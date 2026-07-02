México

Macabro 2026: fechas, sedes y actividades por los 25 años del Festival Internacional de Cine de Horror de la CDMX

Con 19 sedes físicas y una plataforma digital, Macabro FICH llega a la Ciudad de México del 12 al 23 de agosto

Guardar
Google icon
Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México MACABRO
La edición 2026 de Macabro abre en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" con el filme vasco Gaua, tres veces nominado en los Premios Goya, y conmemora su aniversario con un archivo gráfico expuesto en el Museo Mexicano del Diseño. (Macabro)

El Festival Macabro cumple 25 años y lo celebra con 19 sedes físicas, una exposición de carteles y un libro colectivo que documenta un cuarto de siglo de cine de horror en la Ciudad de México. La edición 2026 se realizará del 12 al 23 de agosto y abre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” con Gaua, el más reciente trabajo del director vasco Paul Urkijo.

Gaua llega al festival con tres nominaciones en la edición 40 de los Premios Goya: Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, y Mejores efectos especiales. La película reconstruye la cacería de brujas en el País Vasco del siglo XVII a través de Kattalin, una mujer que huye hacia el bosque después de una vida marcada por la opresión y la violencia, y que encuentra en ese espacio leyendas pobladas de criaturas míticas.

PUBLICIDAD

Urkijo se especializó en cine fantástico y de terror folclórico desde su ópera prima Errementari en 2017. En 2023 estrenó Irati, nominada en los Premios Goya por Mejor guión adaptado y en el Festival de Sitges por Mejor Película. Gaua es su tercer largometraje.

Gaua
El festival celebra un cuarto de siglo con la película vasca Gaua como inauguración. (Festival Macabro)

El festival ocupa 20 sedes en la capital

Para esta edición de aniversario, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México MACABRO distribuye su programación en 19 espacios físicos y una plataforma digital. Entre las sedes están:

PUBLICIDAD

  • Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”
  • Cineteca Nacional México
  • Cineteca Nacional de las Artes
  • Casa del Cine
  • Cinematógrafo del Chopo
  • Centro Cultural de España
  • Facultad del Cine
  • Biblioteca Vasconcelos
  • Biblioteca de México
  • Museo Panteón de San Fernando
  • Museo Casa del Risco
  • Centro de Cultura Digital
  • Cine Villa Olímpica
  • Circo Volador
  • Centro Cultural Futurama
  • Cine Víctor Manuel Mendoza
  • FARO de Oriente
  • FARO Cosmos
  • Museo Mexicano del Diseño
  • La plataforma nuestrocine.mx funciona como sede digital.
Festival Macabro
Con 19 sedes físicas, una plataforma digital, una exposición en el Museo Mexicano del Diseño y un libro coordinado por tres críticos especializados, Macabro FICH llega a su edición 25 del 12 al 23 de agosto. (Facebook Macabro)

La imagen oficial de esta edición se llama El monstruo más grande y fue creada por Roxana Deneb Ruiz y Diego Álvarez, el dúo que diseña la identidad visual del festival. La ilustración mantiene la estética demoníaca que caracteriza a Macabro y la rodea de llamas, monstruos y demonios en las profundidades del infierno.

Una exposición de 25 carteles en el Museo Mexicano del Diseño

El 13 de agosto abre ARS MACABRA: 25 años de milagros, carteles y fetiches, una exposición en el Museo Mexicano del Diseño —ubicado en Bucareli 35, colonia Juárez— que reúne todos los carteles del festival desde su primera edición hasta 2026. La inauguración es a las 20 horas y habrá venta de mercancía especial.

La muestra permite seguir la evolución del diseño y la ilustración a lo largo de dos décadas y media: los cambios de técnica, los giros estéticos y el momento en que apareció la mascota que le dio identidad visual al festival. Es la primera vez que el archivo gráfico completo de Macabro se exhibe de forma pública y continua.

