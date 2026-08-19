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¿Cuándo fue la última vez que México clasificó a Juegos Olímpicos en cada deporte?

El futbol varonil y el Flag Football Femenil fueron los primeros deportes en darle la clasificación al país hacia Los Ángeles 2028

Las ciclistas se encontraban entre las favoritas para llevarse el metal dorado y cumplieron con un buen trabajo en la pista.
El futbol varonil y el Flag Football Femenil fueron los primeros deportes en darle la clasificación al país hacia Los Ángeles 2028. (Panam Sports)
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Los clasificatorios para los Juegos Olímpicos ya iniciaron en varias disciplinas, donde México ya aseguró su lugar en futbol varonil y en flag football femenil.

En las próximas semanas se disputarán más plazas, por lo cual es momento de revisar cuándo fue la última vez que México clasificó en cada uno de los deportes que integran el programa olímpico.

Cuándo fue que México avanzó por última vez a Juegos Olímpicos en cada deporte

Conoce cuando fue la última vez que clasificó México a Juegos Olímpicos en cada edición. (AP Foto/Bernat Armangue)
Conoce cuando fue la última vez que clasificó México a Juegos Olímpicos en cada edición. (AP Foto/Bernat Armangue)

A continuación, te presentamos cuál ha sido la última vez en la que México se ha clasificado por cada deporte que integra el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028:

Los Ángeles 2028

  • Futbol
  • Flag Football

París 2024

  • Atletismo
  • Bádminton
  • Boxeo
  • Canotaje Sprint
  • Canotaje Slalom
  • Ciclismo de Montaña
  • Ciclismo de Ruta
  • Ciclismo en Pista
  • Clavados
  • Salto Ecuestre
  • Esgrima
  • Golf
  • Gimnasia Artística
  • Gimnasia Rítmica
  • Halterofilia
  • Judo
  • Lucha
  • Natación
  • Natación en Aguas Abiertas
  • Natación Artística
  • Pentatlón Moderno
  • Remo
  • Surf
  • Tenis de Mesa
  • Taekwondo
  • Tiro
  • Tiro con Arco
  • Triatlón
  • Vela

Tokio 2020

  • Beisbol
  • Ecuestre: Doma
  • Gimnasia de Trampolín
  • Softbol
  • Tenis
  • Voleibol de playa

Río 2016

  • Voleibol de sala

Montreal 1976

  • Basquetbol
  • Waterpolo

Múnich 1972

  • Hockey sobre Césped

Nunca se ha clasificado en:

  • Balonmano
  • Basquetbol 3x3
  • Escalada Deportiva
  • BMX Freestyle
  • BMX Racing
  • Rugby 7
  • Skateboarding

Deportes que harán su debut en LA28:

  • Cricket T20
  • Lacrosse
  • Squash

Así México buscará seguir sumando en los próximos días con clasificatorios en lo que queda del mes y comienzos de septiembre en: voleibol, ecuestre y basquetbol.

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México busca una participación histórica en Los Ángeles 2028

Dos hombres atléticos con traje de baño de la bandera mexicana posan junto a una piscina azul. Al fondo, carpas y un cartel de Centro Caribe Sports
Los mexicanos se cubrieron de oro en clavados sincronizados (X / Rommel Pacheco)

México ya aseguró su lugar en dos deportes de conjunto para Los Ángeles 2028 y espera conformar una delegación superior a 120 deportistas.

El objetivo es alcanzar una participación histórica, ya que, según Rommel Pacheco, se pronostican alrededor de 10 medallas para la delegación mexicana. En total, se disputarán 353 pruebas de medalla: 166 para hombres, 161 para mujeres y 26 en pruebas mixtas.

Durante el abanderamiento de las selecciones de flag football, previo a su viaje al Campeonato Mundial de Düsseldorf, Alemania, Rommel Pacheco reiteró que la meta institucional es superar el máximo histórico de preseas olímpicas para México, que hasta ahora es de nueve preseas, cifra lograda en 1968.

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Para alcanzar la meta de 10 medallas en Los Ángeles 2028, Pacheco subrayó que es necesario aumentar el número de atletas clasificados respecto a la delegación que asistirá a París 2024.

El directivo estimó que el país debe buscar presencia en aproximadamente 30 finales olímpicas, es decir, colocar a deportistas entre los primeros ocho lugares de sus disciplinas, un objetivo que considera viable con base en el rendimiento actual de los atletas mexicanos.

Posibilidades reales de medalla

delegacion mexicana atletas juegos olimpicos paris 2024 Mexico 31 julio
Kenia Lechuga en los Juegos Olímpicos de París 2024. (AP Photo/Lindsey Wasson)

Entre las opciones más claras, Pacheco mencionó a la selección femenil de flag football, que lidera el ranking mundial y se perfila como favorita al oro junto con Estados Unidos.

En clavados, destacó a Osmar Olvera, quien tiene posibilidades de subir al podio tanto en la prueba sincronizada, junto a Juan Celaya, como en la modalidad individual.

También resaltó a Uziel Muñoz, medallista mundial en impulso de bala, y a Alegna González, quien ha terminado entre las cinco mejores en las dos ediciones olímpicas más recientes en marcha.

En tiro con arco, señaló la posibilidad de obtener entre una y tres medallas, con Maya Becerra y el equipo femenil como las principales cartas, además del potencial de Yareli Acevedo en ciclismo y Kenia Lechuga en remo.

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