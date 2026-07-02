México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de julio

La moneda europea experimentó un leve alza en su cotización respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,98 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,09% respecto al precio de cierre anterior de 19,97 pesos. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro registró un avance del 0,45%, aunque su evolución interanual muestra una caída del 8,38%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos tres días, lo que sugiere un fortalecimiento continuo de la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,34%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,59%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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