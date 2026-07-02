¿Y si sí? Este es el complicado historial de Inglaterra en Mundiales disputados en ciudades de gran altitud

El delantero Harry Kane se agacha sobre el césped con un banderín de Inglaterra tras un encuentro futbolístico junto a otros jugadores. (Instagram: Harry Kane)

La Selección de Inglaterra logró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar una eliminatoria dramática y ahora enfrentará uno de los escenarios más complejos: medirse ante México en el Estadio Azteca, un recinto donde la altitud, el ambiente y la historia parecen jugar a favor del anfitrión.

Más allá del rendimiento mostrado por ambas selecciones durante la Copa del Mundo, en Inglaterra existe la percepción de que el duelo representa uno de los mayores desafíos posibles en una fase de eliminación directa.

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La combinación de los más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar de la Ciudad de México, la presión de la afición local y los antecedentes históricos han colocado al partido en el centro del debate deportivo internacional.

La última gran herida inglesa en territorio mexicano permanece intacta desde 1986, cuando Argentina, liderada por Diego Armando Maradona, eliminó a los Tres Leones en un encuentro marcado por la llamada “Mano de Dios” y el considerado por muchos como el mejor gol en la historia de los Mundiales.

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El Estadio Azteca tiene amargos recuerdos para los l ingleses. Crédito obligatorio: Action Images / Juha Tamminen/Foto de archivo

El historial de Inglaterra en Copas del Mundo disputadas en ciudades de gran altitud

Aunque Inglaterra ha logrado actuaciones destacadas en torneos recientes, sus antecedentes en sedes ubicadas a gran altura muestran un panorama complejo.

En el Mundial de Qatar 2022, donde alcanzó los cuartos de final, las sedes se encontraban prácticamente al nivel del mar, con una altitud promedio cercana a los 28 metros. De forma similar, en Rusia 2018, torneo en el que disputó las semifinales, Moscú y el Estadio Luzhnikí se ubican a aproximadamente 156 metros sobre el nivel del mar.

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La situación cambia al revisar torneos disputados en ciudades más elevadas. Durante Brasil 2014, Inglaterra quedó eliminada en la fase de grupos tras disputar encuentros en ciudades como São Paulo y Belo Horizonte, localizadas entre los 800 y 900 metros de altitud.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando Inglaterra fue eliminada por Alemania en los octavos de final disputados en Bloemfontein, ciudad situada a aproximadamente mil 400 metros sobre el nivel del mar.

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Ahora, el reto será todavía mayor. El Estadio Azteca, denominado oficialmente Estadio Ciudad de México durante el Mundial por disposiciones de la FIFA, se encuentra a cerca de 2 mil 240 metros de altitud, una condición que históricamente ha representado una ventaja competitiva para las selecciones acostumbradas a jugar en altura.

Roy Keane, la leyenda del Manchester United, puntualizó en este factor durante una participación en el pódcast The Overlap, donde recordó que desde 2013 México no ha perdido un solo partido en el Estadio Azteca.

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"México en México se hace tan grande como puede ser, el ambiente va a ser increíble, va a ser muy duro por muchas razones diferentes". REUTERS/John Sibley

Harry Kane y las figuras inglesas reconocen la dificultad de jugar en el Azteca

Los propios futbolistas ingleses han admitido la magnitud del desafío que representa enfrentar a México en su casa.

El capitán Harry Kane aseguró tras avanzar a los octavos de final: “Sabemos que viene otro partido extremadamente difícil en cuatro días, pero primero quiero disfrutar este. México en México se hace tan grande como puede ser, el ambiente va a ser increíble, va a ser muy duro por muchas razones diferentes. Pero, si quieres ser campeón del mundo, tienes que pasar por partidos complicados”.

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El promotor de boxeo Eddie Hearn explicó a Gary Lineker y Alan Shearer, conductores del pódcast ‘The Rest Is Football’, por qué el Tricolor es el peor rival que podrían enfrentar en el Mundial 2026 (Instagram: The Rest Is Football)

Posteriormente agregó: “Habrá otro juego extremadamente difícil en cuatro días. Dos buenos equipos, tenemos que estar listos contra México en casa. Quiero recuperarme rápido y obviamente enfocarnos para lo que sigue este domingo”.

Por su parte, Declan Rice fue contundente al referirse al escenario que espera a Inglaterra: “México en el Azteca: no hay nada más grande que eso. Así que va a ser increíble”.

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Anthony Gordon, una de las figuras inglesas en la ronda previa, también reconoció la expectativa que genera el encuentro.

“Estoy muy emocionado, va a ser un partido de futbol increíble. Probablemente una atmósfera única en la vida, así que tengo muchas ganas de que llegue. Creo que estamos listos porque somos un gran equipo, hemos atravesado la adversidad”.

Con la historia, la altitud y el ambiente del Azteca como protagonistas adicionales, Inglaterra afrontará uno de los desafíos más exigentes de su historia reciente en las Copas del Mundo.

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