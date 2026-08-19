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Anuncian nuevo disco en vivo de Jenni Rivera a 13 años de su muerte

La cantante fallecida en 2012 regresará a los oídos de sus seguidores con la presentación completa que ofreció en el Staples Center

Jenni Rivera
Se cumplen 13 años de la muerte de la Diva de la Banda. Crédito: EFE
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Jenni Rivera, quien murió en diciembre de 2012, tendrá un nuevo lanzamiento discográfico en vivo que recuperará uno de sus conciertos más importantes. El material corresponde a la presentación que ofreció en el Staples Center y estará disponible el próximo 3 de septiembre.

El anuncio fue publicado en las redes sociales oficiales de la cantante, dejando claro que se trata de material póstumo. “Mírame Desde Staples Center 9.03 ”, se lee en la publicación que acompaña la noticia.

El mensaje añade: “15 años después, la espera terminó. Para los que estuvieron ahí y para los que andaban en el kínder, el concierto completo del Staples Center por fin estará disponible para todos ustedes este 3 de septiembre”. La producción incluirá 45 canciones.

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El concierto completo que llegará 15 años después

Jenni Rivera: 15 años del concierto en Staples Center

Johnny, hijo de Jenni Rivera, confirmó que la grabación estará integrada por 45 canciones. La duración resulta especialmente significativa debido a que los espectáculos de la cantante solían extenderse por más de dos horas.

“Para los que estuvieron ahí y para los que andaban en el kinder, el concierto completo desde el Staples Center por fin estará disponible para ustedes este próximo tres de septiembre”, explicó Johnny al hablar del lanzamiento.

La publicación busca acercar aquella presentación a quienes estuvieron presentes y también a las nuevas generaciones que no tuvieron oportunidad de verla actuar. Por primera vez, el público podrá acceder al concierto completo como parte de este lanzamiento póstumo.

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¿Quién fue Jenni Rivera?

jenni rivera
(Foto: Ig @jennirivera)

Jenni Rivera fue una de las figuras más importantes de la música regional mexicana y recibió el sobrenombre de “La Diva de la Banda”. Su carrera estuvo marcada por una personalidad fuerte, una interpretación directa y canciones relacionadas con el amor, el desamor y experiencias personales.

La cantante construyó una trayectoria especialmente significativa dentro de un género en el que las mujeres enfrentaron durante años un escenario dominado principalmente por intérpretes masculinos. Su estilo y la conexión con sus seguidores la convirtieron en una de las artistas más reconocidas de su generación.

Jenni Rivera murió el 9 de diciembre de 2012, cuando tenía 43 años, después de que el avión en el que viajaba se estrellara en Nuevo León. Desde entonces, su música y distintos materiales de archivo han mantenido vigente su presencia entre sus seguidores.

El legado que sigue sonando en la música regional

El impacto de Jenni Rivera trascendió sus presentaciones y grabaciones. Su manera de interpretar historias personales y abordar situaciones difíciles desde una perspectiva frontal ayudó a consolidar una identidad artística reconocible dentro de la música regional mexicana.

Su legado también permanece en las nuevas generaciones que han encontrado sus canciones años después de su muerte. La publicación del concierto completo del Staples Center representa una nueva oportunidad para acercarse a una faceta de la cantante que ahora podrá escucharse sin fragmentos.

Con 45 canciones y una presentación que permaneció guardada durante 15 años, el lanzamiento llegará el 3 de septiembre. “Quince años después la espera terminó”, señala el anuncio, una frase que resume la expectativa de quienes aguardaron para escuchar completo aquel espectáculo de Jenni Rivera.

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