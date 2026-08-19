Hackean cuenta de conductor de ESPN: delincuentes la usan para realizar fraudes

El comentarista alertó sobre el uso indebido de su cuenta. (Captura de pantalla)

Guardar

La delincuencia cibernética ha vuelto a encender los focos rojos dentro del periodismo deportivo mexicano. En las últimas horas, se dio a conocer que la cuenta oficial de redes sociales de uno de los rostros y voces más queridos y respetados de la cadena ESPN, Rafael Ramos Villagrana, fue víctima de un ataque informático.

Los ciberdelincuentes tomaron el control total del perfil con el objetivo explícito de engañar a miles de seguidores a través de esquemas de fraude financiero y suplantación de identidad.

La situación ha generado alarma tanto en la comunidad de periodistas como entre los aficionados al deporte, debido a la alta credibilidad del comunicador afectado y al uso malintencionado que los atacantes están haciendo de su imagen pública.

PUBLICIDAD

Los delincuentes tomaron el control total de su cuenta oficial y continúan publicando. (Twitter Anonymus Colombia)

¿Cómo fue el ataque cibernético?

El incidente vulneró los accesos del presentador, quien a lo largo de los años ha construido una sólida comunidad de seguidores gracias a su cobertura en emisiones estelares, debates analíticos y transmisiones de eventos internacionales. Aprovechando el alcance y la confianza que inspira el perfil verificado del comunicador, los atacantes comenzaron a publicar mensajes promocionales engañosos dirigidos a sus miles de lectores.

De acuerdo con los reportes de los propios usuarios que advirtieron las anomalías, los hackeadores comenzaron a difundir enlaces sospechosos vinculados a presuntas oportunidades de inversión de alto rendimiento, esquemas de criptomonedas y supuestos sorteos o dinámicas exclusivas que requerían transferencias de dinero o la entrega de datos bancarios confidenciales.

PUBLICIDAD

“La original, me fue hackeada y el delincuente que la maneja ha tratado de estafar a muchas de las personas con las que he tenido contacto. X aún no responde a mi denuncia y el criminal éste sigue estafando gente. Por favor, compartan este post quienes tengan acceso”, detalló.

El comunicador espera que puedan resolver su problema para evitar engaños a otras personas.

Llamado a la precaución y protocolo de recuperación

Ante la gravedad del suceso, compañeros de la cadena de deportes, analistas del medio periodístico y usuarios en plataformas digitales han comenzado a difundir la alerta para evitar que más personas resulten perjudicadas por las publicaciones falsas.

La recomendación principal hacia la audiencia es abstenerse por completo de hacer clic en cualquier enlace compartido recientemente desde dicho perfil, bloquear cualquier mensaje directo que solicite transacciones monetarias y reportar la cuenta ante la plataforma para acelerar el proceso de revisión.

PUBLICIDAD

Asimismo, el equipo técnico y de seguridad digital de la cadena televisiva, junto con el propio conductor afectado, ya se encuentran realizando las gestiones correspondientes ante los soportes técnicos oficiales de la red social para recuperar el acceso de forma segura y desvincular los accesos no autorizados.

Los delincuentes han posteado varios links que podrían ser maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una creciente forma de estafa en línea

Este desafortunado evento refleja una tendencia al alza que ha afectado de manera recurrente a atletas, periodistas y creadores de contenido de alto perfil en el ámbito deportivo nacional e internacional. El uso de técnicas avanzadas de phishing (suplantación de identidad para robo de credenciales) y la interceptación de códigos de verificación de doble factor continúan siendo las herramientas principales empleadas por grupos de ciberdelincuentes para secuestrar perfiles de gran audiencia.

PUBLICIDAD

Para los especialistas en ciberseguridad, este tipo de ataques no solo vulnera la privacidad del titular de la cuenta, sino que convierte la reputación construida durante años en un arma contra la propia audiencia. Por ello, instan a los usuarios a mantener una actitud crítica frente a publicaciones que prometan ganancias financieras extraordinarias o insólitas, sin importar quién parezca ser el remitente en redes sociales.

Se espera que en las próximas horas el reconocido conductor pueda recuperar el control definitivo de su canal digital y emitir un mensaje formal a su audiencia para aclarar lo sucedido y reiterar la advertencia sobre los intentos de estafa.

PUBLICIDAD