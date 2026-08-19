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Tragedia de migrantes muertos en tren de Texas: capturan a mujer involucrada en el caso

Seis de los cuerpos, entre ellos un menor de 14 años, fueron hallados el 10 de mayo de 2026 en un patio ferroviario de Laredo, mientras que un séptimo apareció cerca de las vías en el área de San Antonio

Karina García, de 37 años, se entreó a las autoridades y sólo queda un fugitivo por encontrar Seferino Huerta García Foto: Departamento de estado de EEUU
Karina García, de 37 años, se entreó a las autoridades y sólo queda un fugitivo por encontrar Seferino Huerta García Foto: Departamento de estado de EEUU
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Karina García se entregó a autoridades federales en Texas por su presunta participación en una red de contrabando de migrantes vinculada con la muerte de siete personas dentro de un contenedor de tren en mayo de 2026, un caso por el que enfrentaba cargos que podrían derivar en cadena perpetua si era declarada culpable.

La mujer, de 37 años, era una de las dos personas que seguían bajo búsqueda dentro de un expediente que incluyó a 11 acusados procesados en julio. Su primera comparecencia ocurrió el martes por la tarde ante el juez magistrado federal Matthew Watters, después de que se entregó voluntariamente el domingo en un puesto fronterizo de Del Río.

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De acuerdo con los documentos del caso, la red habría operado durante aproximadamente tres años y utilizaba trenes de carga para internar migrantes a Estados Unidos después de cruzar la frontera desde México. Cada persona transportada, o sus familiares y conocidos, pagaba entre USD 1,500 y USD 10,000 a traficantes ubicados en Honduras, México, Estados Unidos y otros puntos.

La acusación vinculó a García con una operación que usó trenes de carga durante tres años

Un vagón de tren de carga Union Pacific, amarillo y gris, se observa sobre una fila de contenedores de envío multicolores. Follaje verde en el fondo
Seis migrantes de México y Honduras murieron por golpe de calor en un tren en Texas, según autoridades de Laredo (KGNS via AP)

Karina García fue acusada formalmente de un cargo de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados con resultado de muerte y de un cargo de complicidad en el transporte de inmigrantes indocumentados con resultado de muerte. Si un tribunal federal la declaraba culpable, la sentencia podía alcanzar cadena perpetua.

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La investigación sostuvo que García desempeñó un papel central dentro de la estructura de contrabando. El expediente la ubicó como parte de un grupo que habría aprovechado vagones y contenedores ferroviarios para mover personas en condiciones clandestinas a través de territorio texano.

El caso cobró notoriedad por la forma en que murieron las víctimas. Siete migrantes fallecieron por asfixia y por golpe de calor extremo después de quedar encerrados durante horas dentro de un contenedor hermético de un tren de carga de Union Pacific.

Seis de los cuerpos fueron hallados el 10 de mayo en un patio ferroviario de Laredo, mientras que un séptimo apareció cerca de las vías en el área de San Antonio. Las temperaturas dentro del contenedor se acercaron a 49 °C durante el trayecto, lo que dejó a los ocupantes sin ventilación suficiente y sin posibilidades de salir.

Un edificio con un gran cartel azul que dice "UNION PACIFIC PORT LAREDO" en letras amarillas, detrás de una valla de tela metálica y vías de tren
La tragedia de los migrantes en Laredo reaviva el debate sobre los riesgos mortales de la migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos (KGNS via AP)

Entre las víctimas hubo personas de nacionalidad mexicana y hondureña. También fueron identificados menores de edad, entre ellos Nelson Davian Portillo Martínez, de 14 años, además de Denis Isaías Anariba Herrera, Josué Valdés Zerón, Nereo Aguilar García, Carlos Eduardo Reyes Ramírez y Basilio García.

Ocho acusados ya habían sido detenidos y uno seguía prófugo

La entrega de García modificó la situación procesal del grupo acusado. Antes de su presentación ante la corte, otros ocho implicados habían sido arrestados durante una operación conjunta de varios días en el centro y sur de Texas.

Mayra Alejandra Huerta fue detenida en Del Río el 12 de mayo. Después de la entrega de García, Seferino Huerta-Casillas quedó como el único coacusado que seguía prófugo.

Las autoridades federales señalaron que la entrega se produjo tras una indagatoria en la que participaron la División de Inteligencia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y los alguaciles federales. El proceso penal quedó radicado en el Distrito Oeste de Texas.

Tren de Nuevo Laredo, Texas Foto: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal
Tren de Nuevo Laredo, Texas Foto: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

La comparecencia inicial de García respondió a la pregunta central del caso: la acusada ya estaba bajo custodia federal y enfrentaba formalmente cargos por una operación de tráfico de personas con resultado de muerte. La siguiente etapa quedaba en manos de un juez federal de distrito, que debía determinar su situación penal y, en su caso, la eventual sentencia conforme a las directrices aplicables y otros factores legales.

El expediente formó parte de una estrategia de seguridad nacional enfocada en redes de tráfico y contrabando de personas, con énfasis especial en casos que involucran a menores. Dentro de ese esquema también participaron corporaciones federales de investigación criminal, autoridades migratorias, cuerpos de seguridad de Texas y fiscalías de distintos distritos.

Otra instancia conjunta dedicada al combate del tráfico de personas de alto impacto coordinó las acciones operativas del caso. Esa estructura concentró investigaciones sobre líderes, organizadores y facilitadores de redes activas en México, el Triángulo Norte de Centroamérica, Canadá, el Caribe y otras rutas regionales.

Hasta la fecha señalada en el expediente, ese grupo acumulaba más de 477 arrestos nacionales e internacionales, más de 431 condenas en Estados Unidos y más de 370 sentencias de prisión, además de decomisos de activos vinculados con estas organizaciones.

Siete hombres, incluyendo oficiales y un funcionario, de pie ante un podio con el logo de la Policía de Laredo. Al fondo, un banner azul y una pantalla con contenedores de carga
Las víctimas, con edades entre 14 y 56 años, procedían tanto de México como de Honduras, según la Oficina del Médico Forense del condado de Webb (Laredo Police Department)
  • Karina García, de 37 años, se entregó en Del Río y compareció ante un juez federal por la muerte de siete migrantes en Texas.
  • La acusación sostuvo que la red operó durante tres años y cobraba entre USD 1,500 y USD 10,000 por persona.
  • Seis víctimas fueron halladas en Laredo y una más en San Antonio, después de quedar atrapadas en un contenedor con temperaturas cercanas a 49 °C.

53 personas murieron asfixiadas en tráiler en 2022

Otra de laas tragedias similares fue en 2022 cuando 53 inmigrantes murieron, de los cuales 27 eran mexicanos, tras quedar atrapados en un sofocante tráiler que se encontró abandonado en Texas.

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