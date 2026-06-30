Los errores más comunes que cometen los papás al ir a recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria entrega 2 mil 500 pesos mexicanos anuales por alumno registrado en el programa.
Las tarjetas del Banco del Bienestar se distribuyen de forma gradual en todo el país entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026, con fechas y sedes distintas para cada plantel.
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El proceso parece sencillo, pero existen errores comunes que pueden complicar o afectar el trámite el día de la cita.
Conocerlos de antemano puede evitar un traslado inútil.
El tutor registrado es el único que puede recoger la tarjeta
Una regla pasada por alto es también la más clara: solo la persona que realizó el registro —madre, padre o tutor— puede recoger la tarjeta.
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Según el portal oficial de los Programas para el Bienestar, no es posible enviar a un tercero.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), a través de sus redes sociales oficiales es categórica en este punto: la tarjeta se entrega exclusivamente al tutor registrado.
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Si ese día no puede asistir, el beneficio no se cancela de forma automática, pero tampoco se genera una segunda cita sin trámite previo.
Las Reglas de Operación publicadas por la SEP para el ejercicio fiscal 2026 establecen que es obligación del tutor recoger la tarjeta.
Si no fue posible hacerlo el día asignado, el paso inmediato es acudir a una oficina de atención de la CNBBBJ y reportar la incidencia.
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La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reprogramará citas y notificará las nuevas fecha de entrega para aquellos que se encuentren en esta situación.
Ir sin documentos completos invalida la entrega
El segundo error frecuente es presentarse con la documentación incompleta.
Sin ella, el personal autorizado no tiene facultad para entregar la tarjeta, según advierte el portal oficial de los Programas para el Bienestar.
El tutor debe llevar en original y copia:
- Identificación oficial.
- Acta de nacimiento.
- CURP.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.
Además, debe presentar copia del acta de nacimiento y de la CURP del alumno o alumna.
Un detalle que suele ignorarse: el comprobante de domicilio tiene un límite de vigencia. Si tiene más de seis meses al momento de la entrega, no es válido.
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Asistir en un día que no corresponde al plantel
Cada escuela tiene asignada una fecha, una sede y un horario específicos.
El esquema es gradual: no todos los planteles son atendidos al mismo tiempo ni en el mismo lugar.
La vía principal para conocer la fecha y el lugar de entrega es el canal de WhatsApp oficial del estado correspondiente.
Los enlaces están disponibles en el portal del Gobierno de México a través del portal linktr.ee/CanalesBecasBienestar.
En cada plantel también se coloca un cartel con los datos de la cita.
Acudir un día que no corresponde al plantel puede significar un traslado innecesario.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomienda además verificar el estatus del menor en el buscador oficial Becas Bienestar antes de salir de casa, ya que solo los beneficiarios con estatus activo recibirán la tarjeta.
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Pagar por el trámite es caer en un fraude
El cuarto error es creer que el trámite tiene costo. La CNBBBJ es categórica en su perfil oficial de Facebook: ningún trámite relacionado con la beca tiene costo y no existe ningún intermediario autorizado.
Los intentos de fraude suelen comenzar con mensajes que incluyen logotipos del Gobierno de México o diseños similares a páginas oficiales, según alertó la Coordinación Nacional de Becas en publicaciones de marzo y mayo de 2026.
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Esos mensajes circulan principalmente por WhatsApp y redes sociales, y redirigen a portales falsos —con terminaciones .com o .org— donde se solicitan números de cuenta o fotografías de tarjetas bancarias.
La Secretaría de Bienestar refuerza el mensaje preventivo: nunca solicita depósitos, pagos, datos bancarios ni información personal por llamadas, mensajes o redes sociales.
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