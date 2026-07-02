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Eréndira Ibarra revela que familiares de su esposo murieron en los terremotos de Venezuela

En medio de su tragedia personal, la actriz mexicana ha usado sus redes sociales para impulsar campañas de ayuda para damnificados

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Primer plano de una mujer con cabello largo y oscuro que mira de reojo hacia su izquierda. Luce un pendiente dorado y el fondo es un atardecer cálido
Eréndira Ibarra posa para un retrato con luz cálida, en relación con sus declaraciones sobre los terremotos en Venezuela. (Instagram: Eréndira Ibarra)

La actriz Eréndira Ibarra reveló que familiares de su esposo, el actor Fredd Londoño, murieron durante los devastadores terremotos que han cobrado la vida de más de 2,000 mil venezolanos.

Durante un encuentro con la prensa, Ibarra habló de su tragedia personal al tiempo que urgió a los mexicanos a seguir apoyando iniciativas para enviar ayuda humanitaria a La Guaira y Caracas, las zonas más devastadas del país tras el doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio de 2026.

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Eréndira Ibarra: “En mi casa hay mucho dolor”

Según datos oficiales, la cifra de víctimas asciende a 2,295 muertos al 1 de julio. La Organización de Naciones Unidas reporta más de 50,000 personas desaparecidas, lo que proyecta una crisis humanitaria sin precedentes en el país.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Eréndira Ibarra indicó que atraviesa un proceso de duelo tras confirmar que familiares de su esposo murieron durante los terremotos.

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“Falleció el primo de mi esposo con toda su familia. En mi casa hay mucho dolor, quisiera estar con mi familia, la familia está regada por todo el mundo, pero también hay una conciencia clara de que esto fue una tragedia y nadie pudo prevenir esto”, dijo la actriz.
Hombre de pelo rizado y barba y mujer de pelo largo posan sonrientes. El fondo muestra vegetación y construcciones rústicas
Eréndira Ibarra está casada con el actor venezolano Fredd Londoño desde 2011 (Instagram: Eréndira Ibarra)

Las declaraciones de la actriz surgen tras días de activismo en redes sociales para impulsar campañas humanitarias en favor de Venezuela. Aunque destacó la ayuda internacional, Ibarra sostuvo que la reconstrucción del país será un proceso largo.

“Ando con el corazón un poco roto por la situación en Venezuela. Mi familia es venezolana, mi esposo es venezolano, mi corazón de verdad está allá; por eso aprovecho el momento para pedir apoyo. Lo que se viene es largo, van a ser muchos años de recuperación”, señaló.

Eréndira Ibarra está casada con el actor venezolano Fredd Londoño desde 2011, con quien procreó un hijo. A través de sus plataformas digitales, ambos comparten activamente información verificada sobre la emergencia en Venezuela y apoyan iniciativas para apoyar con insumos y medicamentos a la población afectada.

La cifra de víctimas asciende a 2,295 muertos al 1 de julio. REUTERS/Ricardo Arduengo
La cifra de víctimas asciende a 2,295 muertos al 1 de julio. REUTERS/Ricardo Arduengo

La ONU prevé asistir a 500,000 personas en Venezuela

La ONU prevé asistir a 500,000 personas en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 2,000 muertos y decenas de miles de damnificados.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) lanzó un llamamiento de emergencia por 50 millones de dólares para atender durante tres meses a la población más afectada, aunque la propia agencia reconoce que esa cifra es insuficiente para cubrir la magnitud del desastre.

La incertidumbre de los afectados por los terremotos en Venezuela
AME6548. LA GUAIRA (VENEZUELA), 01/07/2026.- Personas afectadas por el doble terremoto de Venezuela de la semana pasada se refugian este miércoles, en un polideportivo en La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Stephanie Hochstetter, responsable del PMA en Venezuela, reportó desde La Guaira —la región más afectada— que la escasez de alimentos ya es generalizada y la necesidad de agua, refugio y servicios básicos es crítica. El organismo ya distribuyó raciones de emergencia a 1,200 personas y cuenta con 3,000 toneladas métricas de alimentos almacenados, suficientes para alimentar a más de 10,000 familias durante dos meses. El objetivo es ampliar la respuesta para cubrir a medio millón de personas en los próximos meses.

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, agravaron una crisis previa. Antes del desastre, cerca de 7.9 millones de personas requerían asistencia humanitaria y cuatro millones necesitaban ayuda alimentaria urgente, según la FAO y el propio PMA. La inflación supera el 680% y el salario mínimo permanece congelado desde 2022 en menos de medio dólar mensual.

El Gobierno venezolano reporta hasta el momento 1,943 muertos y 10,571 heridos, pero la ONU estima más de 50,000 personas desaparecidas y la NASA calcula daños en más de 58,000 edificios. La Guaira concentra la mayor destrucción, con más de 100 edificios derrumbados y unas 70,000 familias afectadas, además de cortes prolongados de electricidad y conectividad.

La respuesta internacional incluye 15 millones de dólares de emergencia liberados por la ONU, el despliegue de 2,200 rescatistas de 25 países, más de 300 millones de dólares en asistencia anunciados por Estados Unidos y un llamado de la Cruz Roja Internacional para apoyar a 300,000 personas. UNICEF movilizó 47 toneladas de suministros y estima que requiere 52 millones de dólares adicionales para atender a la infancia.

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