Quién es Santiago Domínguez, influencer envuelto en polémicas por insultar a jugadores de Cruz Azul Femenil

Santiago Domínguez arremetió contra las jugadoras del Cruz Azul Femenil (Instagram | Santiago Domínguez )

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Santiago Domínguez está envuelto en una polémica luego de insultar a las jugadoras de Cruz Azul Femenil en el podcast Pláticas del Mal.

El creador de contenido lanzó comentarios misóginos hacia las futbolistas tras la goleada 10 a 0 que recibieron por parte del Club América el pasado 8 de agosto.

Durante su intervención, Santiago Domínguez aseguró que las futbolistas deberían ser enviadas a trabajar a un table dance y les recriminó la derrota con insultos: “No sean hijas de p.., que para eso les pagan”.

Santiago Domínguez está envuelto en una polémica luego de insultar a las jugadoras de Cruz Azul Femenil en el podcast Pláticas del Mal (Instagram | Santiago Domínguez)

Quién es Santiago Domínguez, jugador que insultó a las jugadoras de Cruz Azul

Las recientes críticas dirigidas al programa Pláticas del Mal han puesto en el centro de la conversación a sus conductores, especialmente a Santiago Domínguez. La polémica se intensificó después de que el trío conformado por Domínguez, Mike Máquina del Mal y Criss Ángel ‘Babuino’ emitiera comentarios sobre las futbolistas de Cruz Azul, generando una ola de reacciones negativas en redes sociales.

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La presencia de Domínguez en el podcast ha estado marcada por su identificación pública con el club Cruz Azul, lo que lo convierte en una figura recurrente en los debates internos cada vez que se analizan los resultados del equipo. Su postura suele contrastar con la de Mike, quien funge como contraparte en los intercambios de opiniones, mientras que Criss Ángel ‘Babuino’ completa la dinámica del panel.

Santiago Domínguez está envuelto en una polémica luego de insultar a las jugadoras de Cruz Azul Femenil en el podcast Pláticas del Mal (Instagram | Santiago Domínguez)

Santiago Domínguez cuenta con 46.7 mil seguidores en Instagram y lo siguen figuras del deporte como el periodista Alex Blanco o el exjugador de Cruz Azul Rodrigo Huescas.

La postura de Cruz Azul Femenil

La directiva de Cruz Azul Femenil fijó postura tras la polémica por los comentarios misóginos emitidos en el “Podcast del Mal” por Santiago Domínguez.

Mafer Pons, directora deportiva del club cementero, agradeció a la creadora de contenido Alejandra Zavala por visibilizar el caso y sostuvo que comentarios de este tipo reflejan ignorancia y no tienen cabida en el futbol. Advirtió que en Cruz Azul Femenil no se normalizan ni se toleran expresiones que denigren, sexualicen o vulneren la dignidad de sus jugadoras, y aseguró que la directiva analizará las acciones pertinentes para abordar el asunto.

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Pons destacó que estos señalamientos no representan a la afición cementera ni a los valores de la institución. Cruz Azul Femenil reiteró su compromiso de construir espacios seguros y respetuosos para que las futbolistas ejerzan su profesión con dignidad, dejando claro que el respeto a las jugadoras es una prioridad para el club.

El integrante de ‘Pláticas del Mal’ aseguró que los ataques fueron producto del enojo de un aficionado y aprovechó para señalar presuntas irregularidades en Cruz Azul Femenil. (Ilustración: Jovani Pérez)

Liga MX se pronuncia al respecto

La Liga MX Femenil condenó el pasado 17 de agosto los comentarios misóginos y violentos que se emitieron contra las jugadoras del conjunto cemnetero. A través de un comunicado, la liga rechazó cualquier expresión que denigrara o discriminara a las futbolistas e indicó que la crítica deportiva tiene cabida en el futbol, pero la violencia y la descalificación por género no. Además, exhortó a las autoridades a fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar este tipo de conductas en el entorno digital.

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La Secretaría de las Mujeres fijó el 18 de agosto una postura firme ante los señalamientos, calificando las expresiones del pódcast como inadmisibles y reprobables por perpetuar la discriminación y vulnerar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La dependencia enfatizó que la libertad de expresión no debía estar por encima del respeto a la dignidad humana y la igualdad, y exigió que los creadores de contenido y medios de comunicación asumieran su responsabilidad para no reproducir discursos discriminatorios ni estereotipos de género.

Lejos de ofrecer una disculpa institucional, el influencer aprovechó el espacio para dirigir sus baterías contra la alta directiva de Cruz Azul Femenil y el staff del equipo.

Ambas instituciones expresaron su solidaridad con las jugadoras de Cruz Azul y su equipo directivo, respaldando su demanda de espacios libres de violencia. Coincidieron en que la descalificación, sexualización y violencia por razón de género no debían normalizarse en redes sociales ni en ningún otro espacio, y llamaron a erradicar la violencia digital y proteger los derechos de las mujeres en el deporte y en la sociedad.

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