Un libro que documenta la memoria del festival

Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México MACABRO
Un libro con fotografías de archivo, stills de películas y documentos históricos, más una exposición de 25 carteles en el Museo Mexicano del Diseño: así celebra Macabro FICH su primer cuarto de siglo. (Festival Macabro)

El mismo 13 de agosto, a las 17 horas, se presenta ARS MACABRA: 25 años de invocaciones, películas y monstruos en el Museo Casa de Carranza, en Río Lerma 35, alcaldía Cuauhtémoc. El volumen reúne textos de especialistas, críticos, escritores, directores y promotores cinematográficos sobre películas seleccionadas de la historia del festival.

El libro fue coordinado por los críticos Javier Quintanar Polanco, Alberto Acuña Navarijo y AJ Navarro, e incluye fotografías de archivo, stills de películas, notas de prensa y documentos históricos del archivo del festival. En la presentación participan los autores, los coordinadores y Edna Campos, directora de Macabro FICH.

Desde su fundación, el festival se ha posicionado como el primer y más importante espacio dedicado al cine de género en México y como referente en Latinoamérica. En 25 años ininterrumpidos ha acompañado el surgimiento de talento emergente y propiciado el diálogo entre creadores, público e industria.

Temas Relacionados

Festival Internacional de Cine de HorrorCDMXCinemexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 2 de julio: consulta a qué hora lloverá en tu ciudad

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 2 de julio: consulta a qué hora lloverá en tu ciudad

PVEM Hidalgo separa temporalmente a Fátima “N” tras detención por presuntas detonaciones en Tetepango

La excandidata del Partido Verde fue detenida durante la feria ganadera

PVEM Hidalgo separa temporalmente a Fátima “N” tras detención por presuntas detonaciones en Tetepango

Eréndira Ibarra revela que familiares de su esposo murieron en los terremotos de Venezuela

En medio de su tragedia personal, la actriz mexicana ha usado sus redes sociales para impulsar campañas de ayuda para damnificados

Eréndira Ibarra revela que familiares de su esposo murieron en los terremotos de Venezuela

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este miércoles 1 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este miércoles 1 de julio

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy jueves 2 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy jueves 2 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

FBI dona a museo el avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada

FBI dona a museo el avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada

CJNG y huachicol fiscal: Monreal pide a EEUU probar ante la FGR que el cártel financió campañas políticas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Encuentran dos camionetas abandonadas con arsenal en Mazatlán: había un fusil Barrett y granadas

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

ENTRETENIMIENTO

Eréndira Ibarra revela que familiares de su esposo murieron en los terremotos de Venezuela

Eréndira Ibarra revela que familiares de su esposo murieron en los terremotos de Venezuela

Tunden a Nodal por ignorar a Ángela Aguilar y festejar cariñosamente con María José goles de México contra Ecuador

Internautas critican a Pepe Aguilar tras video llorando por triunfo de México sobre Ecuador

Germán Lizárraga anuncia la muerte de su hija a los 44 años: ¿qué le pasó a Yolanda Lizárraga Félix?

Luis Miguel reaparece en CDMX: así luce tras versiones de haber sido sometido a una cirugía de corazón

DEPORTES

¿Y si sí? Este es el complicado historial de Inglaterra en Mundiales disputados en ciudades de gran altitud

¿Y si sí? Este es el complicado historial de Inglaterra en Mundiales disputados en ciudades de gran altitud

Harry Kane, Declan Rice y más jugadores hablan sobre el México vs Inglaterra en el Estadio Azteca: “No hay nada más grande”

¿Qué le dijo Hincapié a Santiago Giménez? Los mejores memes de la polémica expulsión en el México vs Ecuador

Esta es la maldición de Inglaterra cuando juega en el Azteca que México puede aprovechar

Gianni Infantino lamenta muerte de aficionados durante festejos del triunfo de México vs Ecuador en el Mundial 2026