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Tras quedar eliminada en México, selección de Corea del Sur fue recibida con abucheos

Los Tigres de Oriente fracasaron en la Copa del Mundo al quedar en tercera posición del Grupo A con soló tres unidades

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Corea del Sur no pasó de la fase de grupos del Mundial 2026. REUTERS/Eloísa Sánchez
Corea del Sur no pasó de la fase de grupos del Mundial 2026. REUTERS/Eloísa Sánchez

La Selección de Corea del Sur afrontó su eliminación del Mundial 2026 en medio de una fuerte desaprobación por parte de sus fanáticos, quienes no aceptan que su selección dijo adiós al campeonato después de tres partidos en la fase de grupos.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo no logró superar la primera ronda pese a iniciar con triunfo en su debut contra Chequia en Guadalajara. Las derrotas con México y Sudáfrica, con marcador de 2-0 y 1-0, Corea del Sur sufrió la eliminación.

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Ni con sus estrellas en esta justa mundialista, los Tigres de Asia superaron la etapa grupal. Su desempeño en México generó numerosas críticas en los medios locales y sobre todo en la afición surcoreana, que no le perdonaron absolutamente nada a los jugadores y cuerpo técnico en su regreso al país.

Incluso, todo comenzó tras el silbatazo final frente a Sudáfrica: los jugadores de Corea recibieron abucheos desde el estadio y volvieron a escuchar los repudios de su público al momento de aterrizar en en el aeropuerto de Incheon, donde la gente se congregó para expresar su descontento por los resultados obtenidos en la Copa del Mundo.

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Corea del Sur quedó eliminado del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Corea del Sur quedó eliminado del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

En el ámbito institucional, la Asociación de Futbol de Corea emitió un comunicado en el que lamentó la eliminación del Mundial 2026 y anunció una revisión profunda de los procesos de preparación y de selección de jugadores para no repetir esta lamentable actuación en México.

Representantes del organismo afirmaron que “se evaluará el desempeño de todo el cuerpo técnico” y que no se descartan cambios estructurales de cara a los próximos compromisos internacionales. Por su parte, varios exjugadores y analistas deportivos han solicitado una renovación generacional en el plantel y un replanteo de la estrategia futbolística.

Piden investigar a la Federación de Corea del Sur

Corea del Sur llegó a su país tras fracasar en el Mundial 2026. (AP Foto/Moisés Castillo)
Corea del Sur llegó a su país tras fracasar en el Mundial 2026. (AP Foto/Moisés Castillo)

Diversos actores han solicitado una investigación sobre la Federación de Corea del Sur luego de la reciente eliminación del equipo nacional en la Copa del Mundo. El reclamo se centra en posibles irregularidades administrativas y deportivas dentro de la entidad, que habrían impactado en el desempeño de los seleccionados.

Entre los puntos señalados por los críticos se encuentran supuestos favoritismos en la convocatoria de futbolistas, decisiones técnicas controversiales y una falta de planificación estratégica para afrontar las competencias internacionales.

Las voces que solicitan la investigación afirman que la eliminación del Mundial 2026 no solo representa un fracaso deportivo, sino que también pone en duda la integridad institucional de la Federación Surcoreana de Futbol.

El pedido de investigación incluye la revisión de documentos internos, actas de reuniones y comunicaciones entre directivos del organismo. Asimismo, se solicita la intervención de entidades independientes para garantizar la imparcialidad del proceso.

Renuncia el entrenador de Corea

Hong Myung-bo presentó su renuncia tras dejar a Corea del Sur fuera del Mundial 2026. REUTERS/Eloísa Sánchez
Hong Myung-bo presentó su renuncia tras dejar a Corea del Sur fuera del Mundial 2026. REUTERS/Eloísa Sánchez

Hong Myung-bo presentó su renuncia la dirección de Corea del Sur el domingo 29 de junio tras quedar fuera en la fase de grupos del Mundial 2026. En una rueda de prensa, en la base del equipo en Guadalajara, Jalisco, el técnico comunicó lo siguiente:

“Quisiera ofrecer mis más sinceras disculpas al pueblo coreano que ama el futbol y apoyó a la selección nacional. Renuncio a mi cargo como seleccionador nacional”. Añadió que la responsabilidad por los resultados recae enteramente sobre él y que todas sus decisiones las tomó pensando en el futbol de Corea, aunque reconoció que no todas fueron adecuadas.

En los días posteriores a la eliminación y la renuncia, Hong Myung-bo fue objeto de amenazas de muerte, lo que llevó a las autoridades surcoreanas a abrir una investigación para identificar a los responsables.

El ambiente de crisis involucró cuestionamientos tanto de autoridades como de grupos de seguidores, quienes reclamaron la salida del seleccionador y pusieron en duda la transparencia del órgano rector del futbol de Corea del Sur, por lo acontecido en el Mundial 2026.

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