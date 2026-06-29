Venezuela envía carta a México y pide plantas de agua, energía y alimentos para zonas devastadas por los terremotos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el día de ayer, domingo 28 de junio, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió una carta con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solicitar más apoyo.
“Es una carta que enviaron a México y otros países (...) pidiendo más apoyo”, dijo Sheinbaum.
Rodríguez pidió al gobierno mexicano:
- Plantas potabilizadoras de agua.
- Plantas de energía eléctrica.
- Alimentación (productos no perecederos).
De acuerdo con Sheinbaum Pardo, el apoyo será enviado en avión y otro en barco de la Secretaría de Mariana.
Información en proceso...
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