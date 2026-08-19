¿Cuándo fue la última vez que México clasificó a Juegos Olímpicos en cada deporte?

El futbol varonil y el Flag Football Femenil fueron los primeros deportes en darle la clasificación al país hacia Los Ángeles 2028. (Panam Sports)

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Los clasificatorios para los Juegos Olímpicos ya iniciaron en varias disciplinas, donde México ya aseguró su lugar en futbol varonil y en flag football femenil.

En las próximas semanas se disputarán más plazas, por lo cual es momento de revisar cuándo fue la última vez que México clasificó en cada uno de los deportes que integran el programa olímpico.

Cuándo fue que México avanzó por última vez a Juegos Olímpicos en cada deporte

Conoce cuando fue la última vez que clasificó México a Juegos Olímpicos en cada edición. (AP Foto/Bernat Armangue)

A continuación, te presentamos cuál ha sido la última vez en la que México se ha clasificado por cada deporte que integra el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028:

Los Ángeles 2028

Futbol

Flag Football

París 2024

Atletismo

Bádminton

Boxeo

Canotaje Sprint

Canotaje Slalom

Ciclismo de Montaña

Ciclismo de Ruta

Ciclismo en Pista

Clavados

Salto Ecuestre

Esgrima

Golf

Gimnasia Artística

Gimnasia Rítmica

Halterofilia

Judo

Lucha

Natación

Natación en Aguas Abiertas

Natación Artística

Pentatlón Moderno

Remo

Surf

Tenis de Mesa

Taekwondo

Tiro

Tiro con Arco

Triatlón

Vela

Tokio 2020

Beisbol

Ecuestre: Doma

Gimnasia de Trampolín

Softbol

Tenis

Voleibol de playa

Río 2016

Voleibol de sala

Montreal 1976

Basquetbol

Waterpolo

Múnich 1972

Hockey sobre Césped

Nunca se ha clasificado en:

Balonmano

Basquetbol 3x3

Escalada Deportiva

BMX Freestyle

BMX Racing

Rugby 7

Skateboarding

Deportes que harán su debut en LA28:

Cricket T20

Lacrosse

Squash

Así México buscará seguir sumando en los próximos días con clasificatorios en lo que queda del mes y comienzos de septiembre en: voleibol, ecuestre y basquetbol.

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México busca una participación histórica en Los Ángeles 2028

Los mexicanos se cubrieron de oro en clavados sincronizados (X / Rommel Pacheco)

México ya aseguró su lugar en dos deportes de conjunto para Los Ángeles 2028 y espera conformar una delegación superior a 120 deportistas.

El objetivo es alcanzar una participación histórica, ya que, según Rommel Pacheco, se pronostican alrededor de 10 medallas para la delegación mexicana. En total, se disputarán 353 pruebas de medalla: 166 para hombres, 161 para mujeres y 26 en pruebas mixtas.

Durante el abanderamiento de las selecciones de flag football, previo a su viaje al Campeonato Mundial de Düsseldorf, Alemania, Rommel Pacheco reiteró que la meta institucional es superar el máximo histórico de preseas olímpicas para México, que hasta ahora es de nueve preseas, cifra lograda en 1968.

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Para alcanzar la meta de 10 medallas en Los Ángeles 2028, Pacheco subrayó que es necesario aumentar el número de atletas clasificados respecto a la delegación que asistirá a París 2024.

El directivo estimó que el país debe buscar presencia en aproximadamente 30 finales olímpicas, es decir, colocar a deportistas entre los primeros ocho lugares de sus disciplinas, un objetivo que considera viable con base en el rendimiento actual de los atletas mexicanos.

Posibilidades reales de medalla

Kenia Lechuga en los Juegos Olímpicos de París 2024. (AP Photo/Lindsey Wasson)

Entre las opciones más claras, Pacheco mencionó a la selección femenil de flag football, que lidera el ranking mundial y se perfila como favorita al oro junto con Estados Unidos.

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En clavados, destacó a Osmar Olvera, quien tiene posibilidades de subir al podio tanto en la prueba sincronizada, junto a Juan Celaya, como en la modalidad individual.

También resaltó a Uziel Muñoz, medallista mundial en impulso de bala, y a Alegna González, quien ha terminado entre las cinco mejores en las dos ediciones olímpicas más recientes en marcha.

En tiro con arco, señaló la posibilidad de obtener entre una y tres medallas, con Maya Becerra y el equipo femenil como las principales cartas, además del potencial de Yareli Acevedo en ciclismo y Kenia Lechuga en remo.