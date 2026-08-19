¿Cuándo fue la última vez que México clasificó a Juegos Olímpicos en cada deporte?

Los clasificatorios para los Juegos Olímpicos ya iniciaron en varias disciplinas, donde México ya aseguró su lugar en futbol varonil y en flag football femenil.
En las próximas semanas se disputarán más plazas, por lo cual es momento de revisar cuándo fue la última vez que México clasificó en cada uno de los deportes que integran el programa olímpico.
Cuándo fue que México avanzó por última vez a Juegos Olímpicos en cada deporte
A continuación, te presentamos cuál ha sido la última vez en la que México se ha clasificado por cada deporte que integra el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028:
Los Ángeles 2028
- Futbol
- Flag Football
París 2024
- Atletismo
- Bádminton
- Boxeo
- Canotaje Sprint
- Canotaje Slalom
- Ciclismo de Montaña
- Ciclismo de Ruta
- Ciclismo en Pista
- Clavados
- Salto Ecuestre
- Esgrima
- Golf
- Gimnasia Artística
- Gimnasia Rítmica
- Halterofilia
- Judo
- Lucha
- Natación
- Natación en Aguas Abiertas
- Natación Artística
- Pentatlón Moderno
- Remo
- Surf
- Tenis de Mesa
- Taekwondo
- Tiro
- Tiro con Arco
- Triatlón
- Vela
Tokio 2020
- Beisbol
- Ecuestre: Doma
- Gimnasia de Trampolín
- Softbol
- Tenis
- Voleibol de playa
Río 2016
- Voleibol de sala
Montreal 1976
- Basquetbol
- Waterpolo
Múnich 1972
- Hockey sobre Césped
Nunca se ha clasificado en:
- Balonmano
- Basquetbol 3x3
- Escalada Deportiva
- BMX Freestyle
- BMX Racing
- Rugby 7
- Skateboarding
Deportes que harán su debut en LA28:
- Cricket T20
- Lacrosse
- Squash
Así México buscará seguir sumando en los próximos días con clasificatorios en lo que queda del mes y comienzos de septiembre en: voleibol, ecuestre y basquetbol.
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México busca una participación histórica en Los Ángeles 2028
México ya aseguró su lugar en dos deportes de conjunto para Los Ángeles 2028 y espera conformar una delegación superior a 120 deportistas.
El objetivo es alcanzar una participación histórica, ya que, según Rommel Pacheco, se pronostican alrededor de 10 medallas para la delegación mexicana. En total, se disputarán 353 pruebas de medalla: 166 para hombres, 161 para mujeres y 26 en pruebas mixtas.
Durante el abanderamiento de las selecciones de flag football, previo a su viaje al Campeonato Mundial de Düsseldorf, Alemania, Rommel Pacheco reiteró que la meta institucional es superar el máximo histórico de preseas olímpicas para México, que hasta ahora es de nueve preseas, cifra lograda en 1968.
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Para alcanzar la meta de 10 medallas en Los Ángeles 2028, Pacheco subrayó que es necesario aumentar el número de atletas clasificados respecto a la delegación que asistirá a París 2024.
El directivo estimó que el país debe buscar presencia en aproximadamente 30 finales olímpicas, es decir, colocar a deportistas entre los primeros ocho lugares de sus disciplinas, un objetivo que considera viable con base en el rendimiento actual de los atletas mexicanos.
Posibilidades reales de medalla
Entre las opciones más claras, Pacheco mencionó a la selección femenil de flag football, que lidera el ranking mundial y se perfila como favorita al oro junto con Estados Unidos.
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En clavados, destacó a Osmar Olvera, quien tiene posibilidades de subir al podio tanto en la prueba sincronizada, junto a Juan Celaya, como en la modalidad individual.
También resaltó a Uziel Muñoz, medallista mundial en impulso de bala, y a Alegna González, quien ha terminado entre las cinco mejores en las dos ediciones olímpicas más recientes en marcha.
En tiro con arco, señaló la posibilidad de obtener entre una y tres medallas, con Maya Becerra y el equipo femenil como las principales cartas, además del potencial de Yareli Acevedo en ciclismo y Kenia Lechuga en remo.
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