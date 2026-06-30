Cómo hacer un suavizante de telas casero para que tu ropa huela a limpio todo el día

Un suavizante de telas actúa en el ciclo de enjuague para recubrir las fibras y reducir la fricción entre ellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa que sale de la lavadora con olor a detergente acumulado, tiesa o con electricidad estática no es señal de que el ciclo falló. Puede ser señal de que falta un paso.

Un suavizante de telas actúa en el enjuague final para recubrir las fibras con una capa que reduce la fricción, disipa las cargas eléctricas y facilita el planchado, según documenta la American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) en su monografía M4 sobre suavizantes líquidos de uso doméstico.

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El problema con los suavizantes comerciales es su composición.

Los suavizantes comerciales pueden reducir la capacidad de las telas para respirar y absorber agua con el uso repetido, de acuerdo con la revista científica Applied and Computational Engineering. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos productos comerciales recubren las fibras con una película química que, con el uso repetido, reduce su capacidad para respirar y absorber agua, según documenta la revisión académica The Chemistry Behind Softeners, publicada en la revista científica internacional Applied and Computational Engineering.

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Una alternativa para evitar evitar esos efectos es hacerlo en casa, con ingredientes de droguería, es una opción viable.

Por qué la ropa atrae pelusa y cómo lo resuelve el suavizante

La electricidad estática, que hace que la ropa se pegue al cuerpo o atraiga pelusa, tiene una explicación documentada.

De acuerdo con la investigación técnica Development of Antistatic Finish in Textiles, prendas fabricadas con materiales sintéticos como el poliéster o el nylon tienen la capacidad de acumular cargas de electricidad estática de entre 30 mil y 40 mil voltios.

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Las fibras sintéticas como el poliéster y el nylon pueden acumular cargas eléctricas de hasta 40 mil voltios, según Development of Antistatic Finish in Textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes surfactantes del suavizante forman una capa de humedad sobre la tela que disipa esas cargas.

Cómo hacer un suavizante de telas casero

La Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su edición de noviembre de 2025, publicó en su apartado de Tecnología Doméstica una receta para preparar un litro de suavizante de telas con seis meses de caducidad.

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La fórmula fue validada por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

La AATCC documenta que los suavizantes líquidos actúan sobre la suavidad, el control de estática y las arrugas de las telas. (VisualesIA)

Estos son los ingredientes:

Un litro de agua.

Una cucharadita de vinagre blanco

Una pizca de colorante vegetal azul.

Dos y media cucharadas de lauril sulfato de sodio.

Tres cucharadas de alcohol cetílico.

Una cucharada de aceite de ricino.

Un octavo de cucharada de carboximetilcelulosa sodio.

15 gotas de esencia de rosas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publica una infografía con la receta detallada y los pasos para elaborar un suavizante de telas casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría indica que todos los ingredientes se consiguen en droguerías.

Los utensilios necesarios son:

Un tazón de vidrio de dos litros.

Una cacerola de cinco litros.

Una taza medidora .

Una cuchara sopera.

Una cucharita cafetera.

Un colador de malla fina.

Un embudo de plástico.

Una botella de plástico de un litro.

Un gotero.

El procedimiento, según la Revista del Consumidor, es el siguiente:

Paso 1. Verter el agua en el tazón y colocarlo a baño maría dentro de la cacerola.

Cuando el agua esté caliente, añadir poco a poco el alcohol cetílico y revolver constantemente hasta que se funda.

Preparar productos de limpieza en casa es una práctica respaldada por organismos oficiales mexicanos de protección al consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 2. Sin dejar de mover, incorporar el aceite de ricino y remover durante 10 segundos para que se integre.

Paso 3. Retirar del fuego y, poco a poco, añadir la carboximetilcelulosa, sin dejar de agitar.

Paso 4. Incorporar lentamente el lauril sulfato de sodio, el colorante, el vinagre y la esencia.

Continuar agitando suavemente y dejar enfriar a temperatura ambiente.

El vinagre blanco neutraliza la alcalinidad residual del detergente que endurece las fibras después del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 5. Colar el suavizante con el colador y, con ayuda del embudo, verterlo en la botella de plástico y taparla bien.

Paso 6. Guardar en un lugar fresco, seco y oscuro.

Por qué funciona: la ciencia detrás de cada ingrediente

El lauril sulfato de sodio es el surfactante activo de la fórmula.

Los surfactantes del suavizante se adhieren a las fibras de la tela, forman una capa protectora durante el secado y reducen la fricción entre ellas, según documenta la revisión The Chemistry Behind Softeners.

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El alcohol cetílico suaviza las fibras y mantiene estable la mezcla.

El lauril sulfato de sodio es el surfactante activo que forma una capa protectora sobre las fibras de la tela, según Applied and Computational Engineering. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de ricino refuerza la consistencia del producto y mejora el deslizamiento del hierro sobre la tela.

El vinagre blanco, por su parte, puede neutralizar la alcalinidad residual del detergente que queda en las fibras después del lavado.

Esa alcalinidad es la que endurece la tela y opaca los colores.