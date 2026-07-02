Macabro 2026: fechas, sedes y actividades por los 25 años del Festival Internacional de Cine de Horror de la CDMX

La edición 2026 de Macabro abre en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" con el filme vasco Gaua, tres veces nominado en los Premios Goya, y conmemora su aniversario con un archivo gráfico expuesto en el Museo Mexicano del Diseño. (Macabro)

El Festival Macabro cumple 25 años y lo celebra con 19 sedes físicas, una exposición de carteles y un libro colectivo que documenta un cuarto de siglo de cine de horror en la Ciudad de México. La edición 2026 se realizará del 12 al 23 de agosto y abre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” con Gaua, el más reciente trabajo del director vasco Paul Urkijo.

Gaua llega al festival con tres nominaciones en la edición 40 de los Premios Goya: Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, y Mejores efectos especiales. La película reconstruye la cacería de brujas en el País Vasco del siglo XVII a través de Kattalin, una mujer que huye hacia el bosque después de una vida marcada por la opresión y la violencia, y que encuentra en ese espacio leyendas pobladas de criaturas míticas.

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Urkijo se especializó en cine fantástico y de terror folclórico desde su ópera prima Errementari en 2017. En 2023 estrenó Irati, nominada en los Premios Goya por Mejor guión adaptado y en el Festival de Sitges por Mejor Película. Gaua es su tercer largometraje.

El festival celebra un cuarto de siglo con la película vasca Gaua como inauguración. (Festival Macabro)

El festival ocupa 20 sedes en la capital

Para esta edición de aniversario, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México MACABRO distribuye su programación en 19 espacios físicos y una plataforma digital. Entre las sedes están:

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Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Cineteca Nacional México

Cineteca Nacional de las Artes

Casa del Cine

Cinematógrafo del Chopo

Centro Cultural de España

Facultad del Cine

Biblioteca Vasconcelos

Biblioteca de México

Museo Panteón de San Fernando

Museo Casa del Risco

Centro de Cultura Digital

Cine Villa Olímpica

Circo Volador

Centro Cultural Futurama

Cine Víctor Manuel Mendoza

FARO de Oriente

FARO Cosmos

Museo Mexicano del Diseño

La plataforma nuestrocine.mx funciona como sede digital.

Con 19 sedes físicas, una plataforma digital, una exposición en el Museo Mexicano del Diseño y un libro coordinado por tres críticos especializados, Macabro FICH llega a su edición 25 del 12 al 23 de agosto. (Facebook Macabro)

La imagen oficial de esta edición se llama El monstruo más grande y fue creada por Roxana Deneb Ruiz y Diego Álvarez, el dúo que diseña la identidad visual del festival. La ilustración mantiene la estética demoníaca que caracteriza a Macabro y la rodea de llamas, monstruos y demonios en las profundidades del infierno.

Una exposición de 25 carteles en el Museo Mexicano del Diseño

El 13 de agosto abre ARS MACABRA: 25 años de milagros, carteles y fetiches, una exposición en el Museo Mexicano del Diseño —ubicado en Bucareli 35, colonia Juárez— que reúne todos los carteles del festival desde su primera edición hasta 2026. La inauguración es a las 20 horas y habrá venta de mercancía especial.

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La muestra permite seguir la evolución del diseño y la ilustración a lo largo de dos décadas y media: los cambios de técnica, los giros estéticos y el momento en que apareció la mascota que le dio identidad visual al festival. Es la primera vez que el archivo gráfico completo de Macabro se exhibe de forma pública y continua.

Un libro que documenta la memoria del festival

Un libro con fotografías de archivo, stills de películas y documentos históricos, más una exposición de 25 carteles en el Museo Mexicano del Diseño: así celebra Macabro FICH su primer cuarto de siglo. (Festival Macabro)

El mismo 13 de agosto, a las 17 horas, se presenta ARS MACABRA: 25 años de invocaciones, películas y monstruos en el Museo Casa de Carranza, en Río Lerma 35, alcaldía Cuauhtémoc. El volumen reúne textos de especialistas, críticos, escritores, directores y promotores cinematográficos sobre películas seleccionadas de la historia del festival.

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El libro fue coordinado por los críticos Javier Quintanar Polanco, Alberto Acuña Navarijo y AJ Navarro, e incluye fotografías de archivo, stills de películas, notas de prensa y documentos históricos del archivo del festival. En la presentación participan los autores, los coordinadores y Edna Campos, directora de Macabro FICH.

Desde su fundación, el festival se ha posicionado como el primer y más importante espacio dedicado al cine de género en México y como referente en Latinoamérica. En 25 años ininterrumpidos ha acompañado el surgimiento de talento emergente y propiciado el diálogo entre creadores, público e industria.

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