenta de X del Gobierno de México llevó el texto: “Coco, uno de los gatitos de Palacio Nacional, también se pone la camiseta y celebra las victorias de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Fútbol 2026”.

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“Cuidado Inglaterra, tenemos a Coco”: la reacción de los internautas

Coco
Las fotografías del felino con la playera verde se viralizaron el mismo día en que México derrotó 2-0 a Ecuador y aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra el 6 de julio. (@GobiernoMX)

Los comentarios no tardaron en llegar. Entre los cientos de respuestas a la publicación se leen mensajes como “Está guapo”, “Cuidado Inglaterra, tenemos a Coco” y “Precioso, el Michi”. La imagen del minino se convirtió en uno de los contenidos más compartidos de la jornada mundialista.

La publicación se suma al ambiente futbolero que recorre el país. Dependencias gubernamentales, instituciones públicas y ciudadanos han volcado su respaldo a la Selección en redes sociales durante toda la Copa del Mundo, que se disputa en territorio mexicano.

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El siguiente rival: Inglaterra el 6 de julio en la capital

Con la victoria sobre Ecuador, México suma su cuarta victoria en el torneo y avanza a los octavos de final. El siguiente reto llega el 6 de julio, cuando la Selección Nacional enfrente en la Ciudad de México al equipo que avance entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

Antes del pitazo final del partido contra Ecuador, la capital ya concentraba más de un millón de personas en las vías públicas. El Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, la Torre del Caballito y el Ángel de la Independencia se llenaron en cuestión de minutos.

Coco
El minino de orejas y cola anaranjadas es uno de los 19 gatos que recorren a sus anchas los jardines de Palacio Nacional y que reciben atención veterinaria de especialistas de la UNAM con cargo al presupuesto nacional. (@GobiernoMX)

Quiénes son los gatos de Palacio Nacional

Coco no es el único felino que habita el recinto presidencial. Oficialmente son 19 los gatos que viven y recorren a sus anchas los jardines de Palacio Nacional, y todos gozan de atención veterinaria proporcionada por especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Por orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, los felinos fueron reconocidos como “activos fijos vivos” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que les garantiza alimentación y cuidados de por vida con cargo al presupuesto nacional.

Entre los más conocidos están Aria, una gata atigrada naranja con blanco; Balam, de pelaje naranja claro con franjas más oscuras; Bowie, otro atigrado naranja que suele dormir sobre el césped; Leona, de pelaje gris claro con rayas negras; y Nube, de abrigo completamente blanco. También están Ollin, Topacio, Rufino, Mandarino y Yema, cada uno con un pelaje y temperamento distintos.

Zeus, el más famoso, murió en 2024

Zeus, el gato de Palacio Nacional que da la bienvenida a los reporteros (Twitter @ArturiniT)
Zeus llegó a colarse a una de las conferencias matutinas de AMLO a mediados de 2023. (Twitter @ArturiniT)

El más célebre de todos fue Zeus, quien se convirtió en favorito de los periodistas que cubrían las conferencias matutinas de López Obrador. Llegó a colarse a una de ellas a mediados de 2023. Su muerte, a principios de 2024, generó una ola de mensajes de los reporteros que lo conocieron.

Coco, el de las orejas y la cola anaranjadas sobre un cuerpo blanco, es ahora uno de los más reconocidos. Este miércoles, con la playera verde puesta, se ganó un lugar propio en la historia mundialista del país.

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