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Confirman a María Karunna como la octava habitante de ‘La Granja VIP 2′

Este miércoles se dio a conocer en ‘Venga la Alegría’ el siguiente granjero de la temporada

maría karunna -México- 19 agosto
(Instagram VLA)
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Este 19 de agosto se llevó a cabo una nueva revelación de La Granja VIP 2026 y, en esta ocasión, se dio a conocer que María Karunna será la octava granjera en el reality de TV Azteca.

¿Cómo fue la revelación?

A la señal de los conductores, el huevo gigante se abrió de manera similar que con los demás confirmados.

De ahí, entre confeti y festejos salió María Karunna:

“Nunca he estado en un reality, en una casa, pero sí me da nervio pero acepté el reto por la experiencia, conmigo misma. Soy una persona pacífica, amistosa, amo los animales, soy defensora”, comentó.

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(RS)
(RS)

Respecto a levantarse temprano y las labores detalló: “Va estar cansado, hará calor, pero es un desafío muy bueno que hará que salga más grande ahí en espíritu y en corazón”.

Karunna dijo que su mejor arma es ser pacífica, libra y siempre busca neutralizar cuando hay momentos de discordia.

“Soy linda, paciente, pero también sé poner límites y ser mamá me ha ayudado mucho”, comentó.

La cantante mencionó que algo difícil para ella es que no la dejen dormir.

“Ese es mi único nervio y lo que podría ponerme así... (sobre comer) como a veces he tenido procesos de dieta o ayunos eso aguanto más, pero si se pasan mis horas de comida eso me pone de malitas”, destacó.

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La famosa se mostró muy emocionada con poder relacionarse.

“Conozco a Kenny es un amor, amiguera, hacer equipo reír. Ivonne Montero la conozco muy bien, se me hace una mujer admirable, guapa trabajadora aún no sé quien más está de mujeres y las quiero mucho”, recalcó.

Pistas sobre el próximo granjero

Tras su presentación, la producción mostro pistas nuevas sobre el noveno integrante, estas incluyeron una bola disco y diamantes.

Cuadrícula con dieciocho recuadros, uno con Carlos Trejo y diecisiete con siluetas de figuras. Silueta grande de persona y fondo violeta con luces. Logo La Granja VIP
Según filtraciones en X, Ivonne Montero podría ser la nueva famosa confirmada para La Granja VIP 2. (Especial Infobae México)

¿Quién es María Karunna?

María Karunna Hill Bauche es una figura central dentro de la música y el espectáculo en México. Su nombre se asocia de inmediato con Caló, el grupo que, junto a su hermana Maya Karunna y Claudio Yarto, abrió camino al rap, hip-hop y música house en la escena nacional durante la década de los noventa.

Con éxitos como Formas de amor y La Colegiala, Karunna se consolidó como una de las voces representativas de una generación que transformó las pistas de baile en el país.

El nombre “Karunna” tiene un significado especial para ella, ya que lo tomó por su sentido espiritual ligado a la compasión y el amor en la tradición hindú, integrándolo también en su identidad artística.

Karunna forma parte de una familia con raíces en el mundo del entretenimiento: es hija del actor José Roberto Hill y de la cantante Margarita Bauche.

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