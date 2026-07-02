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Euforia y alegría: así fue la llegada de Sudáfrica a su país luego de haber hecho historia en el Mundial 2026

El recibimiento en Johannesburgo incluyó cánticos, banderas y muestras de apoyo para los jugadores

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La Selección de Sudafricana tuvo una cálida bienvenida por sus aficionados en su llegada al Aeropuerto Internacional O.R. Tambo, Sudáfrica (X@StandardBankZA)
La Selección de Sudafricana tuvo una cálida bienvenida por sus aficionados en su llegada al Aeropuerto Internacional O.R. Tambo, Sudáfrica (X@StandardBankZA)

La llegada de Bafana Bafana al Aeropuerto Internacional O.R. Tambo desencadenó una escena poco habitual en Sudáfrica: cientos de aficionados se congregaron para celebrar la hazaña de la selección nacional tras su sorprendente participación en el Mundial 2026.

Por primera vez, el equipo comandado por Hugo Broos logró avanzar más allá de la fase de grupos en una Copa del Mundo, asegurando el segundo puesto en el Grupo A. Este logro impulsó a Sudáfrica a disputar una fase de eliminación directa, un hecho inédito en su historia futbolística.

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El recibimiento en Johannesburgo incluyó cánticos, banderas y muestras de apoyo para los jugadores. La euforia se notó en el ambiente, con seguidores que reconocieron la campaña de la selección como un motivo de orgullo nacional.

Cientos de personas se congregan en un gran espacio interior, posiblemente un aeropuerto, con expectativa. Muchos individuos visten prendas de color verde y amarillo, y un letrero con la frase "Bafana Bafana" es visible. Varios de los asistentes utilizan teléfonos móviles para grabar la escena. En un nivel superior, otros observan el evento. Una gran pantalla emite un anuncio de vehículos. Este video documenta un evento de cobertura.

El camino de Sudáfrica en el Mundial

El debut de Bafana Bafana en el Mundial 2026 estuvo lejos de ser ideal. En su primer encuentro, el conjunto sudafricano cayó ante la Selección Mexicana por 2 a 0, en un partido disputado en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio.

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La segunda jornada trajo un cambio en el ánimo del equipo. Frente a República Checa, Sudáfrica logró rescatar un empate 1 a 1, gracias a un gol de Teboho Mokoena en los instantes finales, lo que permitió mantener vivas las esperanzas de avanzar en el torneo.

La llegada de Bafana Bafana al Aeropuerto Internacional O.R. Tambo desencadenó una escena poco habitual en Sudáfrica (X@StandardBankZA)
La llegada de Bafana Bafana al Aeropuerto Internacional O.R. Tambo desencadenó una escena poco habitual en Sudáfrica (X@StandardBankZA)

En el cierre de la fase de grupos, el equipo dirigido por Hugo Broos sorprendió al vencer a Corea del Sur por la mínima diferencia. El tanto de Thapelo Morena fue suficiente para asegurar la victoria y sumar puntos clave.

Con estas combinaciones de resultados, Sudáfrica alcanzó un total de 4 puntos y se clasificó en la segunda posición del Grupo A, solo superado por México. El avance a la siguiente ronda representó un logro sin precedentes para el fútbol sudafricano.

La llegada de Bafana Bafana al Aeropuerto Internacional O.R. Tambo desencadenó una escena poco habitual en Sudáfrica (X@StandardBankZA)
La llegada de Bafana Bafana al Aeropuerto Internacional O.R. Tambo desencadenó una escena poco habitual en Sudáfrica (X@StandardBankZA)

En los dieciseisavos de final, el rival fue Canadá, uno de los países anfitriones del certamen. El encuentro resultó muy disputado, pero el conjunto local logró el triunfo por 1 a 0 con un gol de Stephen Eustáquio en el tiempo agregado, poniendo fin al histórico recorrido sudafricano en el campeonato.

Los 26 jugadores de Sudáfrica que hicieron historia

Los 26 jugadores convocados por Hugo Broos que hicieron historia fueron una apuesta de figuras internacionales, como Ime Okon (Hannover 96, Alemania), Samukele Kabini (Molde FK, Noruega), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, Estados Unidos), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, Estados Unidos), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal), Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra) y Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre), sin perder de vista la contundente presencia de futbolistas que compiten en la liga nacional.

En la portería figuran Ronwen Williams, Ricardo Goss (ambos de Mamelodi Sundowns) y Sipho Chaine (Orlando Pirates). La defensa reúne a Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane y Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele, Bradley Cross, Thabang Matuludi, Samukele Kabini, Olwethu Makhanya y Mbekezeli Mbokazi. El mediocampo queda en manos de Teboho Mokoena, Jayden Adams, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha y Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), junto a Sphephelo Sithole.

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