Yolanda Andrade compra nicho en la Basílica de Guadalupe y prepara su despedida

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La conductora Yolanda Andrade adquirió un nicho en la Basílica de Guadalupe para ella y su familia, confirmó su hermana Marilé Andrade en una entrevista reciente.

La noticia surge en medio de las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda, quien enfrenta un diagnóstico de ELA y ha mostrado altibajos en su ánimo y energía.

El entorno de la conductora ha notado cambios en sus planes y actitudes desde el diagnóstico.

“De repente sus últimos mensajes son: ‘me quiero despedir de la gente que quiero, que amo’, y de repente ya no, también puede decir: ‘vamos a hacer un viaje’”, relató Marilé en conversación transmitida por Sale el Sol.

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Explicó que hay días en los que Yolanda está animada y dispuesta a convivir, pero otros en los que prefiere el aislamiento y la privacidad ante el cansancio físico.

Yolanda Andrade compró su nicho en la basílica de guadalupe (Jesús Avilés/Infobae)

Marilé Andrade detalló los cambios en el ánimo y planes de Yolanda

Marilé Andrade reconoció que el proceso para su hermana ha sido complicado.

“No ha sido fácil, por supuesto que no ha sido fácil. Saber respetar cuando ella dice: ‘no quiero, ahorita no, no quiero ver a nadie’, porque ya está harta de ver a médicos, pues lo vamos a respetar,” afirmó.

Añadió que la familia busca complacer todos los deseos de Yolanda en este momento y apoyarla en cada nueva decisión, entre ellas realizar viajes familiares y despedirse de amigos.

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“Sé que tiene por ahí varias cositas, como viajes familiares”, señaló Marilé, quien subrayó que la familia acompaña a Yolanda en su proceso y respeta sus tiempos y necesidades, incluso cuando decide alejarse temporalmente del entorno público.

Yolanda Andrade - (Instagram)

Yolanda Andrade adquirió un nicho en la Basílica de Guadalupe

Durante la misma conversación, Marilé Andrade confirmó que su hermana ya compró un nicho en la Basílica de Guadalupe, uno de los templos más importantes para la comunidad católica en México.

“Tiene su nicho ahí en la Basílica. Sí, sí, ahí compró un nicho y bueno, algunos, ¿no? Donde quiere que esté ella y tal vez su mamá”, explicó Marilé.

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La Basílica de Guadalupe en Ciudad de México permite celebrar bodas religiosas y otros eventos con tarifas y requisitos específicos (Facebook/INBGuadalupe)

Este dato llega en un contexto de rumores sobre la salud de Yolanda y versiones sobre supuestos trabajos de brujería en su contra. Marilé respondió:

“Que tampoco hay que clavarse en los temas de la brujería, que sí, obviamente todo es energía, ¿no? Y así como la gente en sus oraciones manda energía bonita y manda de luz, pues no dudo que la gente también mande cosas negativas, ¿no? Sé que de repente ha percibido como cositas ahí medio extrañas”.

Yolanda reapareció en redes sociales y habló de su salud

La noticia sobre la compra del nicho se da días después de que Yolanda Andrade reapareciera en redes sociales con un video de casi 50 minutos, donde abordó directamente su estado de salud y los desafíos que enfrenta con el diagnóstico de ELA, una enfermedad degenerativa que afecta la movilidad y para la que no existe cura.

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En su mensaje, Yolanda explicó: “Yo tengo ELA”, y pidió a quienes hablan de su situación que primero se informen: “Investiga lo que es ELA. Investígalo antes de criticarme. Investígalo antes de hablar de alguien”.

Yolanda Andrade, figura pública, aparece recostada en una cama con un parche ocular blanco en su ojo derecho. Viste una camiseta clara y auriculares. La persona mira directamente a la cámara mientras se dirige a la audiencia. Las imágenes corresponden a una actualización personal de salud publicada en redes sociales.

A pesar de las dificultades, agradeció el respaldo de sus familiares, amigos y seguidores, y compartió su deseo de mantener la voluntad y el ánimo frente a la enfermedad.

Durante su reaparición, Yolanda también enfatizó la importancia de la empatía y el acompañamiento a personas que atraviesan enfermedades. Pidió paciencia para quienes rodean a alguien en una situación similar y concluyó su mensaje con una invitación a disfrutar la vida: “La vida es un juego. Tú decides cómo jugarlo”.

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