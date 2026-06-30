México

Los errores más comunes que cometen los papás al ir a recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina

Recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina parece un trámite sencillo, pero hay detalles que pueden arruinarlo sin que el tutor lo sepa

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Una funcionaria con chaleco rojo y camisa blanca habla con una mujer de camiseta gris en una mesa con papeles. Al fondo, una pared y árboles.
Conocer las reglas del programa puede evitar retrasos y un traslado innecesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria entrega 2 mil 500 pesos mexicanos anuales por alumno registrado en el programa.

Las tarjetas del Banco del Bienestar se distribuyen de forma gradual en todo el país entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026, con fechas y sedes distintas para cada plantel.

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El proceso parece sencillo, pero existen errores comunes que pueden complicar o afectar el trámite el día de la cita.

Una madre y un niño de espaldas reciben una tarjeta del Banco del Bienestar de manos de una persona adulta sentados en una mesa con bolígrafos y una caja de tarjetas.
La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina avanza de forma gradual en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocerlos de antemano puede evitar un traslado inútil.

El tutor registrado es el único que puede recoger la tarjeta

Una regla pasada por alto es también la más clara: solo la persona que realizó el registro —madre, padre o tutor— puede recoger la tarjeta.

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Según el portal oficial de los Programas para el Bienestar, no es posible enviar a un tercero.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), a través de sus redes sociales oficiales es categórica en este punto: la tarjeta se entrega exclusivamente al tutor registrado.

Infografía con dibujos de personas recogiendo tarjeta, calendario, oficina CNBBBJ y sobres; texto sobre reglas de entrega de becas en México.
La infografía detalla cómo recoger la tarjeta de beca de los Programas para el Bienestar y qué hacer si el tutor registrado no puede asistir en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si ese día no puede asistir, el beneficio no se cancela de forma automática, pero tampoco se genera una segunda cita sin trámite previo.

Las Reglas de Operación publicadas por la SEP para el ejercicio fiscal 2026 establecen que es obligación del tutor recoger la tarjeta.

Si no fue posible hacerlo el día asignado, el paso inmediato es acudir a una oficina de atención de la CNBBBJ y reportar la incidencia.

Un adulto entrega una tarjeta del Banco del Bienestar a una mujer en un aula escolar. Detrás de la mujer, un grupo de niños espera. La tarjeta es claramente visible.
Solo el tutor registrado puede recoger la tarjeta; no es posible enviar a un tercero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reprogramará citas y notificará las nuevas fecha de entrega para aquellos que se encuentren en esta situación.

Ir sin documentos completos invalida la entrega

El segundo error frecuente es presentarse con la documentación incompleta.

Sin ella, el personal autorizado no tiene facultad para entregar la tarjeta, según advierte el portal oficial de los Programas para el Bienestar.

El tutor debe llevar en original y copia:

  • Identificación oficial.
  • Acta de nacimiento.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.
Ilustración de Rita Cetina en un recuadro crema, junto a su nombre. Una carpeta amarilla abierta con documentos blancos asoma desde abajo, sobre un fondo degradado.
El comprobante de domicilio no puede tener más de seis meses de antigüedad al momento de la entrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, debe presentar copia del acta de nacimiento y de la CURP del alumno o alumna.

Un detalle que suele ignorarse: el comprobante de domicilio tiene un límite de vigencia. Si tiene más de seis meses al momento de la entrega, no es válido.

Asistir en un día que no corresponde al plantel

Cada escuela tiene asignada una fecha, una sede y un horario específicos.

El esquema es gradual: no todos los planteles son atendidos al mismo tiempo ni en el mismo lugar.

La vía principal para conocer la fecha y el lugar de entrega es el canal de WhatsApp oficial del estado correspondiente.

Una niña sonríe, en uniforme escolar, sosteniendo una tarjeta del Banco del Bienestar frente al mapa de México; una mochila y útiles escolares en primer plano.
Cada plantel tiene asignada una fecha, una sede y un horario específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enlaces están disponibles en el portal del Gobierno de México a través del portal linktr.ee/CanalesBecasBienestar.

En cada plantel también se coloca un cartel con los datos de la cita.

Acudir un día que no corresponde al plantel puede significar un traslado innecesario.

Una ilustración de una regla verde horizontal con números y marcas de medición, junto a un lápiz amarillo y un borrador rosado sobre un fondo blanco texturizado.
Sin documentación completa, el personal autorizado no puede entregar la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomienda además verificar el estatus del menor en el buscador oficial Becas Bienestar antes de salir de casa, ya que solo los beneficiarios con estatus activo recibirán la tarjeta.

Pagar por el trámite es caer en un fraude

El cuarto error es creer que el trámite tiene costo. La CNBBBJ es categórica en su perfil oficial de Facebook: ningún trámite relacionado con la beca tiene costo y no existe ningún intermediario autorizado.

Los intentos de fraude suelen comenzar con mensajes que incluyen logotipos del Gobierno de México o diseños similares a páginas oficiales, según alertó la Coordinación Nacional de Becas en publicaciones de marzo y mayo de 2026.

La Policía de Bogotá capturó a un sujeto acusado de chantajear a varios individuos tras atraerlos con un perfil falso en redes sociales. Este caso refleja una preocupante modalidad de fraude que pone en juego la privacidad y la seguridad en línea - crédito iStock
La Coordinación Nacional de Becas es categórica: ningún trámite relacionado con la beca tiene costo. crédito iStock

Esos mensajes circulan principalmente por WhatsApp y redes sociales, y redirigen a portales falsos —con terminaciones .com o .org— donde se solicitan números de cuenta o fotografías de tarjetas bancarias.

La Secretaría de Bienestar refuerza el mensaje preventivo: nunca solicita depósitos, pagos, datos bancarios ni información personal por llamadas, mensajes o redes sociales.

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