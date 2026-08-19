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Julián Quiñones revive el dolor de la eliminación del Tri en el Mundial 2026, pero agradece a Aguirre el llamado

Pese a las críticas por su naturalización, el delantero fue parte fundamental en el esquema de la Selección Mexicana

Las dudas sobre Julián en el equipo nacional quedaron disipadas en la pasada justa mundialista. (REUTERS/Raquel Cunha)
Las dudas sobre Julián en el equipo nacional quedaron disipadas en la pasada justa mundialista. (REUTERS/Raquel Cunha)
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La Copa del Mundo de 2026 dejó marcas profundas en el balompié nacional. Uno de los futbolistas que rompió el silencio para compartir su balance personal y colectivo fue el delantero Julián Quiñones, quien rememoró con crudeza el doloroso trago amargo que significó la eliminación ante la Selección de Inglaterra, al tiempo que dedicó palabras de sincero agradecimiento al director técnico Javier “Vasco” Aguirre por depositar su confianza en él.

A varios meses de que concluyera la justa veraniega celebrada de manera conjunta en Norteamérica, los protagonistas del Tricolor continúan asimilando lo ocurrido en la cancha. El camino del seleccionado mexicano en el certamen ecuménico estuvo lleno de intensas emociones, pero la barrera de los octavos de final volvió a convertirse en un obstáculo infranqueable.

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Tras avanzar en la fase de grupos y superar la ronda de dieciseisavos, el representativo azteca se midió en un choque electrizante ante el poderoso cuadro inglés. A pesar del esfuerzo y la entrega física mostrada durante los noventa minutos, el marcador terminó favoreciendo al conjunto británico, decretando el fin del sueño mundialista para México en su propia casa.

Fanáticos del balompié y jugadores consideran éste el mejor partido del Mundial 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Fanáticos del balompié y jugadores consideran éste el mejor partido del Mundial 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La herida de la eliminación ante Inglaterra

Al recordar aquel fatídico encuentro, Quiñones no ocultó la frustración y la tristeza que invadieron al vestidor nacional tras el pitazo final. El atacante naturalizado mexicano confesó que despedirse del torneo de esa manera fue una de las experiencias más difíciles de su carrera profesional, considerando la ilusión que existía en el grupo y el respaldo incondicional de la afición en las tribunas.

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“Fue un momento sumamente duro para todos nosotros. Teníamos una ilusión enorme de hacer historia, de ir más lejos y regalarle una alegría enorme a la gente que nos apoyó desde el primer día. Perder ante un rival del nivel de Inglaterra te demuestra lo exigente que es este torneo; cometimos pequeños detalles que nos costaron muy caro. Es una herida que tarda en cerrar, pero de la cual debemos aprender”, reflexionó el delantero al revivir los pasajes clave de aquel enfrentamiento.

Quiñones destacó que, pese a la tristeza por el resultado, el plantel entregó todo en la cancha, enfrentando de tú a tú a una de las potencias mundiales. Sin embargo, reconoció que en la élite del fútbol internacional la contundencia y el margen de error terminan por definir el destino de las selecciones.

Tanto jugadores como la afición tricolor consideraron que había muchas oportunidades llegar a la siguiente ronda. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Tanto jugadores como la afición tricolor consideraron que había muchas oportunidades llegar a la siguiente ronda. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Agradece la confianza de Aguirre

Más allá del trago amargo de la eliminación, el actual atacante del balompié internacional se tomó el tiempo para expresar su profundo respeto y agradecimiento hacia Javier “Vasco” Aguirre, quien encabezó el proyecto técnico de la Selección Mexicana durante el proceso mundialista.

Para Quiñones, la figura de Aguirre fue determinante no solo en lo táctico, sino en la gestión humana dentro del vestidor. El delantero valoró de manera especial el hecho de que el estratega mexicano confiara firmemente en sus condiciones futbolísticas para incluirlo en la nómina definitiva y otorgarle minutos de alta exigencia en la máxima fiesta del fútbol.

A Javier le tengo un cariño y un agradecimiento enormes. No es fácil asumir la responsabilidad de un Mundial y él siempre tuvo la valentía y la claridad para guiarnos. Que me haya dado la oportunidad de cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo vistiendo la camiseta de México es algo que le voy a agradecer de por vida. Estuvo ahí dándome respaldo, exigiéndome al máximo y creyendo en mi trabajo”, afirmó con emotividad.

El delantero fue la apuesta fuerte del Vasco durante todo el torneo. (REUTERS/Raquel Cunha)
El delantero fue la apuesta fuerte del Vasco durante todo el torneo. (REUTERS/Raquel Cunha)

Aprendizaje de cara al futuro

Con la mirada puesta en los próximos compromisos internacionales, Quiñones subrayó que las lecciones dejadas por el torneo disputado en 2026 servirán como pilar para el crecimiento del fútbol mexicano.

Aunque el trago amargo de la eliminación ante Inglaterra permanecerá en el recuerdo de los jugadores y la afición, el atacante enfatizó que vestir la camiseta nacional implica renovar constantemente la ambición de revancha y mantener el compromiso de llevar a México a los planos estelares del balompié mundial.

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